श्री नैना देवी जी मंदिर परिसर में बंदरों का आतंक, पंजाब से आए श्रद्धालु की दर्दनाक मौत
शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी मंदिर परिसर में बंदर के झपटने असंतुलित होने से पंजाब से आए श्रद्धालु की मौत हो गई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 12:40 PM IST
बिलासपुर: शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी मंदिर परिसर में बुधवार देर शाम को उस समय अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई, जब बंदर के हमले से बचने के प्रयास में पंजाब के एक श्रद्धालु की नीचे गिरकर दर्दनाक मौत हो गई. इस हादसे के बाद प्रदेश के अलावा बाहरी राज्यों से आए श्रद्धालु भी बंदरों के आतंक से सहमे हुए हैं.
श्री नैना देवी जी मंदिर परिसर में बंदरों का आतंक
जानकारी के अनुसार, पंजाब के जालंधर निवासी विजय गुप्ता कपड़े के कारोबारी थे. वह अपनी के साथ माता नैना देवी के दर्शन के लिए एक धार्मिक यात्रा पर आए हुए थे. बुधवार (5 अगस्त) शाम जब वह मंदिर परिसर में दर्शन कर रहे थे, उसी दौरान अचानक एक बंदर उन पर झपट पड़ा. बंदर के हमले से खुद को बचाने की हड़बड़ाहट में उनका संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर जा गिरे. जमीन पर गिरते ही विजय गुप्ता के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं. मौके पर मौजूद परिजन और अन्य श्रद्धालु आनन-फानन में गंभीर रूप से घायल अवस्था में उन्हें इलाज के लिए नजदीकी सिविल अस्पताल घवांडल लेकर पहुंचे. जहां, अस्पताल में तैनात डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
बंदर के आतंक से सहमे श्रद्धालु
इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर श्री नैना देवी जी मंदिर में लगातार बढ़ रहे बंदरों के आतंक पर गंभीर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं. मंदिर में प्रतिदिन हजारों की संख्या में दूर-दराज से श्रद्धालु आते हैं, लेकिन परिसर में घूम रहे बंदरों का झुंड बड़ी मुसीबत का सबब बना हुआ है. बंदर आए दिन श्रद्धालुओं के हाथों से प्रसाद, पर्स, मोबाइल और अन्य सामान छीन लेते हैं. कई मौकों पर बंदरों के अचानक झपटने से भगदड़ जैसी स्थिति बन जाती है. इससे सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों, महिलाओं और छोटे बच्चों को उठाना पड़ रहा है.
एसडीएम स्वारघाट धर्मपाल ने बताया कि, "मामला ध्यान में आया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. फिलहाल आगामी तफ्तीश अमल में लाई जा रही है."
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