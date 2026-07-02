मथुरा में बंदरों का आतंक! 13 वर्षीय किशोरी की पहली मंजिल से गिरकर मौत
संत कॉलोनी में बंदरों को खाना खिला रही थी किशोरी, खाना खत्म होने पर काटने दौड़ पड़े थे बंदर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 2, 2026 at 2:27 PM IST
मथुरा: वृंदावन कोतवाली क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बुधवार को 13 साल की किशोरी खिड़की से बंदरों को खाना खिला रही थी, तभी बंदरों ने उसे पहली मंजिल से नीचे गिरा दिया, जिससे किशोरी की मौत हो गई. इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. इससे साफ है कि वृंदावन में बंदरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है.
जानकारी के अनुसार, वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के संत कॉलोनी निवासी अनिल पांडे अपनी पत्नी के साथ बुधवार को परिक्रमा लगाने के लिए गए थे. घर में उनकी 13 साल की बेटी पूर्वी और बेटा पूर्वा मौजूद थे. दोपहर करीब 3:30 बजे बेटी खिड़की से बंदरों को खाना खिला रही थी. खाना खत्म होने पर बंदर क्रोधित हो गए और लड़की को काटने दौड़े, जिससे वह नीचे गिर गई. बच्ची काफी देर तक रोड पर पड़ी रही. कुछ समय बाद परिजन बाहर आए और किशोरी को डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.
इस घटना का दिल दहला देने वाला सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें किशोरी को छत नीचे गिरता हुआ देखा गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि वृंदावन में हर रोज बंदरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है. कभी किसी का सामान छीनकर भाग जाते हैं तो कभी किसी का चश्मा लेकर भाग रहे हैं. अब बंदरों के उत्पाद से लोगों की जान जा रही है.
अपर नगर आयुक्त सौरभ कुमार ने बताया कि मथुरा-वृंदावन में बंदरों की समस्या से निपटने के लिए समय-समय पर अभियान चलाया जाता है, जिसमें उन्हें पकड़कर शहरी क्षेत्रों से दूर जंगलों में छोड़ दिया जाता है. उन्होंने कहा कि यहां बंदरों को आसानी से तरह-तरह के पदार्थ खाने को मिल जाते हैं, और जब उन्हें खाना नहीं मिलता, तो वे श्रद्धालुओं के साथ छीना-झपटी करने लगते हैं. बंदर उत्पाद मचाने लगे हैं. अब एक बार फिर अभियान चलाने के लिए रणनीति बनाई जाएगी.
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