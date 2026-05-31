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VIDEO, बुलंदशहर में बंदर ने की नोटों की बारिश, थैला छीनकर पेड़ पर चढ़ा

बुलंदशहर : कचहरी में जमा भीड़ के बीच अचानक हंगामा हो गया. लोग शोर मचाते हुए इधर-उधर दौड़ने लगे. वाकया ही कुछ ऐसा था, जिसने सभी का ध्यान खींचा. दरअसल, एक बंदर नोटों से भरा थैला लेकर पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से पैसे फेंकने लगा. नोटों का थैला बैनामा कराने आए एक व्यक्ति का था. जब तक बैग खाली नहीं हो गया, बंदर नोट फेंकता रहा. नीचे खड़े लोगों ने मदद की और पैसे बटोर कर बैनामा कराने आए व्यक्ति के हवाले किए. हालांकि, उसे पूरे पैसे नहीं मिल सके.

जिलेभर में बंदरों का उत्पात लोगों ने लिए मुसीबत बन गया है. शनिवार को कचहरी में बैनामा कराने के लिए स्टांप लेने जा रहा युवक भी इनका शिकार हो गया. बैनामा से पूर्व स्टांप लेने के लिए अधिवक्ता ने रविंद्र लोधी उर्फ राजू को दो लाख रुपये एक थैले में रखकर दिए. थैले को हाथ में लटकाकर रविंद्र स्टांप लेने के लिए जैसे ही चैंबर से निकला, तभी एक बंदर थैला छीनकर भागने लगा. रविंद्र ने शोर मचाया, तब तक बंदर मुंह में थैला दबाए पेड़ पर चढ़ गया.

रविंद्र व अन्य लोगों ने बंदर का पीछा किया. इस पर बंदर नोट पेड़ से नीचे फेंकने लगा. वहां मौजूद कई लोगों ने इन नोटों को बटोरा. लोगों की मदद से एक लाख 98 हजार रुपये मिल सके. इनमें कुछ नोट बंदर ने फाड़ दिए थे. बंदर के उत्पात की यह घटना दिनभर कचहरी में चर्चा का विषय बनी रही. बता दें कि शहर में बंदरों का उत्पात बढ़ गया है. आए दिन कोई न कोई मामला सामने आता रहता है. इस बीच यह घटना हो गई.

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