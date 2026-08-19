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हरियाणा में आज 16 जिलों में बारिश का अलर्ट, कई जिलों में नदी-नाले उफान पर, ट्राईसिटी में सुबह से शुरू हुई बरसात से ट्रैफिक प्रभावित

हरियाणा में मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: उत्तर भारत में बने नए मानसूनी तंत्र और उत्तरी हरियाणा पर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय हो गया है. मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और कई जगह हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. ट्राईसिटी में बारिश का कहर: चंडीगढ़ में बुधवार सुबह से फिर मौसम ने करवट ली. सुबह करीब 7:30 बजे से शहर में बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद सड़कों पर आवाजाही प्रभावित होने लगी है. पिछले दिन यानी कि मंगलवार को हुई तेज बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में जलभराव था. साथ ही ट्रैफिक की समस्या सामने आई थी. वहीं, पंचकूला में सुबह हल्की बारिश से काम पर जाने वालों को खासी परेशानी हुई. मंगलवार को चंडीगढ़ में महज दो घंटे में 72.4 मिमी बारिश दर्ज की गई थी जो इस मानसून सीजन की सबसे भारी दो घंटे की बारिश रही. ट्राईसिटी में सुबह से शुरू हुई बरसात से ट्रैफिक प्रभावित (ETV Bharat) जानें क्या बोले मौसम वैज्ञानिक: वहीं, चंडीगढ़ मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पॉल ने बताया कि, "आज पूरा दिन चंडीगढ़ में ऑरेंज अलर्ट रहेगा इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा में भी नॉर्थ रीज़न यानी उत्तर इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. बुधवार और वीरवार को लगातार बारिश रहने की आशंका है. वहीं मौसम विभाग की ओर से लगातार अलर्ट जारी किए जा रहे हैं." ट्राईसिटी में सुबह से शुरू हुई बरसात से ट्रैफिक प्रभावित (ETV Bharat)