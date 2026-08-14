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छत्तीसगढ़ में मानसून का तगड़ा इफेक्ट, भारी बारिश का अलर्ट जारी, कई इलाको में ऑरेंज और येलो अलर्ट

छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. जानिए कहां कहां बारिश होगी.

Chhattisgarh Meteorological Department
छत्तीसगढ़ मौसम विभाग (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 14, 2026 at 3:45 PM IST

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रायपुर: प्रदेश की राजधानी रायपुर सहित दूसरे जिलों में गुरुवार से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. शुक्रवार को मौसम विभाग ने 24 से 48 घंटे के लिए आरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान प्रदेश के कुछ जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है. गुरुवार को एक वेलमार्ट लो प्रेशर एरिया पश्चिम बंगाल के क्षेत्र के आसपास में बना हुआ था. जो आज इंटेंसिफाई होकर डिप्रेशन के रूप में तब्दील हो गया है. जिसकी वजह से अगले 24 से 48 घंटे के दौरान प्रदेश के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है. इसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी कर दी है.

24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट

प्रदेश के बलरामपुर, जांजगीर चांपा, जशपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, रायगढ़, सक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़, सूरजपुर और सरगुजा जिले के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है.

Heavy Rain In Raipur
रायपुर में भारी बारिश (ETV BHARAT)

24 घंटे के लिए येलो अलर्ट

प्रदेश के बलौदाबाजार, बिलासपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही, कोरबा, मुंगेली और रायपुर जिले के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है.

48 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट

प्रदेश के बिलासपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही, कबीरधाम और मुंगेली जिले के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है.

Yellow and orange alerts for rain in Chhattisgarh.
छत्तीसगढ़ में बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट (ETV BHARAT)

48 घंटे के लिए येलो अलर्ट

प्रदेश के बलरामपुर, कांकेर, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, कोरबा, कोरिया, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, राजनागांव और सूरजपुर जिले के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है.

भारी बारिश को लेकर बरतें सावधानी

सड़कों में फिसलन का बढ़ जाना, सड़कों पर जल जमाव के कारण प्रमुख शहरों में यातायात बाधित होने से यात्रा का समय बढ़ जाना. भारी वर्षा के कारण दृश्यता में कमी आना. निचले इलाकों में बाढ़ आना. नहरों पर बने निचले पुलों को बंद किया जाना. खेत जलमग्न हो जाना जैसे संभावित प्रभाव देखे जा सकते हैं.

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