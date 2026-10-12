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क्या हिमाचल में बढ़ जाएगी बंदरों की संख्या? केंद्र से ग्रांट बंद होने से क्या है कनेक्शन

2 दशकों में कम हुई बंदरों की आबादी ( ETV Bharat )

शिमला: राजधानी में सितंबर के महीने में बंदरों के हमले में एक महिला की मौत हो गई. ये पहली घटना नहीं थी. इससे पहले शिमला में ही 2014 में मिडिल बाजार, 2020 में कुफ्टाधार, 2023 में ढांडा में 19 साल की युवती की मौत बंदरों के हमले के कारण हुई थी. इन सब घटनाओं के बीच बंदरों की आबादी को निंयत्रित करने के लिए मुहिम भी चलती रही, लेकिन अब इस मुहिम पर कहीं न कहीं ब्रेक लग गया.

हिमाचल में बंदरों के आतंक पर लगाम कसने के नाम पर पिछले दो दशकों से चल रहा सरकारी तंत्र अब हांफने लगा है. कभी नसबंदी तो कभी बंदर पकड़ने के नाम पर करोड़ों बहाने वाली सरकार के पास आज इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए 'फंड' का रोना है. विडंबना देखिए कि सरकारी आंकड़े दावा करते हैं कि पिछले बीस सालों में प्रदेश में बंदरों की संख्या 57 फीसदी कम हो चुकी है. यानी कागजों पर सब चकाचक है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि आज भी खेतों में किसान लाचार बैठा है और शहरों में लोग डर के साये में जीने को मजबूर हैं.

