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यूपी में बरखा रानी का 'कारवां' सुस्त पड़ा, बोरिया बिस्तर बांधने लगे बादल, जानिए कब मानसून लेगा विदाई?

लखनऊ: यूपी में झमाझम बारिश के बाद मानसून की रफ्तार अब सुस्त पड़ने लगी. जन्माष्टमी के बाद बारिश में कमी दर्ज की गई है. जानकार इसे आने वाले मानसून की विदाई से जोड़कर बता रहे हैं. बरखा रानी (मानसून) अब पलटन (बादल) के साथ यूपी से विदा लेने की तैयारी में है. वहीं, मौसम विभाग ने आज 23 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. चलिए आगे जानते हैं इस बारे में.

मानसून की विदाई कब: मौसम विभाग की मानें तो 6-8 सितंबर तक यूपी में तेज बारिश का दौर रहने की संभावना है. इसके बाद बारिश घटेगी. अमूमन वर्षा चक्र में भी हर वर्ष मध्य सितंबर में मानसून की विदाई शुरू हो जाती है. इसी के चलते संभावना है कि 8 सितंबर के बाद यूपी में मानसून की रफ्तार थमेगी और बादलों की विदाई की तैयारी शुरू हो जाएगी. बीच में अगर कोई समुद्री चक्रवात या फिर कोई समुद्री तूफान का दबाव आएगा तो ही वर्षा में इजाफा होने की संभावना है.

इन जिलों में तेज बारिश का अलर्ट. (Photo Credit; IMD)

बीते 24 घंटे में कैसा रहा मौसम: पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून पश्चिमी यूपी में अधिक सक्रिय रहा. इसकी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 6.9 मिली मीटर के सापेक्ष 13.8 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 91% अधिक है. वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून सामान्य रहा, जहां पर अनुमानित बारिश 6 मिलीमीटर के सापेक्ष 4 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 31% कम है.