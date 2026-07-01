मानसून का पहला दिन बना आफत! हिमाचल में छह मौतें, 35 सड़कें बंद, 127 ट्रांसफार्मर ठप
जिला प्रशासन तथा सभी संबंधित विभागों को भी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश जारी किए गए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 1, 2026 at 10:55 PM IST
शिमला: हिमाचल में मानसून की दस्तक ने पहले ही दिन अपने तेवर दिखा दिए हैं. प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में हुई मूसलाधार बारिश, भूस्खलन और सड़क हादसों ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. मानसून की पहली ही बारिश कई परिवारों के लिए दुखद साबित हुई, जहां विभिन्न हादसों में छह लोगों की जान चली गई, जबकि 10 लोग घायल हुए हैं. प्रदेश में रुक-रुक कर हो रही भारी बारिश से पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कें बंद हो रही हैं और बिजली व्यवस्था चरमरा गई है. सबसे अधिक असर कुल्लू, कांगड़ा और मंडी जिलों में देखने को मिला है, जहां सड़क संपर्क बाधित होने के साथ कई इलाकों में लोगों को बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे प्रशासन की चिंता और बढ़ गई है. ऐसे में राहत एवं बचाव दलों को अलर्ट पर रखा गया है और लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने तथा नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की गई है.
कांगड़ा में सबसे अधिक मौतें
राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार शाम तक मानसून सीजन की शुरुआत के साथ हुई विभिन्न घटनाओं में अब तक छह लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 लोग घायल हुए हैं. मृतकों में दो लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हुई, एक व्यक्ति की पहाड़ी से फिसलने और एक की करंट लगने से जान गई, जबकि दो अन्य लोगों की अलग-अलग हादसों में मौत हुई. सबसे अधिक तीन मौतें कांगड़ा जिले में दर्ज की गई हैं. मंडी में एक व्यक्ति की मौत हुई, जबकि कांगड़ा और लाहौल-स्पीति में सड़क हादसों ने दो लोगों की जान ले ली.
35 सड़कें बंद, 127 ट्रांसफार्मर ठप
लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण प्रदेश में आधारभूत सुविधाएं भी प्रभावित हुई हैं. प्रदेश में 35 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं. इनमें सबसे अधिक 18 सड़कें कुल्लू जिले में बंद हैं. मंडी में 11, जबकि ऊना, सिरमौर और लाहौल-स्पीति में दो-दो सड़कें अवरुद्ध हैं. लोक निर्माण विभाग मशीनरी और कर्मचारियों की मदद से बंद मार्गों को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रहा है.
बारिश का असर बिजली व्यवस्था पर भी व्यापक रूप से पड़ा है. प्रदेश में 127 बिजली ट्रांसफार्मर ठप होने से कई क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई है. इनमें कुल्लू में सबसे अधिक 86 ट्रांसफार्मर प्रभावित हैं. इसके अलावा सोलन और सिरमौर में 12-12, मंडी में 11 और ऊना में 5 ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं. बिजली बोर्ड की टीमें लगातार मरम्मत कार्य में जुटी हुई हैं ताकि प्रभावित क्षेत्रों में जल्द बिजली आपूर्ति बहाल की जा सके. हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल प्रदेश में किसी भी पेयजल योजना के प्रभावित होने की सूचना नहीं मिली है. संबंधित विभाग स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और आवश्यक सेवाओं को सुचारु बनाए रखने के प्रयास जारी हैं.
इन दो जिलों में मकान क्षतिग्रस्त
भारी बारिश के कारण मंडी और शिमला जिलों में एक-एक कच्चा मकान भी क्षतिग्रस्त हुआ है. मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी भारी बारिश की संभावना जताई है. इसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने, नदी-नालों के किनारे जाने से बचने, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में अनावश्यक आवाजाही नहीं करने और केवल अत्यंत आवश्यक होने पर ही यात्रा करने की अपील की है. जिला प्रशासन तथा सभी संबंधित विभागों को भी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश जारी किए गए हैं.
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