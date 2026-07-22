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मानसून अपडेट, छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए फायदे की वर्षा, सामान्य से 17 फीसदी कम हुई बारिश

छत्तीसगढ़ में मानसून के असर से बारिश ( ETV BHARAT )

रायपुर : प्रदेश में पिछले 6 दिनों से लगातार रुक-रुक कर बारिश हो रही है. इस दौरान कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के साथ ही कुछ जगहों पर भारी वर्षा भी हो रही है. जिसके कारण मौसम पूरी तरह से बदल गया है. उमस और गर्मी से लोगों को पूरी तरह से राहत मिल चुकी है. मौसम खुशनुमा और ठंडा हो गया है.

मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक मानसून के एक्टिव रहने की संभावना है. 1 जून से लेकर 22 जुलाई 2026 तक प्रदेश के 5 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है. प्रदेश के 11 जिले ऐसे हैं. जहां पर सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है. प्रदेश के 17 जिले ऐसे हैं जहां पर सामान्य बारिश दर्ज की गई है. प्रदेश में सामान्य बारिश की तुलना में अब तक 17% कम बारिश दर्ज की गई है.

छत्तीसगढ़ में मानसून की बारिश (ETV BHARAT)

छत्तीसगढ़ में बारिश से धान किसानों को उम्मीदें (ETV BHARAT)

छत्तीसगढ़ में 5 दिनों तक एक्टिव रहेगा मानसून

मौसम वैज्ञानिक बीके चिंधालोरे ने बताया कि "एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे लगे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तर पूर्वी अरब सागर तक बना हुआ है. एक द्रोणिका दक्षिण ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दक्षिण राजस्थान और गुजरात में है. यह इन राज्यों से होते हुए समुद्र तल की ऊंचाई से 3.8 किलोमीटर से 5.8 किलोमीटर ऊंचाई के बीच बना हुआ है. जिसके प्रभाव से प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. इस वजह से आने वाले 5 दिनों तक मानसून के एक्टिव रहने की संभावना है."

छत्तीसगढ़ में बारिश से जुड़े आंकड़े (ETV BHARAT)

छत्तीसगढ़ में मानसून एक्टिविटी (ETV BAHART)

रायपुर में बारिश (ETV BHARAT)

1 जून से लेकर 22 जुलाई 2026 तक प्रदेश में हुई बारिश के आंकड़े