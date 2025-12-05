ETV Bharat / state

फरीदाबाद में बंदरों का आतंक, दहशत में लोग, अनंगपुर की हालात बदतर, बच्चे भी हो रहे शिकार, निगम टीम लगातार कर रही कार्रवाई

फरीदाबाद में बंदरों का आतंक ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: जिले में बंदरों का आतंक तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिससे लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी डरने लगे हैं. खासकर अरावली क्षेत्र से सटे गांवों और कॉलोनियों में सबसे ज्यादा दहशत का माहौल है. गांवों में बंदरों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि लोग खुले में निकलना तो दूर, अपने घरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे. नगर निगम की टीम कई बार अभियान चलाकर बंदरों को पकड़ चुकी है, लेकिन बंदरों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही. अनंगपुर गांव में हालात बदतर: ईटीवी भारत की टीम अनंगपुर गांव पहुंची. गांव के निवासी सोनू ने ईटीवी भारत को बताया कि, "गांव में बंदरों की संख्या हजारों में पहुंच चुकी है. स्थिति यह है कि उनके तीन बच्चों को भी बंदर काट चुके हैं. पूरे गांव में डर का माहौल है. हम घर से निकलते हैं तो हाथ में लाठी लेकर जाना पड़ता है. हमारे गांव में कोई मेहमान भी नहीं आना चाहता. यदि कोई हाथ में थैला लेकर चल रहा है तो बंदर उसे छीन कर भाग जाते हैं. घर का दरवाजा खुला रह जाए तो बंदर अंदर घुस कर खाने की चीजें उठा ले जाते हैं.पिछले साल नगर निगम की टीम पहुंची थी और कुछ बंदरों को पकड़कर ले गई, लेकिन इसके बावजूद इस साल बंदरों की संख्या और बढ़ गई है." फरीदाबाद में बंदरों का आतंक, दहशत में लोग (ETV Bharat) खुले में खाना भी मुश्किल: अनंगपुर गांव के बुजुर्ग राजू भड़ाना ने बताया कि, "बंदरों ने पूरे गांव में द‍हशत फैला दिया है. यदि हम बाहर बैठकर रोटी खाना चाहें तो बंदर झपटकर रोटी छीन ले जाते हैं. बच्चे सबसे ज्यादा इनके निशाने पर हैं. यदि कोई गेस्ट गांव में आ रहा है और उसके हाथ में फल-फूल, डिब्बा या थैला है तो बंदर उसे लेकर भाग जाते हैं. शिकायत करने पर निगम की टीम बंदरों को पकड़ती तो है, लेकिन उन्हें थोड़ी दूरी पर ही छोड़ दिया जाता है. वे दुबारा हमारे गांव में लौट आते हैं, इसलिए समस्या जस की तस बनी रहती है."