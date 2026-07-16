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छत्तीसगढ़ में फिर एक्टिव हुआ मानसून, अधिकतम तापमान में आई गिरावट, जानिए मौसम में बदलाव की वजह

रायपुर: एल नीनो का असर पूरे देश में नजर आ रहा है. कहीं बारिश नहीं हो रही है, तो कहीं जोरदार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं. छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में जहां ठीक-ठाक बारिश हो रही है, वहीं ज्यादातर जिले सूखे से प्रभावित हैं. जिन जिलों में बारिश नहीं हो रही है, वहां पर किसान परेशान हैं. बुधवार को रायपुर सहित कई जगहों पर हल्की और मध्यम बारिश दर्ज की गई. जबकि एक या दो जगहों पर भारी बारिश भी हुई है.

मौसम विभाग की मानें तो आने वाले 5 दिनों में प्रदेश में मानसून के एक्टिव रहने की संभावना है. इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने के साथ ही एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है. गुरुवार को मध्य छत्तीसगढ़ के रायगढ़ सारंगढ़ बिलाईगढ़ बलोदाबाजार महासमुंद गरियाबंद जैसे क्षेत्र के एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है. छत्तीसगढ़ में गर्मी और उमस को लेकर मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि गर्मी और उमस की स्थिति प्रदेश में बुधवार तक बनी हुई हुई थी. पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री की गिरावट दर्ज हुई है.

मौसम में बदलाव की वजह (ETV Bharat)

कल का लो प्रेशर क्षेत्र आज इंटेंसिफाई होकर वेलमार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे उत्तर ओडिशा के ऊपर स्थित है. इसके प्रभाव से अगले 5 दिनों तक प्रदेश में मानसून की एक्टिविटी में वृद्धि होने की संभावना है. इसके साथ ही अगले तीन दिनों तक मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के साथ ही भारी वर्षा होने की संभावना है: गायत्रीवाणी कांचीभोटला, मौसम वैज्ञानिक

अधिकतम तापमान में आई गिरावट (ETV Bharat)

भारी वर्षा होने की संभावना

मौसम विभाग ने बताया कि आज मध्य छत्तीसगढ़ के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है. रायगढ़ सारंगढ़ बिलाईगढ़ बलोदाबाजार महासमुंद गरियाबंद जैसे क्षेत्र के एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है. छत्तीसगढ़ में गर्मी और उमस को लेकर मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि गर्मी और उमस की स्थिति प्रदेश में बुधवार तक बनी हुई हुई थी.

अधिकतम तापमान में आई गिरावट (ETV Bharat)

अधिकतम तापमान में आई गिरावट (ETV Bharat)

द्रोणिका का असर

मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में नमी का आना हो रहा है जिससे ये बदलाव देखने को मिला. इसके साथ ही किसी भी प्रकार का कोई सिस्टम नहीं बना था. जिसके कारण उमस और गर्मी प्रदेश में बनी हुई थी. मानसून द्रोणिका उत्तर की ओर बढ़ने की वजह से तापमान ज्यादा रहा. पिछले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में एक से लेकर 2 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई. आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री तक और भी गिरावट आने की संभावना है. उसके बाद अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा.