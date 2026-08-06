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श्री नैना देवी जी मंदिर परिसर में बंदरों का आतंक, पंजाब से आए श्रद्धालु की दर्दनाक मौत

बिलासपुर: शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी मंदिर परिसर में बुधवार देर शाम को उस समय अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई, जब बंदर के हमले से बचने के प्रयास में पंजाब के एक श्रद्धालु की नीचे गिरकर दर्दनाक मौत हो गई. इस हादसे के बाद प्रदेश के अलावा बाहरी राज्यों से आए श्रद्धालु भी बंदरों के आतंक से सहमे हुए हैं.

श्री नैना देवी जी मंदिर परिसर में बंदरों का आतंक

जानकारी के अनुसार, पंजाब के जालंधर निवासी विजय गुप्ता कपड़े के कारोबारी थे. वह अपनी के साथ माता नैना देवी के दर्शन के लिए एक धार्मिक यात्रा पर आए हुए थे. बुधवार (5 अगस्त) शाम जब वह मंदिर परिसर में दर्शन कर रहे थे, उसी दौरान अचानक एक बंदर उन पर झपट पड़ा. बंदर के हमले से खुद को बचाने की हड़बड़ाहट में उनका संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर जा गिरे. जमीन पर गिरते ही विजय गुप्ता के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं. मौके पर मौजूद परिजन और अन्य श्रद्धालु आनन-फानन में गंभीर रूप से घायल अवस्था में उन्हें इलाज के लिए नजदीकी सिविल अस्पताल घवांडल लेकर पहुंचे. जहां, अस्पताल में तैनात डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.