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राजस्थान में लगातार बारिश के बाद भी सामान्य से 12% कम बरसा पानी, IMD ने जारी किया 37 जिलों में अलर्ट

मौसम विभाग ने आज से 3 दिन तक कई जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई है.

मौसम विज्ञान केंद्र
मौसम विज्ञान केंद्र (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 10, 2026 at 2:51 PM IST

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जयपुर : प्रदेश में मानसून फिलहाल सक्रिय बना हुआ है और प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है. लगातार हो रही बारिश से बारिश के आंकड़ों में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन मानसूनी सीजन में अब तक प्रदेश में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है. 1 जून से 9 अगस्त तक प्रदेश में 261.66 मिमी सामान्य बारिश के मुकाबले 230.46 मिमी बारिश दर्ज हुई है. यह सामान्य से करीब 11.92 फीसदी कम है. सिंचाई विभाग का मानना है कि आने वाले दिनों में होने वाली बारिश से इस कमी की भरपाई हो सकती है.

12 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने के आसार : मौसम विभाग के अनुसार 10 से 12 अगस्त के बीच पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है. इस दौरान कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है. जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में भी बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं. मौसम विभाग ने आज 37 जिलों में अगले तीन दिन बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, करौली और कोटा में तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है.

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सावन के दूसरे सोमवार पर झमाझम बारिश का इंतजार : सावन के दूसरे सोमवार पर जयपुरवासियों को एक बार फिर झमाझम बारिश का इंतजार है. राजधानी में पिछले कुछ दिनों से मानसून सक्रिय रहने के कारण स्थिति में सुधार हुआ है, हालांकि जयपुर में अभी भी सामान्य बारिश से करीब 20 फीसदी कमी बनी हुई है. पिछले दिन चूरू और करौली में सर्वाधिक करीब 11.5 मिमी बारिश दर्ज की गई. लगातार सक्रिय मानसून के चलते प्रदेश के कई जिलों में बारिश का आंकड़ा अब सामान्य से ऊपर पहुंच गया है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है, जिससे प्रदेश में बारिश की कमी और कम होने की उम्मीद है.

जयपुर में सुबह से दोपहर तक बारिश : राजधानी जयपुर में रविवार को मानसून मेहरबान रहा. सुबह करीब नौ बजे आसमान में काली घटाएं छाईं और इसके बाद अलग-अलग इलाकों में रुक-रुककर बारिश शुरू हो गई. शुरुआत में अजमेर रोड, मानसरोवर और वैशाली नगर में तेज बारिश हुई. करीब एक घंटे तक इन इलाकों में झमाझम बारिश का दौर चला. इसके बाद सोडाला, 22 गोदाम, मालवीय नगर, सांगानेर, टोंक रोड, जेएलएन मार्ग और राजापार्क सहित कई इलाकों में बादल बरसे. शहर में दोपहर करीब एक बजे तक रुक-रुककर बारिश होती रही. बारिश के कारण कई इलाकों में सड़कें पानी से लबालब हो गईं. जलभराव के चलते वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा और कई जगह यातायात की रफ्तार धीमी हो गई. जिला कलेक्ट्रेट में जलभराव से संबंधित 50 से अधिक शिकायतें पहुंचीं.

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जेएलएन मार्ग और कलेक्ट्रेट में हुई अच्छी बारिश : जयपुर में जेएलएन मार्ग पर 13.5 मिमी और जिला कलेक्ट्रेट में 17 मिमी बारिश दर्ज की गई. बारिश के कारण दिन के तापमान में भी गिरावट आई. दोपहर बाद बारिश थमने के बाद बड़ी संख्या में जयपुरवासी घरों से बाहर निकले. बाजारों और प्रमुख सड़कों पर लोग सुहाने मौसम का आनंद लेते नजर आए. ठंडी हवाओं और बादलों ने गर्मी से राहत दिलाई और जयपुर की शाम भी खुशनुमा रही.

किशनगढ़ बास और कोटकासिम में झमाझम : रविवार को खैरथल-तिजारा के किशनगढ़ बास में 2.91 इंच और कोटकासिम में 2.59 इंच बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा अलवर, भीलवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, डीडवाना-कुचामन, झालावाड़, करौली, कोटपूतली-बहरोड़, नागौर, सवाई माधोपुर और सीकर में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार चूरू में 11.2, करौली में 11, सीकर में 3, जोधपुर शहर में 3.3, जयपुर में 2.6, अजमेर में 6.1, पिलानी में 9.8, श्रीगंगानगर में 8 और दौसा में 8.5 मिमी बारिश दर्ज की गई. नागौर में 7.5, सांगरिया में 8.5 और पाली में 3.5 मिमी बारिश हुई.

10 अगस्त को इन इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश : 10 अगस्त को राजस्थान में कई स्थानों पर अच्छी बारिश दर्ज की गई. सबसे ज्यादा बारिश सीकर के नीम का थाना में 85 मिमी दर्ज हुई. इसके बाद झालावाड़ के मनोहरथाना में 80 मिमी, बारां के शाहबाद में 53 मिमी, झालावाड़ के अकलेरा में 41 मिमी और बकानी में 36 मिमी बारिश हुई.

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स्थानबारिश
नीम का थाना, सीकर80 मिमी
मनोहरथाना, झालावाड़80 मिमी
शाहबाद, बारां 53 मिमी
अकलेरा, झालावाड़41 मिमी
बकानी, झालावाड़36 मिमी
श्रीडूंगरगढ़, बीकानेर35 मिमी
बाड़मेर शहर35 मिमी
भादरा, हनुमानगढ़31 मिमी
भोपालगढ़, जोधपुर 30 मिमी
चौहटन, बाड़मेर 30 मिमी
रामपुरा डाबड़ी, जयपुर28 मिमी
सिवाना, बालोतरा27 मिमी

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