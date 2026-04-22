मुजफ्फरनगर में बंदर ने मासूम को बनाया बंधक, वीडियो वायरल
बंदर ने मासूम बच्ची को घंटो बंधक बनाए रखा, स्थानीय लोगों के द्वारा घंटो मशक्कत के बाद मासूम को मुक्त कराया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 22, 2026 at 4:07 PM IST
मुजफ्फरनगर: जनपद से हैरान कर देने वाली एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक बंदर, मासूम बच्ची को घंटो बंधक बनाए रखा है, मामले के सामने आने के बाद, स्थानीय लोगों ने घंटो मशक्कत कर बंदर से मासूम को मुक्त कराकर उसकी जान बचाई.
दरसअल चरथावल थाना क्षेत्र के कस्बा चरथावल में मंगलवार को तहसीन नामक व्यक्ति के घर में घुसकर एक बंदर ने उसकी तीन माह की मासूम बच्ची कुलसुम को बंधक बना लिया, परिजनों ने जब बच्ची को बंदर से छुड़ाने की कोशिश की तो बंदर ने हमला कर कई लोगों को घायल कर दिया.
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