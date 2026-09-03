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राजस्थान में फिर सक्रिय हुआ मानसून, 3 से 7 सितंबर तक कई संभागों में बारिश के आसार

अंतिम दौर में एक बार फिर राजस्थान में मानसून प्रभावी होता हुआ नजर आ रहा है.

Monsoon Active In Rajasthan
गुरुवार को जयपुर में बादलों की आवाजाही (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 3, 2026 at 1:58 PM IST

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जयपुर: राजस्थान में करीब एक सप्ताह तक कमजोर रहने के बाद मानसून ने एक बार फिर दस्तक दी है. बुधवार को पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि जयपुर में भी लंबे अंतराल के बाद बारिश हुई. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक अगले तीन से चार दिन पूर्वी राजस्थान में मानसून सक्रिय रहने की संभावना है. 3 से 7 सितंबर के बीच भरतपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रह सकता है. वहीं 4 और 5 सितंबर को कोटा संभाग तथा आसपास के जिलों में कहीं-कहीं मध्यम से तेज और भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

12 जिलों में हुई हल्की से मध्यम बारिश: पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, करौली, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी और कोटा जिलों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. प्रदेश के बाकी हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा. भरतपुर के रूपवास में सबसे ज्यादा 27 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. धौलपुर के बाड़ी में 12 मिलीमीटर, जबकि करौली के बालघाट में 18 मिलीमीटर बारिश हुई. नादौती, सैंपऊ, बसेड़ी और राजाखेड़ा समेत कई इलाकों में भी हल्की बारिश दर्ज की गई.

जयपुर में छाये रहे बादल (ETV Bharat Jaipur)

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जयपुर में एक सप्ताह बाद बरसे बादल: राजधानी जयपुर में भी करीब एक सप्ताह बाद मौसम बदला. दिनभर बादलों की आवाजाही के बाद दोपहर और शाम के समय शहर के कुछ हिस्सों में बारिश हुई. जयपुर एयरपोर्ट पर करीब 7.6 से 7.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. हालांकि बारिश पूरे शहर में एक समान नहीं हुई और कई इलाकों में सिर्फ छींटे पड़े, जबकि कुछ जगहों पर अच्छी बारिश हुई.
बारिश के बाद सड़कों पर पानी बहता नजर आया और लोगों को उमस व गर्मी से राहत मिली. इसके बावजूद जयपुर का अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 1.1 डिग्री ज्यादा रहा. मौसम विभाग के अनुसार 3 सितंबर को जयपुर में मेघगर्जन के साथ बारिश हो सकती है. 4 और 5 सितंबर को भी बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं, जबकि 6 सितंबर को भी गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है.

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बंगाल की खाड़ी के सिस्टम से बदलेगा मौसम: मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी से सक्रिय हुआ वेल मार्क लो प्रेशर एरिया अब पश्चिमी झारखंड और आसपास के उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर स्थित है. इसके अगले 24 घंटे में धीरे-धीरे उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है. इस मौसम तंत्र के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है. 3 सितंबर को भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग के साथ शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है. इसके बाद 4 से 7 सितंबर के दौरान भरतपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं.

4-5 सितंबर को कोटा संभाग में भारी बारिश की संभावना: मौसम विभाग ने 4 और 5 सितंबर को कोटा संभाग तथा आसपास के जिलों में कहीं-कहीं मध्यम से तेज और भारी बारिश की संभावना जताई है. इस दौरान मेघगर्जन के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार धौलपुर, भरतपुर, डीग, अलवर, कोटपूतली-बहरोड़, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा, ब्यावर, झालावाड़, खैरथल-तिजारा और चित्तौड़गढ़ जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अचानक तेज हवाएं चलने की संभावना है.

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पश्चिमी राजस्थान में कमजोर रहेगा मानसून: पूर्वी राजस्थान में बारिश का दौर सक्रिय होने के बावजूद पश्चिमी राजस्थान में मानसून की गतिविधियां कमजोर रहने का अनुमान है. जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में आगामी दिनों में कमजोर मानसूनी परिस्थितियां बनी रह सकती हैं.
हालांकि 4 से 6 सितंबर के दौरान बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इसके बाद 8 सितंबर से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में एक बार फिर कमी आने की प्रबल संभावना है.

अब तक सामान्य से करीब 25 फीसदी कम बारिश: राजस्थान में मानसून सीजन के दौरान अब तक बारिश का आंकड़ा सामान्य से काफी कम है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक सामान्य 453.68 मिलीमीटर के मुकाबले करीब 340.48 मिलीमीटर बारिश हुई है. यानी बारिश सामान्य से लगभग 24.95 फीसदी कम है. पूरे मानसून सीजन की सामान्य बारिश करीब 511 मिलीमीटर मानी जाती है. इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए अब भी करीब 170 मिलीमीटर बारिश की जरूरत है. ऐसे में सितंबर के शुरुआती दिनों में होने वाली बारिश राज्य के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

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सितंबर में मानसून विदाई के संकेत: मौसम विशेषज्ञों के अनुसार मानसून अब अपने अंतिम दौर में पहुंच रहा है. सितंबर में भी मानसून की गतिविधियां सामान्य से कमजोर रहने का अनुमान है. मौजूदा मौसम सिस्टम अगले कुछ दिनों तक बारिश दे सकता है, लेकिन इसके बाद इसके कमजोर पड़ने की संभावना है. अनुमान है कि सितंबर के दूसरे सप्ताह से बारिश की गतिविधियों में कमी आ सकती है. 14 से 21 सितंबर के बीच भी हल्की बारिश के आसार हैं, जबकि 22 से 30 सितंबर के बीच मानसून कमजोर रहने की संभावना है. परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो राजस्थान से मानसून की विदाई 25 सितंबर के आसपास शुरू हो सकती है.

पिछले 10 साल में सितंबर की औसत बारिश 114.1 मिमी: पिछले दस वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो सितंबर में राजस्थान में औसतन करीब 114.1 मिलीमीटर बारिश हुई है. वर्ष 2024 में सितंबर में 252.8 और 2025 में 186.1 मिलीमीटर बारिश हुई थी. हालांकि इन दोनों वर्षों में पूरे मानसून सीजन में 900 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई थी. इसके विपरीत बाकी आठ वर्षों में सितंबर की बारिश 119 मिलीमीटर से कम रही. ऐसे में इस बार भी सितंबर में सामान्य से काफी कम बारिश होने का अनुमान है.

किसानों की नजरें बारिश पर टिकीं: मानसून की कमजोर गतिविधियों के कारण प्रदेश के किसानों की चिंता भी बढ़ी हुई है. कई इलाकों में खड़ी फसलों को पर्याप्त बारिश की जरूरत है. ऐसे में अगले चार-पांच दिनों में होने वाली बारिश किसानों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. खासकर कोटा, बारां, झालावाड़ और आसपास के हाड़ौती क्षेत्र में भारी बारिश से फसलों और जलस्रोतों को राहत मिलने की उम्मीद है. हालांकि तेज बारिश और आकाशीय बिजली की संभावना को देखते हुए किसानों और आम लोगों को मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी गई है.

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