इसे बहादुरी नहीं बेवकूफी कहिए: कवर्धा में उफनते आगर नदी को पार कर रहे लोग
कबीरधाम के वानांचल इलाके में लगातार हो रही बारिश से उफान पर आए नदी नाले.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 20, 2026 at 10:50 AM IST
कबीरधाम: कवर्धा के वानांचल इलाके में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से इलाके के ज्यादातर नदी नाले उफान पर हैं. कई इलाकों में हो रही बारिश के चलते आगर नदी में पानी का बहाव काफी तेज हो गया है. नदी में पानी का लेवल लगातार बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हो रहे हैं. आगर नदी का सबसे तेज बहाव पंडरिया विकासखंड में देखने को मिल रहा है. यहां पानी का जलस्तर बढ़ा हुआ है जिससे स्थानीय लोगों को नदी पार करने में दिक्कत हो रही है.
जान जोखिम में डालकर पार कर रही नदी
वहीं कुछ लोग जान जोखिम में डालकर नदी को बाइक के साथ पार कर रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि नदी पर पुल-पुलिया नहीं होने के चलते हर साल बारिश के दिनों में उनको दिक्कत उठानी पड़ती है. लोगों की मांग है कि आवागमन के लिए पर्याप्त साधन मुहैया कराया जाना चाहिए. गांव के लोगों का कहना है रोजमर्रा के कामों के लिए नदी को पार करना उनकी मजबूरी है.
लगातार बढ़ रहा आगर नदी में पानी
ग्रामीणों का कहना है कि नदी में लगातार बढ़ रहे जलस्तर के कारण हालात और गंभीर होते जा रहे हैं. यदि समय रहते सावधानी नहीं बरती गई तो किसी के बह जाने या अन्य दुर्घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. क्षेत्र के लोगों ने बताया कि बारिश का सिलसिला जारी रहने से नदी का बहाव और बढ़ सकता है.
जिला प्रशासन ने की अपील
लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की जा रही है, कि वे उफनती नदी और नालों को पार करने का प्रयास न करें तथा सुरक्षित स्थानों पर रहें. इसके बावजूद कुछ लोग चेतावनियों को नजरअंदाज कर नदी पार कर रहे हैं, जिससे हादसे होने की आशंका बढ़ती जा रही है.
सुरक्षा के लिहाज से खतरे वाले बोर्ड लगाने की मांग
ग्रामीणों ने प्रशासन से नदी किनारे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, चेतावनी बोर्ड लगाने तथा संवेदनशील घाटों और मार्गों पर निगरानी बढ़ाने की मांग की है. लोगों का कहना है कि समय रहते आवश्यक कदम उठाए जाने से किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सकता है. वहीं, प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों से सतर्कता बरतने की अपील कर रहा है.
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