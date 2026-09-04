ETV Bharat / state

जन्माष्टमी पर राजस्थान में फिर सक्रिय हुआ मानसून, बूंदाबांदी से भीगी गोविंद की नगरी जयपुर

बारिश के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट आने के साथ गर्मी और उमस से भी राहत मिलने की उम्मीद है.

Monsoon Active Again In Rajasthan
बूंदाबांदी से भीगा जयपुर का जेएलएन मार्ग (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 4, 2026 at 2:20 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. बंगाल की खाड़ी में बने वेलमार्क लो-प्रेशर सिस्टम के प्रभाव से प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में बारिश का दौर तेज हो गया है. पिछले 24 घंटे में अलवर, भरतपुर, डीग, दौसा, धौलपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, करौली, टोंक, बारां, कोटा और झालावाड़ जिलों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. वहीं, बूंदी और सवाई माधोपुर में कहीं-कहीं भारी से अतिभारी बारिश हुई.

मौसम विभाग के अनुसार 4 से 7 सितंबर के दौरान भरतपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. वहीं 4 और 5 सितंबर को कोटा संभाग तथा आसपास के जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. नए मौसम तंत्र के प्रभाव से बारिश का दौर 6 सितंबर तक जारी रहने की संभावना जताई गई है. बारिश के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट आने के साथ गर्मी और उमस से भी राहत मिलने की उम्मीद है.

पढ़ें: मानसून मेहरबान: जोधपुर में दो घंटे में दो इंच बरसे बदरा, बाड़मेर के उण्डखा में झमाझम से सड़कें बनी दरिया

पूर्वी राजस्थान में बारिश ने पकड़ी रफ्तार: गुरुवार को सवाई माधोपुर, बारां, भरतपुर, धौलपुर, अलवर और करौली समेत कई जिलों में अच्छी बारिश हुई. कई स्थानों पर करीब दो इंच तक पानी बरसा. भरतपुर और धौलपुर में तेज बारिश के कारण कई जगह सड़कों पर पानी भर गया. बीते 24 घंटे में भरतपुर के उच्चैन में 54 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई.

सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर और झालावाड़ में भी सुबह से रुक-रुककर बारिश का दौर जारी रहा. सवाई माधोपुर में बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली. रणथंभौर क्षेत्र में शेरपुर-खिलचीपुर की रपट पर पानी आने के कारण सुबह रास्ता बंद करना पड़ा. सवाई माधोपुर के खंडार में सबसे ज्यादा 135 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा नैनवां में 75 मिलीमीटर, बूंदी शहर में 61 मिलीमीटर, दूनी में 60 मिलीमीटर, टोंक शहर में 59 मिलीमीटर, सपोटरा में 58 मिलीमीटर, उच्चैन में 55 मिलीमीटर, बसैनवाब में 45 मिलीमीटर, कालीसिल में 43 मिलीमीटर और मनोहर थाना में 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई.

यह भी पढ़ें: बूंदी में डेढ़ घंटे बादलों ने गाया राग मल्हार...सड़कों पर तिनकों की तरह तैरते दिखे दुपहिया वाहन

झालावाड़ में बांधों के गेट खोले गए: झालावाड़ जिले में करीब तीन घंटे तक लगातार बारिश होने के बाद जलस्रोतों में पानी की आवक बढ़ी. इसके चलते कालीसिंध और छापी बांध के कुल पांच गेट खोले गए. लगातार बारिश के कारण नदी-नालों और बांधों में पानी की आवक बढ़ने लगी है. बूंदी जिले में भी पिछले करीब 28 घंटे से रुक-रुककर रिमझिम बारिश जारी है. नैनवां में जिले में सबसे ज्यादा 75 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई. बारिश के बाद बांधों में पानी की आवक शुरू हो गई है, जिससे किसानों को फसलों के लिए फायदा मिलने की उम्मीद है. 4 सितंबर को बूंदी जिले में 37 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई, जबकि 1 जून से अब तक जिले में कुल 473 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है.

जयपुर में बदला मौसम का मिजाज: राजधानी जयपुर में शुक्रवार सुबह से मौसम का मिजाज बदला हुआ है. शहर के कई इलाकों में रिमझिम बारिश हो रही है. जेएलएन मार्ग, जवाहर नगर, एयरपोर्ट और सांगानेर-प्रताप नगर सहित कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई. आसमान में घने बादल छाए रहने और बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया है तथा लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है. मौसम विभाग ने जयपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों के लिए भी मौसम का अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

यह भी पढ़ें: राजस्थान में लगातार बारिश के बाद भी सामान्य से 12% कम बरसा पानी, IMD ने जारी किया 37 जिलों में अलर्ट

जयपुर में अगस्त में बारिश का रहा उतार-चढ़ाव: अगस्त का महीना जयपुर जिले के लिए बारिश के लिहाज से उतार-चढ़ाव वाला रहा. जिले के कई इलाकों में बारिश के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा. मौजमाबाद में अगस्त के दौरान केवल 23 मिलीमीटर बारिश दर्ज होने की जानकारी सामने आई है, जबकि जयपुर शहर में बारिश का आंकड़ा 145 मिलीमीटर रहा. बारिश के आंकड़ों में शाहपुरा 352 मिलीमीटर के साथ सबसे आगे रहा. इसके बाद तुंगा में 278 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. जिले में अगस्त के दौरान कुल बारिश का आंकड़ा 2996 मिलीमीटर बताया गया है.

बीसलपुर बांध में एक सेंटीमीटर पानी की आवक: बीसलपुर बांध के जलस्तर में भी मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है. पिछले 24 घंटे के दौरान बांध में एक सेंटीमीटर पानी की आवक हुई. बांध का जलस्तर वर्तमान में 314.08 आरएल मीटर दर्ज किया गया है. इस दौरान बीसलपुर बांध क्षेत्र में 27 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई.

यह भी पढ़ें: राजस्थान में लगातार बारिश के बाद भी सामान्य से 12% कम बरसा पानी, IMD ने जारी किया 37 जिलों में अलर्ट

पश्चिमी राजस्थान में कमजोर रहेगा मानसून: मौसम विभाग के अनुसार जोधपुर संभाग के अधिकांश हिस्सों में आगामी दिनों में मानसून की गतिविधियां कमजोर रहने की संभावना है. 4 से 6 सितंबर के दौरान बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इससे साफ है कि आने वाले दिनों में राजस्थान में बारिश का असर मुख्य रूप से पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में ज्यादा रहने की संभावना है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मानसून अपेक्षाकृत कमजोर रहेगा.

13 जिलों में येलो अलर्ट: मौसम विभाग ने शुक्रवार को राजस्थान के कई जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. जयपुर, सीकर, झुंझुनू, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, अलवर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, झालावाड़ और अजमेर समेत कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने लोगों को मेघगर्जन के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है. तेज हवाओं के साथ बारिश होने की स्थिति में खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की जरूरत है.

बारिश से तापमान में गिरावट: बारिश और बादल छाने का सीधा असर प्रदेश के तापमान पर भी देखने को मिला है. पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में अधिकतम तापमान में करीब 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई. अलवर, भीलवाड़ा, कोटा और करौली में तापमान में बड़ी गिरावट देखने को मिली. गुरुवार को प्रदेश में सबसे कम अधिकतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस कोटा में दर्ज किया गया, जबकि सबसे अधिक अधिकतम तापमान 39.9 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर में रिकॉर्ड हुआ.

यह भी पढ़ें: राजस्थान वेदर अपडेट : IMD का कहीं ऑरेंज तो कहीं येलो अलर्ट, जानें अगले 3 दिनों का हाल

मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पूर्वानुमान के मुताबिक 4 और 5 सितंबर को कोटा संभाग और आसपास के जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है. 4 से 7 सितंबर के बीच भरतपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है. वहीं, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और नागौर सहित आसपास के इलाकों में 6 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. ऐसे में सितंबर के शुरुआती दिनों में राजस्थान के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और खासकर पूर्वी राजस्थान में मानसून की सक्रियता बनी रहने की उम्मीद है.

TAGGED:

YELLOW ALERT IN DISTRICTS
EASTERN RAJASTHAN RAIN
RAJASTHAN WEATHER UPDATE
JAIPUR WEATHER CHANGE
MONSOON ACTIVE AGAIN IN RAJASTHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.