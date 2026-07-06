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मौसम अलर्ट: राजस्थान में अगले 5-6 दिन सक्रिय रहेगा मानसून, IMD का 23 जिलों के लिए चेतावनी जारी

राजस्थान में मानसून सक्रिय होने के बाद जयपुर में देर रात झमाझम बारिश हुई. मौसमविभाग ने 23 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया.

Heavy Rain In Jaipur
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 6, 2026 at 9:58 AM IST

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जयपुर: राजस्थान में दक्षिण-पश्चिम मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है. उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और ओडिशा तट पर बने कम दबाव के क्षेत्र के रविवार को डिप्रेशन में बदलने के बाद प्रदेश में बारिश की गतिविधियां तेज होने लगी हैं. राजधानी जयपुर में रविवार देर रात एक बजे तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया और लोगों को उमस के साथ ही गर्मी से राहत मिली. हालांकि कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बन गई. मौसम विभाग ने 6 से 9 जुलाई के बीच प्रदेश के 23 जिलों में कहीं-कहीं भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.

अगले 5-6 दिन सक्रिय रहेगा मानसून: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और आसपास के ओडिशा तट पर बना कम दबाव का क्षेत्र अब गहरे होकर डिप्रेशन में बदल चुका है. यह तंत्र अगले 24 घंटों में उत्तरी ओडिशा और उत्तरी छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ते हुए पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा. इसके प्रभाव से राजस्थान के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में अगले पांच से छह दिन तक मानसून सक्रिय रहेगा. मौसम केंद्र जयपुर का अनुमान है कि 6 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में और तेजी आएगी और कई जगह पर मूसलाधार बारिश हो सकती है.

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23 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, पांच संभाग सबसे ज्यादा प्रभावित: मौसम विभाग ने 6 से 9 जुलाई के दौरान जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई है. विभाग ने सोमवार के लिए सिरोही और उदयपुर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि जैसलमेर, बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़ को छोड़कर प्रदेश के अधिकांश जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है. विभाग ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश के दौरान निचले इलाकों और अंडरपास में जलभराव, बरसाती नदियों और नालों में उफान, यातायात प्रभावित होने तथा दृश्यता कम होने जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं. लोगों को आकाशीय बिजली और तेज बहाव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है.
देर रात बरसा जयपुर, कई इलाकों में जलभराव: राजधानी जयपुर में रविवार पूरे दिन तेज धूप और उमस रही. अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. देर रात करीब एक बजे अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई, जो सुबह तक रुक-रुक कर जारी रही. झोटवाड़ा, सिविल लाइंस, सी-स्कीम, पीतल फैक्ट्री, प्रतापनगर, दुर्गापुरा, मालवीय नगर, सांगानेर, झालाना और परकोटा सहित शहर के अनेक इलाकों में अच्छी बारिश हुई. फुलेरा में 4 मिमी, नरैना में 3 मिमी और माधोराजपुरा में 7 मिमी वर्षा दर्ज की गई. बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया, लेकिन कई निचले क्षेत्रों में जलभराव के कारण लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा.

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वागड़-मेवाड़ में अच्छी बारिश, कई जिलों में बरसे मेघ: प्रदेश के दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में भी मानसून का असर दिखाई दिया. प्रतापगढ़ में 40 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि जोधपुर और अजमेर सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई. सवाई माधोपुर में करीब दो इंच तक बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा.

अब तक सामान्य से अधिक बारिश, जयपुर सबसे आगे: राजस्थान में इस मानसून सीजन में अब तक सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है. 5 जुलाई तक प्रदेश में सामान्य वर्षा 72.64 मिमी मानी जाती है, जबकि इस बार 78.86 मिमी बारिश हो चुकी है. यह सामान्य से 8.57 प्रतिशत अधिक है. राजधानी जयपुर में स्थिति और भी बेहतर है. यहां 5 जुलाई तक सामान्य वर्षा 82.25 मिमी के मुकाबले 111.39 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 35.43 प्रतिशत अधिक है. इससे स्पष्ट है कि इस बार मानसून ने राजधानी में अच्छी शुरुआत की है.

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बीसलपुर बांध में शुरू हुई पानी की आवक, बढ़ा जलस्तर: लगातार हो रही बारिश का असर प्रदेश के प्रमुख पेयजल स्रोत बीसलपुर बांध पर भी दिखाई देने लगा है. भीलवाड़ा और टोंक जिले के कैचमेंट क्षेत्रों में अच्छी बारिश के बाद बांध में पानी की आवक शुरू हो गई है. पिछले चार दिनों में बांध का जलस्तर 20 सेंटीमीटर बढ़कर 313.66 आरएल मीटर पर पहुंच गया है. वर्तमान में बांध अपनी कुल भराव क्षमता का लगभग 67 प्रतिशत भर चुका है. लगभग 28 हजार वर्ग किलोमीटर के विशाल कैचमेंट क्षेत्र से बांध में पानी पहुंचता है. जलस्तर में बढ़ोतरी से जयपुर, अजमेर और टोंक सहित कई शहरों की पेयजल व्यवस्था को राहत मिलने की उम्मीद है.

दिल्ली में खराब मौसम का असर, जयपुर में उतरे 12 विमान: दिल्ली में खराब मौसम और बारिश के कारण रविवार को विभिन्न शहरों से दिल्ली जा रही 12 उड़ानों को जयपुर एयरपोर्ट पर डायवर्ट करना पड़ा. इनमें बैंकॉक, अल्माटी, दुबई, जेद्दा, बेंगलुरु और अहमदाबाद सहित कई शहरों से आने वाली उड़ानें शामिल थीं. मौसम सामान्य होने के बाद इन विमानों को आगे के लिए रवाना किया गया.

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बिजली गिरने से तीन किसानों की मौत: बारां जिले के केलवाड़ा और हरनावदाशाहजी क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से दो दिनों में तीन किसानों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान सौरभ सहरिया (26), दिनेश मील (22) और कमल सिंह (40) के रूप में हुई है. तीनों खेत पर कार्य कर रहे थे, तभी वे बिजली की चपेट में आ गए. मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े नहीं होने की अपील की है.

अगले चार दिन सावधानी की जरूरत: मौसम विभाग के अनुसार 6 से 9 जुलाई तक प्रदेश में मानसून का प्रभाव चरम पर रह सकता है. खास तौर पर पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं अति भारी बारिश की संभावना है. ऐसे में लोगों को जलभराव वाले क्षेत्रों से बचने, बरसाती नदियों और नालों को पार नहीं करने और आकाशीय बिजली के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है. यदि वर्तमान मौसम प्रणाली सक्रिय बनी रही, तो प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश होने से कृषि, जलाशयों और पेयजल व्यवस्था को बड़ा लाभ मिलेगा.

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