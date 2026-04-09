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एयरगन से गोली मारकर बंदरों की हत्या, आरोपी को पुलिस ने पकड़ा, फसल नुकसान करने का था संदेह

दुर्ग : धमधा में दो बंदरों की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है.पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा है. पुलिस के मुताबिक आरोपी ने चना फसल खराब करने के संदेह में बंदरों की हत्या की है. इसके लिए आरोपी ने बंदरों पर एयरगन से फायर किया,फायरिंग में दो बंदरों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.





वन विभाग और पुलिस ने की पतासाजी

दानिया गांव के ग्रामीणों ने वन विभाग और पुलिस को सूचना दी कि गांव के खेत में एक बंदर मृत अवस्था में पड़ा हुआ है. सूचना के बाद वन विभाग और पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. जांच के दौरान वन विभाग ने पाया कि किसी ग्रामीण ने एयरगन से गोली चलाकर बन्दर की हत्या की है. वन विभाग और पुलिस विभाग ने आरोपी की पतासाजी में जुटी. बंदर के शव के आसपास वाले खेत मालिकों से पूछताछ की. जिसमें एक खेत के मालिक ने घटना को अंजाम देना स्वीकार किया. आरोपी अजय पटेल ने एयरगन से दो लंगूरों को गोली मारी.गोली लगने से दोनों बंदरों की मौके पर ही मौत हो गई.

ग्रामीणों को सूचना पर वन विभाग और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर बंदर के शव का परीक्षण किया गया. जिसमें एयरगन से गोली मारकर हत्या की गई.जांच के दौरान वन विभाग ने आरोपी अजय पटेल को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है. वन विभाग ने आरोपी के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39 और 51 के तहत वन अपराध प्रकरण दर्ज आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है- अंजू, रेंजर धमधा

आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल