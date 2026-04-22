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मुजफ्फरनगर में बंदर ने मासूम को बनाया बंधक, वीडियो वायरल

बंदर ने मासूम बच्ची को घंटो बंधक बनाए रखा, स्थानीय लोगों के द्वारा घंटो मशक्कत के बाद मासूम को मुक्त कराया गया.

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Video Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 4:07 PM IST

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मुजफ्फरनगर: जनपद से हैरान कर देने वाली एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक बंदर, मासूम बच्ची को घंटो बंधक बनाए रखा है, मामले के सामने आने के बाद, स्थानीय लोगों ने घंटो मशक्कत कर बंदर से मासूम को मुक्त कराकर उसकी जान बचाई.

दरसअल चरथावल थाना क्षेत्र के कस्बा चरथावल में मंगलवार को तहसीन नामक व्यक्ति के घर में घुसकर एक बंदर ने उसकी तीन माह की मासूम बच्ची कुलसुम को बंधक बना लिया, परिजनों ने जब बच्ची को बंदर से छुड़ाने की कोशिश की तो बंदर ने हमला कर कई लोगों को घायल कर दिया.

बंदर ने मासूम को बनाया बंधक (Photo Credit; ETV Bharat)
मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई, मौक़े पर पहुंची पुलिस और पशु प्रेमी सन्नी ने घंटो मशक्कत के बाद किसी तरह बंदर का ध्यान भटकाकर मासूम को बंदर से मुक्त कराया, बताया जा रहा है कि बंदर ने मासूम को अपना बच्चा समझ लिया था, जिसके चलते बच्ची को नुकसान ना पहुचाते हुए, उसने उसे सिर्फ बंधक बनाया था, इस पूरा घटना को किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.आपको बता दे कि इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए पशु प्रेमी सन्नी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की है, जिसमें उन्होनें बताया कि आज चरथावल से हमें सोचना मिली थी कि एक बच्चे को बंदर ने बंदी बना लिया है, सुचना के बाद टीम के साथ पहुंचा और घंटों मशक्कत के बाद बच्चे को आजाद करा लिया.

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