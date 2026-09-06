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यूपी में बरखा रानी का 'कारवां' सुस्त पड़ा, बोरिया बिस्तर बांधने लगे बादल, जानिए कब मानसून लेगा विदाई?

गरज-चमक के साथ आज 23 जिलों में बारिश का अलर्ट, जानिए मौसम विभाग ने किन जिलों के लिए जारी की चेतावनी.

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यूपी में 23 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 10:48 AM IST

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Updated : September 6, 2026 at 10:56 AM IST

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लखनऊ: यूपी में झमाझम बारिश के बाद मानसून की रफ्तार अब सुस्त पड़ने लगी. जन्माष्टमी के बाद बारिश में कमी दर्ज की गई है. जानकार इसे आने वाले मानसून की विदाई से जोड़कर बता रहे हैं. बरखा रानी (मानसून) अब पलटन (बादल) के साथ यूपी से विदा लेने की तैयारी में है. वहीं, मौसम विभाग ने आज 23 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. चलिए आगे जानते हैं इस बारे में.

मानसून की विदाई कब: मौसम विभाग की मानें तो 6-8 सितंबर तक यूपी में तेज बारिश का दौर रहने की संभावना है. इसके बाद बारिश घटेगी. अमूमन वर्षा चक्र में भी हर वर्ष मध्य सितंबर में मानसून की विदाई शुरू हो जाती है. इसी के चलते संभावना है कि 8 सितंबर के बाद यूपी में मानसून की रफ्तार थमेगी और बादलों की विदाई की तैयारी शुरू हो जाएगी. बीच में अगर कोई समुद्री चक्रवात या फिर कोई समुद्री तूफान का दबाव आएगा तो ही वर्षा में इजाफा होने की संभावना है.

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इन जिलों में तेज बारिश का अलर्ट. (Photo Credit; IMD)

बीते 24 घंटे में कैसा रहा मौसम: पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून पश्चिमी यूपी में अधिक सक्रिय रहा. इसकी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 6.9 मिली मीटर के सापेक्ष 13.8 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 91% अधिक है. वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून सामान्य रहा, जहां पर अनुमानित बारिश 6 मिलीमीटर के सापेक्ष 4 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 31% कम है.

इन जिलों में आज तेज बारिश की संभावना: बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं समेत 23 जिलों में आज तेज बारिश की संभावना है.

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इन जिलों में बारिश का अलर्ट. (Photo Credit; IMD)

लखनऊ में रेन अलर्ट: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को लखनऊ में बादल छाए रहेंगे, कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

बस्ती सबसे गर्म जिला: शनिवार को उत्तर प्रदेश का बस्ती सबसे अधिक गर्म जिला रहा. यहां पर अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 21.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि समान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है.

मौसम वैज्ञानिक क्या बोले: मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्रफल के चलते 6-8 सितंबर के दौरान एक बार फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. इसके बाद बारिश में कमी आने की संभावना है.

ये भी पढ़ें- यूपी में 3 दिन गरज चमक संग बारिश! इन 23 जिलों में RAIN ALERT, जानिए आज का मौसम

Last Updated : September 6, 2026 at 10:56 AM IST

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