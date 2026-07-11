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बिहार में मानसून का कहर, पटना में लगातार 8 घंटे से भारी बारिश, 27 जिलों में अलर्ट

मौसम विभाग ने आज बिहार के 27 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है. पटना में लगातार हो रही बारिश.

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बिहार में मानसून (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 11, 2026 at 2:31 PM IST

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पटना: बिहार में इन दिनों मानसून लगातार सक्रिय है. मौसम विभाग ने शनिवार को राज्य के 27 जिलों के लिए भारी बारिश का बड़ा अलर्ट जारी किया है. इसमें 19 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 8 जिलों में येलो अलर्ट दिया गया है. इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है. साथ ही 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है.

इन जिलों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश: ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद, पटना, जहानाबाद, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, बेगूसराय और लखीसराय शामिल हैं. इन जगहों पर भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाओं का खतरा है. वहीं येलो अलर्ट वाले जिलों में शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया और किशनगंज शामिल हैं. शेष जिलों में बादल छाए रहेंगे और उमस बढ़ेगी.

पटना में रिकॉर्ड तोड़ बारिश: राजधानी पटना में शुक्रवार देर रात से शुरू हुई बारिश शनिवार सुबह तक लगातार जारी है. कई इलाकों में सड़कें पानी से भर गईं हैं और लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) पटना के अनुसार 10 जुलाई की शाम 5:30 बजे से 11 जुलाई की सुबह 8:30 बजे तक अनीसाबाद मौसम केंद्र पर 46.2 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है.

अगले दो घंटे और होगी बारिश: मौसम वैज्ञानिक आनंद शंकर ने बताया कि मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक पटना के विभिन्न हिस्सों में अगले दो घंटे तक मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है. इस दौरान 30 से 40 मिमी अतिरिक्त वर्षा हो सकती है. विभाग का अनुमान है कि 10 जुलाई की शाम 5:30 बजे से 11 जुलाई की शाम 5:30 बजे तक राजधानी में कुल 75 से 85 मिमी बारिश दर्ज हो सकती है.

जलजमाव और ट्रैफिक की बढ़ेगी परेशानी: लगातार बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने निचले इलाकों, अंडरपास और खराब जल निकासी वाले क्षेत्रों में जलजमाव की आशंका जताई है. प्रमुख सड़कों और व्यस्त चौराहों पर ट्रैफिक जाम तथा वाहनों की धीमी आवाजाही की स्थिति बन सकती है. वहीं संवेदनशील रिहायशी इलाकों में स्थानीय स्तर पर जलभराव होने की भी संभावना है. बारिश के कारण दृश्यता कम होने और सड़कें फिसलन भरी होने से वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

लोगों और प्रशासन के लिए एडवाइजरी: मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि भारी बारिश के दौरान बिना जरूरी काम के घर से बाहर निकलने से बचें. यदि यात्रा करनी पड़े तो सावधानी से वाहन चलाएं और जलजमाव वाले इलाकों से दूरी बनाए रखें. साथ ही नगर निकाय, जिला प्रशासन और संबंधित एजेंसियों को जल निकासी व्यवस्था सुचारु रखने तथा संभावित शहरी बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखने को कहा गया है.

पूरे बिहार में सक्रिय है मानसून: पटना ही नहीं, बल्कि बिहार के अधिकांश जिलों में भी मानसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है. उत्तर बिहार से लेकर दक्षिण बिहार तक कई जिलों में कहीं लगातार तो कहीं रुक-रुक कर बारिश हो रही है. बारिश से किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई है और धान की रोपनी को गति मिलने की उम्मीद बढ़ी है. हालांकि कई शहरों और कस्बों में जलजमाव, सड़कों पर जलभराव और यातायात प्रभावित होने जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं. मौसम विभाग ने आने वाले घंटों में राज्य के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई है.

मौसम पर बनी रहेगी नजर: मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और समय-समय पर अपडेट जारी कर रहा है. यदि बारिश की तीव्रता बढ़ती है तो कुछ इलाकों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है. खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने नागरिकों से अनावश्यक बाहर न निकलने, खराब मौसम में यात्रा टालने और नदियों-तालाबों से दूर रहने की सलाह दी है. किसानों को खड़ी फसलों की सुरक्षा के लिए भी सतर्क रहने को कहा गया है. मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक यह स्थिति बनी रह सकती है.

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