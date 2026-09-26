रांची में शराबी बंदर: दांतों से खोली बोतल, पी गया पूरी शराब
रांची के एक शराब दुकान में घुसकर एक बंदर ने शराब पी. यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 26, 2026 at 7:05 AM IST|
Updated : September 26, 2026 at 8:28 AM IST
रांची: एक बंदर शराब दुकान में घुस गया, वहां एक शराब की बोतल उठाई, फिर पूरी बोतल गटकी और फिर वहीं बेसुध होकर गिर पड़ा. यह अजीबोगरीब मामला झारखंड की राजधानी रांची में सामने आया है.
रांची के ओरमांझी के ब्लॉक चौक पर स्थित शराब दुकान में शुक्रवार को एक मादा बंदर अचानक शराब दुकान के अंदर पहुंच गई. इसके बाद उसने शराब की एक बोतल को अपने दांत से काटकर खोल दिया और उसमें रखी शराब पी गई. शराब पीने के बाद बंदर दुकान के अंदर ही बेसुध होकर गिर पड़ी.
बेसुध हुआ बंदर
दुकानदार के मुताबिक, वह रोज की तरह दुकान पर था, तभी अचानक एक बंदर दुकान के अंदर घुस आया. इससे पहले कि कोई उसे बाहर निकाल पाता, बंदर ने शराब की एक बोतल उठा ली और अपने दांतों से बोतल का ढक्कन खोल दिया. इसके बाद उसने बोतल में रखी शराब पीनी शुरू कर दी.
शराब पीने के कुछ देर बाद बंदर दुकान के अंदर ही बेसुध हो गया. उसकी हालत देखकर दुकानदार और वहां मौजूद लोगों ने उसे बाहर निकालने के बजाय दुकान में ही छोड़ दिया, ताकि होश में आने के बाद वह खुद बाहर चला जाए.
चर्चा का विषय बना
मादा बंदर के शराब पीने और उसके बाद दुकान में बेसुध पड़े रहने का यह मामला आसपास के लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. बंदर को देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ भी जुट गई.
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