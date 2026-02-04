ETV Bharat / state

सीतापुर के महोली में बंदरों के खौफ, परेशान लोगों ने राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री से लगाई मदद की गुहार

महोली एसडीएम देवेंद्र कुमार मिश्रा ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है. जल्द ही इसको लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

Photo Credit: ETV Bharat
बंदरों को पकड़ने की मांग. (Photo Credit: ETV Bharat)
सीतापुर: सीतापुर जिले के पिसावां विकास खंड अंतर्गत गुरसंडा गांव सहित आसपास के कई गांवों में बंदरों का आतंक चरम पर है. बंदरों के झुंड लगातार नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे किसान, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग खौफ के साये में जीने को मजबूर हैं. ग्रामीणों के अनुसार यह समस्या पिछले कई सालों से है.

राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखा: परेशान होकर गांव में रहने वाले लाल मणि मिश्रा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने बीडीओ, एसडीएम, डीएम से मिलकर समस्या का समाधान कराने की. साथ ही मुख्यमंत्री को पत्राचार कर बंदरों को पकड़ने की मांग की थी. कोई हल न निकलने पर अब पीड़ित ग्रामीणों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है.

जानकारी देते शिकायतकर्ता लालमणि मिश्रा (Video Credit: ETV Bharat)

हाईकोर्ट जाने की तैयारी: इसमें उन्होंने बंदरों से होने वाले नुकसान के साथ ही लोगों को हो रही परेशानी के बारे में बताया है. ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द से जल्द बंदरों को पकड़वाया जाए, ताकि वह गांव में सुकून से रह सकें. शिकायतकर्ता लालमणि मिश्रा का कहना है यदि अब भी समस्या का समाधान न निकला, तो वह उच्च न्यायालय की शरण लेने को बाध्य होंगे.

एसडीएम बोले- जल्द समस्या दूर होगी: एसडीएम महोली देवेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि मामला संज्ञान में है, जल्द ही समस्या का समाधान कराया जाएगा. शिकायतकर्ता लालमणि मिश्रा ने बताया कि गुरसंडा, नेवदिया, मुल्ला भीरी, फर्दापुर, अमजदपुर और पिसावां सहित कई गांवों में बंदरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. बंदर खेतों में घुसकर फसलों को पूरी तरह नष्ट कर दे रहे हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.

बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों पर हमला: ग्रामीणों का कहना है कि बंदर केवल फसलें ही नहीं उजाड़ रहे, बल्कि घरों में घुसकर सामान और कपड़े तक उठा ले जाते हैं. कई बार वे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों पर हमला तक कर देते हैं. बंदरों के काटने और डर से भागने के दौरान भी कई लोग घायल हो चुके हैं. स्वास्थ्य केंद्रों पर एंटी-रेबीज इंजेक्शन की मांग भी बढ़ गई है. परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक भी शिकायत कर चुके है कि मिड-डे मील के दौरान बंदर स्कूल परिसर में घुस आते हैं और बच्चों पर हमला कर देते हैं.

बंदरों को पकड़कर जंगल में छोड़ा जाए: ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने उनको भरोसा भी दिलाया है कि वे बंदरों को पकड़वाने में हर संभव सहयोग करेंगे. उनका कहना है कि यदि बंदरों को पकड़कर जंगल में छोड़ा जाए, तो किसान दोबारा खेती शुरू कर सकेंगे और अपने परिवार का भरण-पोषण कर पाएंगे.

