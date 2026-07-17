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छत्तीसगढ़ में बढ़ी मानसून की एक्टिविटी, बारिश का रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

छत्तीसगढ़ में मानसून ने दिखाया रंग ( ETV BHARAT )

वर्षा का मुख्य क्षेत्र बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग हैं. पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा बिलासपुर संभाग में 276 मिली मीटर बारिश दर्ज की गई है. इसके साथ ही रायपुर संभाग के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी हुई- गायत्रीवाणी कांचीभोटला, मौसम वैज्ञानिक

मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला ने बताया कि लो प्रेशर क्षेत्र उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी से लगे हुए उत्तर ओडिशा और पश्चिम बंगाल के ऊपर बना हुआ है. इसके प्रभाव से बीते 24 घंटे के दौरान पूरे प्रदेश में मानसून की एक्टिविटी बढ़ गई है.

रायपुर : राजधानी रायपुर सहित प्रदेश में मानसून की एक्टिविटी बढ़ गई है. झमाझम और भारी बारिश के कारण उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिली है. पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है.

बारिश में खेती किसानी (ETV BHARAT)

मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि आज की स्थिति में वेलमार्क लो प्रेशर एरिया थोड़ा वीक होकर लो प्रेशर एरिया के हिसाब से उत्तर ओडिशा और इससे लगे हुए पश्चिम बंगाल के आसपास स्थित है. शुक्रवार को प्रदेश के मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है. मानसून के फेवरेबल कंडीशंस बने हैं. इस तरह की स्थिति आने वाले चार दिनों तक बने रहने की संभावना है.

छत्तीसगढ़ में बारिश (ETV BHARAT)

सरगुजा संभाग में ऑरेंज अलर्ट

गायत्रीवाणी कांचीभोटला ने बताया कि उत्तर छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा संभाग में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है. उत्तर छत्तीसगढ़ में आने वाले चार-पांच दिनों तक भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी रखा है. मानसून की एक्टिविटी आने वाले तीन से चार दिनों तक रह सकती हैं. पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है.

24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट

गौरेला पेंड्रा मरवाही, सक्ति, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायपुर, बलौदा बाजार, महासमुंद, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई जिले के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है.

रायपुर में बारिश का असर (ETV BHARAT)

24 घंटे के लिए येलो अलर्ट

सरगुजा, जशपुर, बलरामपुर, रायगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़, गरियाबंद, धमतरी, बालोद, राजनादगांव, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बस्तर, कोंडागांव और कांकेर जिले के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है.

48 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट

बिलासपुर, सक्ति, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायपुर, बलौदा बाजार, दुर्ग और बेमेतरा जिले के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है.

48 घंटे के लिए येलो अलर्ट

सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही, रायगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, बालोद और कबीरधाम जिले के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है

