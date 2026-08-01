मऊ में एयरगन से बंदर की मौत, आरोपी गिरफ्तार; शव को सीने से चिपकाए बैठी रही बंदरिया
पोस्टमार्टम के बाद दोहरीघाट स्थित नदी किनारे पूरे सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार कराया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 2:27 PM IST
मऊ: जनपद के घोसी कोतवाली क्षेत्र के रघौली गांव से इंसानियत और संवेदनाओं को झकझोर देने वाली एक मार्मिक घटना सामने आई. यहां एक मासूम बंदर की एयरगन से गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद उसकी मां घंटों तक मृत बच्चे को अपनी गोद में लेकर निहारती रही. यह दृश्य देखकर मौके पर मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना के बाद बंदरिया अपने मृत बच्चे को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी. उसने न तो कुछ खाया और न ही पानी पिया. ग्रामीणों ने काफी देर तक उसे समझाने और बहलाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपने बच्चे को आंखों से ओझल होने देने को तैयार नहीं हुई. मां और उसके मृत बच्चे के बीच का यह भावनात्मक दृश्य पूरे गांव में चर्चा का विषय बना रहा.
दिनांक 31.07.2026 को थाना घोसी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रघौली में एअर गन से बन्दर के बच्चे को गोली मारने,तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी व की जा रही कार्यवाही के संबंध में क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह की बाइट । pic.twitter.com/H99g8kuegR— mau police (@maupolice) August 1, 2026
बताया जा रहा है कि गांव के एक अमरूद के बाग में आरोपी द्वारा एयरगन से किए गए शॉट से मासूम बंदर गंभीर रूप से घायल हो गया. बंदरिया की आंखों के सामने ही वह तड़पता रहा और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई. बच्चे की मौत के बाद बड़ी संख्या में बंदर घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए, जिससे कुछ समय के लिए क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
घटना की सूचना मिलते ही घोसी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल वन विभाग को सूचना दी गई. पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से मृत बंदर के शव को कब्जे में लिया. औपचारिकताओं और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कराने के बाद दोहरीघाट स्थित नदी किनारे पूरे सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार कराया गया.
सीओ घोसी जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि रघौली गांव में किसी व्यक्ति ने एयरगन से बंदर के बच्चे को गोली मार दी है, जिससे उसकी मौत हो गई. सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. वन विभाग की मौजूदगी में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और बाद में अंतिम संस्कार कराया गया.
उन्होंने बताया कि ग्रामीणों द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर आरोपी सैफुद्दीन उर्फ शफ्फर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई पूरी करते हुए न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. ग्रामीणों ने दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.
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