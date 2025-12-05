ETV Bharat / state

फरीदाबाद में बंदरों का आतंक, दहशत में लोग, अनंगपुर की हालात बदतर, बच्चे भी हो रहे शिकार, निगम टीम लगातार कर रही कार्रवाई

फरीदाबाद में बंदरों का आतंक बढ़ने से लोग घरों से निकलने में डर रहे हैं. नगर निगम अब तक 40 बंदर पकड़ चुका है.

Monkey Menace in Faridabad
फरीदाबाद में बंदरों का आतंक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 5, 2025 at 10:32 AM IST

फरीदाबाद: जिले में बंदरों का आतंक तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिससे लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी डरने लगे हैं. खासकर अरावली क्षेत्र से सटे गांवों और कॉलोनियों में सबसे ज्यादा दहशत का माहौल है. गांवों में बंदरों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि लोग खुले में निकलना तो दूर, अपने घरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे. नगर निगम की टीम कई बार अभियान चलाकर बंदरों को पकड़ चुकी है, लेकिन बंदरों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही.

अनंगपुर गांव में हालात बदतर: ईटीवी भारत की टीम अनंगपुर गांव पहुंची. गांव के निवासी सोनू ने ईटीवी भारत को बताया कि, "गांव में बंदरों की संख्या हजारों में पहुंच चुकी है. स्थिति यह है कि उनके तीन बच्चों को भी बंदर काट चुके हैं. पूरे गांव में डर का माहौल है. हम घर से निकलते हैं तो हाथ में लाठी लेकर जाना पड़ता है. हमारे गांव में कोई मेहमान भी नहीं आना चाहता. यदि कोई हाथ में थैला लेकर चल रहा है तो बंदर उसे छीन कर भाग जाते हैं. घर का दरवाजा खुला रह जाए तो बंदर अंदर घुस कर खाने की चीजें उठा ले जाते हैं.पिछले साल नगर निगम की टीम पहुंची थी और कुछ बंदरों को पकड़कर ले गई, लेकिन इसके बावजूद इस साल बंदरों की संख्या और बढ़ गई है."

फरीदाबाद में बंदरों का आतंक, दहशत में लोग (ETV Bharat)

खुले में खाना भी मुश्किल: अनंगपुर गांव के बुजुर्ग राजू भड़ाना ने बताया कि, "बंदरों ने पूरे गांव में द‍हशत फैला दिया है. यदि हम बाहर बैठकर रोटी खाना चाहें तो बंदर झपटकर रोटी छीन ले जाते हैं. बच्चे सबसे ज्यादा इनके निशाने पर हैं. यदि कोई गेस्ट गांव में आ रहा है और उसके हाथ में फल-फूल, डिब्बा या थैला है तो बंदर उसे लेकर भाग जाते हैं. शिकायत करने पर निगम की टीम बंदरों को पकड़ती तो है, लेकिन उन्हें थोड़ी दूरी पर ही छोड़ दिया जाता है. वे दुबारा हमारे गांव में लौट आते हैं, इसलिए समस्या जस की तस बनी रहती है."

"बंदर इतने आक्रामक कि घर का काम भी ठप": इसके अलावा अनंगपुर गांव निवासी पवन ने भी अपनी समस्या साझा करते हुए बताया कि, "अरावली पहाड़ी गांव से पास होने के कारण बंदर कुछ ही समय में वापस लौट आते हैं. मेरी बेटी को भी बंदर ने काट लिया था. वह स्कूल से लौट रही थी और उसके कंधे पर बैग था. बंदर ने बैग छीनने की कोशिश की और काट लिया. स्थिति यह हो गई है कि महिलाएं घर पर अकेले कोई काम नहीं कर पातीं. बंदर छत पर कपड़े सूखने नहीं देते. अगर दरवाजा खुला रह जाए तो बंदर घर में घुसकर किचन से खाने की चीजें उठा ले जाते हैं.मुझे बेटी को स्कूल छोड़ने-लाने तक जाना पड़ता है क्योंकि बंदरों का खतरा बहुत ज्यादा है."

रेहड़ी वालों की कमाई पर असर: अनंगपुर गांव में मसाला बेचने वाले फिरोज अहमद ने बताया कि, " वह पूरे गांव में रेहड़ी लगाकर मसाले बेचते हैं, लेकिन बंदरों के आतंक ने उनका काम बहुत मुश्किल कर दिया है. कई बार बंदरों ने मुझ पर भी हमला किया है.यदि मैं रेहड़ी को छोड़कर कहीं बैठकर खाना खा रहा हूं तो बंदर आकर मसाले की पैकिंग फेंक देते हैं. इसलिए मैं कभी भी रेहड़ी को नजरों से दूर नहीं होने देता."

अब तक 40 बंदर पकड़े गए: नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नीतीश परवाल ने बताया कि, "जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आ रही शिकायतों के आधार पर अब तक करीब 40 बंदरों को पकड़ा गया है.निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई है जो जाल लगाकर बंदरों को पकड़ती है. हम बंदरों को गुड़-चना और केले खिलाकर शहर से दूर सुरक्षित स्थान पर छोड़ते हैं ताकि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे. शहरवासियों से अपील है कि यदि किसी क्षेत्र में बंदरों की समस्या हो तो तुरंत शिकायत दर्ज कराएं. हमारी टीम मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करती रहेगी."

स्थानीय लोगों ने की समाधान की मांग: गांववासियों का कहना है कि, "बंदरों की समस्या केवल पकड़ने और छोड़ने से खत्म नहीं होगी. वे चाहते हैं कि निगम बंदरों को ऐसे स्थान पर छोड़े जहां से वे दोबारा आबादी की तरफ न लौट सकें. लोगों की मांग है कि सरकार और नगर निगम इस पर स्थायी समाधान निकालें ताकि गांवों में सामान्य जीवन फिर से पटरी पर लौट सके.