दरअसल हिमाचल प्रदेश में बंदरों का आतंक कम करने के लिए करीब दो दशक से चल रही नसबंदी और बंदर पकड़ने की मुहिम अब फंड के संकट से जूझ रही है. रीसस मैकाक को लेकर कानूनी स्थिति में बदलाव और केंद्रीय सहायता बंद होने का असर हिमाचल में बंदरों के नियंत्रण के सरकारी प्रयासों पर पड़ा है. खास बात यह है कि प्रदेश में बंदरों की संख्या सरकारी आंकड़ों के अनुसार दो दशक में करीब 57 फीसदी घट चुकी है, लेकिन खेतों से लेकर शहरों तक मानव-बंदर संघर्ष अब भी कायम है. क्या सरकारी मदद बंद होने से बंदरों की संख्या क्या एक बार फिर से बढ़ जाएगी. ये चिंता का विषय है, लेकिन मदद बंद होने से बंदरों की संख्या पर क्या असर होगा इसका अध्ययन जरूरी है. बंदरों को 'आवारा पशु' की सूची में शामिल करने या उससे बाहर करने के बजाय उनकी वन्यजीव कानून के तहत कानूनी श्रेणी को अलग-अलग समय में बदला गया है. हिमाचल में रीसस मैकाक (बंदर) को कुछ क्षेत्रों में वर्मिन घोषित करने की अलग प्रक्रिया भी हुई थी. केंद्र सरकार की वर्ष 2017 की अधिसूचना में हिमाचल के चिन्हित क्षेत्रों में रीसस मैकाक को एक वर्ष के लिए वर्मिन घोषित किया गया था, जबकि यह घोषणा राज्य के वन क्षेत्रों पर लागू नहीं थी. क्या है वर्मिन एक अंग्रेजी शब्द है, जिसे हिंदी में 'उपद्रवी जीव', 'हानिकारक जीव' या 'परजीवी/हानिकारक वन्यजीव' कहा जाता है. जब किसी वन्यजीव जैसे जंगली सूअर, नीलगाय या बंदर की आबादी किसी विशिष्ट क्षेत्र में बहुत बढ़ जाती है और वे किसानों की फसलों या इंसानी जिंदगी को भारी नुकसान पहुंचाने लगते हैं, तो सरकार उन्हें कुछ समय और निश्चित क्षेत्र के लिए 'वर्मिन' यानी उपद्रवी जीव घोषित कर सकती है. सामान्यतः वन्यजीवों के शिकार पर सख्त प्रतिबंध होता है, लेकिन किसी जीव को 'वर्मिन' घोषित किए जाने के बाद, प्रशासन या स्थानीय लोगों को निर्धारित नियमों के तहत उस सीमित समय के लिए उन्हें नियंत्रित करने या मारने की कानूनी अनुमति मिल जाती है. '90 फीसदी तक घटे बंदर' सिरमौर के नौहराधार क्षेत्र के किसान रमेश वर्मा के अनुसार '2017-18 के दौरान क्षेत्र में बंदरों की संख्या काफी कम हुई और किसानों को राहत मिली। उनका दावा है कि अनुमति के दौरान बड़ी संख्या में बंदरों को नियंत्रित किए जाने के बाद खेतों में बंदरों का दबाव लगभग खत्म हो गया. अब क्षेत्र में लंगूर सक्रिय हैं, लेकिन फसलों को बंदरों की तुलना में अपेक्षाकृत कम नुकसान होता है.' बंदर घटे, लेकिन किसानों की मुश्किल बरकरार हिमाचल वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2004 में प्रदेश में 3 लाख 17 हजार 512 बंदर थे. 2013 में इनकी संख्या 2 लाख 26 हजार 86, वर्ष 2015 में 2 लाख 7 हजार 614 और 2019-20 के आकलन में घटकर 1 लाख 36 हजार 443 रह गई. यानी 2004 से 2019-20 के बीच बंदरों की संख्या में करीब 1 लाख 81 हजार की कमी आई. ये गिरावट लगभग 57 फीसदी है. वन विभाग के अपने अध्ययन में भी मानव-प्रभुत्व वाले इलाकों में बंदरों के कारण फसल नुकसान और मानव-बंदर संघर्ष को गंभीर समस्या बताया गया है. 2006 में शुरू हुई नसबंदी हिमाचल देश के उन राज्यों में रहा है, जहां बंदरों की आबादी नियंत्रित करने के लिए बड़े स्तर पर नसबंदी कार्यक्रम शुरू किया गया. वन विभाग के अनुसार ये कार्यक्रम वर्ष 2006 में शुरू हुआ. मार्च 2024 तक प्रदेश में 1 लाख 86 हजार 448 बंदरों की नसबंदी की जा चुकी थी. शिमला के टूटू-कंडी के अलावा हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना, सिरमौर, चंबा और मंडी में नसबंदी केंद्र संचालित किए गए. विभाग की वेबसाइट के अनुसार वर्तमान में भी कई नसबंदी केंद्रों के जरिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है. केंद्रीय सहायता बंद वन विभाग के अधिकारी के अनुसार वर्ष 2022 में बंदरों के लिए मिलने वाली केंद्रीय ग्रांट बंद हो गई. इसका असर नसबंदी के साथ बंदरों को पकड़ने और मानव-बंदर संघर्ष से जुड़ी गतिविधियों पर पड़ा. डीसीएफ डॉ. शाहनवाज अहमद भट के अनुसार 'एक बंदर की नसबंदी पर करीब 1,500 रुपये से अधिक खर्च आता है. ग्रांट बंद होने के बाद बड़े स्तर पर नियमित अभियान चलाना चुनौतीपूर्ण हुआ है. हालांकि शिकायत मिलने पर आक्रामक बंदरों को पकड़ने और निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाती है. विभाग ने इस कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार से फंड उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव भी भेजा है.' ग्रांट के दौर में घटे बंदर, अब आगे की रणनीति क्या? बंदरों की संख्या में गिरावट के पीछे नसबंदी कार्यक्रम की भूमिका का उल्लेख हिमाचल वन विभाग खुद करता है. विभाग के अनुसार लगातार किए गए प्रयासों से रीसस मैकाक की संख्या में कमी आई है और नसबंदी के प्रभाव का आकलन आगे भी किया जाना है, लेकिन अब केंद्रीय सहायता बंद होने के बाद सवाल यह है कि इस कार्यक्रम को आगे किस फंड से और किस स्तर पर चलाया जाएगा. यदि नसबंदी और बंदरों पकड़ने की गतिविधियां धीमी पड़ती हैं तो उन क्षेत्रों में क्या व्यवस्था होगी जहां बंदरों का दबाव अभी भी अधिक है?