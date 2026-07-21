मानसून 2026: कवर्धा में उफान पर अडवार नदी, रेंगाखार-अडवार मार्ग पर बना रपटा डूबा
उफनती नदी के ऊपर बने रपटे को जान जोखिम में डालकर लोग पार कर रहे हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 21, 2026 at 2:46 PM IST
कबीरधाम: बीते 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश के चलते जिले में हालात बिगड़ते जा रहे हैं. मूसलाधार बारिश की वजह से ज्यादातर नदी नाले उफान पर हैं. बोड़ला विकासखंड में हालात सबसे ज्यादा खराब है. यहां अडवार नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है. नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से रेंगाखार–अडवार मार्ग पर बना रपटा पूरी तरह से पानी में डूब गया है.
जान जोखिम में डाल रहे लोग
रपटे के पानी में डूब जाने के बाद भी लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है जरुरी काम के लिए उनको उस पार जाना पड़ता है. कोई और नजदीकी रास्ता नहीं होने के चलते वो खतरा उठाने को मजबूर हैं. कुछ ग्रामीण ये भी कह रहे हैं कि लोगों को रोकने के लिए सुरक्षा कर्मी लगाए जाने चाहिए ताकि कोई बड़ा हादसा नहीं हो.
हर साल पानी में डूब जाता है रपटा: ग्रामीण
ग्रामीणों का कहना है कि हर वर्ष बारिश के मौसम में अडवार नदी उफान पर आते ही रेंगाखार सहित आसपास के कई गांवों का संपर्क टूट जाता है. मरीजों, स्कूली बच्चों और आवश्यक कार्यों से आने-जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर रपटा पार करते हैं.
पुल निर्माण की मांग रखी
स्थानीय लोगों ने प्रशासन से रेंगाखार–अडवार मार्ग पर स्थायी पुल निर्माण की मांग दोहराई है. उनका कहना है कि वर्षों से यह समस्या बनी हुई है, लेकिन अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं किया गया. यदि पुल का निर्माण हो जाए तो बारिश के दौरान आवागमन बाधित नहीं होगा और लोगों को जोखिम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
जिला प्रशासन की लोगों से अपील
जिले में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी-नालों और जलमग्न रपटों को पार नहीं करने की अपील की है. वहीं स्थानीय लोग प्रशासन से मौके पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने और जल्द स्थायी पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं.