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राजस्थान में लगातार बारिश के बाद भी सामान्य से 12% कम बरसा पानी, IMD ने जारी किया 37 जिलों में अलर्ट

जयपुर : प्रदेश में मानसून फिलहाल सक्रिय बना हुआ है और प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है. लगातार हो रही बारिश से बारिश के आंकड़ों में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन मानसूनी सीजन में अब तक प्रदेश में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है. 1 जून से 9 अगस्त तक प्रदेश में 261.66 मिमी सामान्य बारिश के मुकाबले 230.46 मिमी बारिश दर्ज हुई है. यह सामान्य से करीब 11.92 फीसदी कम है. सिंचाई विभाग का मानना है कि आने वाले दिनों में होने वाली बारिश से इस कमी की भरपाई हो सकती है.

12 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने के आसार : मौसम विभाग के अनुसार 10 से 12 अगस्त के बीच पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है. इस दौरान कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है. जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में भी बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं. मौसम विभाग ने आज 37 जिलों में अगले तीन दिन बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, करौली और कोटा में तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है.

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सावन के दूसरे सोमवार पर झमाझम बारिश का इंतजार : सावन के दूसरे सोमवार पर जयपुरवासियों को एक बार फिर झमाझम बारिश का इंतजार है. राजधानी में पिछले कुछ दिनों से मानसून सक्रिय रहने के कारण स्थिति में सुधार हुआ है, हालांकि जयपुर में अभी भी सामान्य बारिश से करीब 20 फीसदी कमी बनी हुई है. पिछले दिन चूरू और करौली में सर्वाधिक करीब 11.5 मिमी बारिश दर्ज की गई. लगातार सक्रिय मानसून के चलते प्रदेश के कई जिलों में बारिश का आंकड़ा अब सामान्य से ऊपर पहुंच गया है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है, जिससे प्रदेश में बारिश की कमी और कम होने की उम्मीद है.

जयपुर में सुबह से दोपहर तक बारिश : राजधानी जयपुर में रविवार को मानसून मेहरबान रहा. सुबह करीब नौ बजे आसमान में काली घटाएं छाईं और इसके बाद अलग-अलग इलाकों में रुक-रुककर बारिश शुरू हो गई. शुरुआत में अजमेर रोड, मानसरोवर और वैशाली नगर में तेज बारिश हुई. करीब एक घंटे तक इन इलाकों में झमाझम बारिश का दौर चला. इसके बाद सोडाला, 22 गोदाम, मालवीय नगर, सांगानेर, टोंक रोड, जेएलएन मार्ग और राजापार्क सहित कई इलाकों में बादल बरसे. शहर में दोपहर करीब एक बजे तक रुक-रुककर बारिश होती रही. बारिश के कारण कई इलाकों में सड़कें पानी से लबालब हो गईं. जलभराव के चलते वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा और कई जगह यातायात की रफ्तार धीमी हो गई. जिला कलेक्ट्रेट में जलभराव से संबंधित 50 से अधिक शिकायतें पहुंचीं.