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झारखंड में मानसून का काउंट डाउन शुरू, 3-4 दिन के भीतर एंट्री संभव, कई इलाकों के लिए अलर्ट जारी

रांचीः झारखंड में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन की प्रतीक्षा अब जल्द समाप्त हो सकती है. मौसम केंद्र, रांची के ताजा आकलन के मुताबिक राज्य में मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं. ऐसे संकेत हैं कि अगले तीन से चार दिनों के दौरान मानसून झारखंड के कई हिस्सों में प्रवेश कर सकता है. इसके प्रभाव से कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने और लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है.

आज इन जिलों में बदलाव के आसार

मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक 10 जून को राज्य में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. विशेष रूप से धनबाद, बोकारो, कोडरमा, हजारीबाग और रामगढ़ समेत उत्तर-पूर्वी एवं निकटवर्ती मध्य झारखंड के जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, गर्जन और वज्रपात की संभावना जताई गई है. वहीं राज्य के अन्य हिस्सों में भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा, मेघगर्जन और वज्रपात हो सकती है.

IMD द्वारा जारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट (Etv Bharat)

11 जून को रांची समेत मध्य झारखंड में असर

आने वाले गुरूवार को भी राज्य में बादलों का डेरा बना रहेगा. कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इस दिन धनबाद, बोकारो, कोडरमा, हजारीबाग, रांची, खूंटी और रामगढ़ जिलों में तेज हवाओं के साथ गर्जन और वज्रपात की आशंका है. राज्य के अन्य जिलों में भी 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है.