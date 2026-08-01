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मऊ में एयरगन से बंदर की मौत, आरोपी गिरफ्तार; शव को सीने से चिपकाए बैठी रही बंदरिया

मऊ में एयरगन से बंदर की मौत, आरोपी गिरफ्तार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मऊ: जनपद के घोसी कोतवाली क्षेत्र के रघौली गांव से इंसानियत और संवेदनाओं को झकझोर देने वाली एक मार्मिक घटना सामने आई. यहां एक मासूम बंदर की एयरगन से गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद उसकी मां घंटों तक मृत बच्चे को अपनी गोद में लेकर निहारती रही. यह दृश्य देखकर मौके पर मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना के बाद बंदरिया अपने मृत बच्चे को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी. उसने न तो कुछ खाया और न ही पानी पिया. ग्रामीणों ने काफी देर तक उसे समझाने और बहलाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपने बच्चे को आंखों से ओझल होने देने को तैयार नहीं हुई. मां और उसके मृत बच्चे के बीच का यह भावनात्मक दृश्य पूरे गांव में चर्चा का विषय बना रहा. बताया जा रहा है कि गांव के एक अमरूद के बाग में आरोपी द्वारा एयरगन से किए गए शॉट से मासूम बंदर गंभीर रूप से घायल हो गया. बंदरिया की आंखों के सामने ही वह तड़पता रहा और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई. बच्चे की मौत के बाद बड़ी संख्या में बंदर घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए, जिससे कुछ समय के लिए क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.