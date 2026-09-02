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श्री महावीर जी स्टेशन पर बंदर ने महिला से छीना पैसों से भरा पर्स, हवा में उड़ा दिए हजारों रुपए

आरपीएफ के गंगापुर सिटी पोस्ट प्रभारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि जनशताब्दी एक्सप्रेस से मंगलवार को महिला यात्री कैलाशी कोड़िया श्री महावीरजी स्टेशन पर पहुंची थी. ट्रेन के रवाना होने के बाद महिला प्लेटफार्म पर ही मौजूद थी. तभी एक बंदर उसके पर्स को खाने की थैली समझकर छीनकर ले गया और फुटओवर ब्रिज पर बैठ गया. महिला के मुताबिक इस पर्स में करीब 40 हजार रुपए थे, जिन्हें बंदर ने बाहर निकालकर फेंकना शुरू कर दिया.

कोटा: रेल मंडल के श्री महावीर जी स्टेशन पर बंदरों के आतंक का मामला सामने आ रहा है. ऐसी ही घटना मंगलवार को हुई है. यहां बंदर ने महिला के 40 हजार रुपए से भरे पर्स को झपट्टा मारकर छीन लिया. इसके बाद इन पैसों को हवा में उड़ाना शुरू कर दिया. इस दौरान स्टेशन पर मौजूद एक युवक ने इसका वीडियो बना लिया.

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महिला ने किया धन्यवाद : मौके पर मौजूद स्टाफ और अन्य रेलवे के कर्मचारियों ने इन पैसों को काफी मशक्कत के बाद इकट्ठा किया और वापस महिला को लौटाया. मौके पर मौजूद वरिष्ठ टेक्नीशियन पावर विवेक शर्मा, टेक्नीशियन टेलीकॉम प्रहलाद शर्मा, कांस्टेबल अखिलेश कुमार आरपीएफ व सफाई कर्मी मुकेश के साथ अन्य कर्मचारियों व यात्रियों ने मदद की थी. महिला ने इन सभी का धन्यवाद भी किया है.

फुटओवर ब्रिज पर बंदर (स्नैपशॉट - वायरल वीडियो)

श्री गंगापुर स्टेशन के फुटओवर ब्रिज पर बड़ी संख्या में बंदरों का जमावड़ा रहता है. करीब चार दर्जन से भी ज्यादा बंदर वहां पर बैठे रहते हैं. रात के समय भी यह बंदर मौजूद रहते हैं. यहां तक कि छोटे बच्चे या यात्रियों के हाथ में खाने-पीने की चीज छीन लेते हैं. जिन यात्रियों को बंदरों के संबंध में जानकारी है, वह संभल कर चलते हैं, जबकि जिन यात्रियों को जानकारी नहीं है, उनके साथ घटनाएं हो जाती हैं.

पैसे इकट्ठा करता कर्मचारी (स्नैपशॉट - वायरल वीडियो)

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