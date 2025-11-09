धनबाद में बंदर के आतंक से दहशत, दर्जनों लोगों को काट कर किया घायल
धनबाद में एक बंदर ने आतंक मचा रखा था. काफी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने उसे पकड़कर जंगल में छोड़ दिया.
धनबादः जिले के लोयाबाद थाना अंतर्गत एकड़ा में तीन दिनों से एक बंदर ने आतंक मचा रखा है. उसके आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. अब तक बंदर ने बड़े से लेकर बच्चे सहित दर्जनों लोगों को काट घायल कर दिया है. जिसके कारण लोग घरों से निकलने में डर रहे हैं.
बंदर ने वनरक्षी को भी काट लिया
ग्रामीणों ने बंदर के आतंक की सूचना वन विभाग को दी. वन विभाग कर्मी बंदर को पकड़ने एकड़ा पहुंचे. काफी देर तक बंदर को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन बंदर पकड़ में नहीं आया. वहीं पर्याप्त साधन भी वन कर्मियों के पास नहीं थे. इस दौरान बंदर ने महावीर गोराई नाम के वनरक्षी को काट लिया, जिससे वह घायल हो गया.
कॉलोनी में पंद्रह लोगों को बंदर ने काटा
वहीं एकड़ा निवासी नारायण साव ने कहा कि एक बंदर कॉलोनी में आतंक मचाए हुए है. कॉलोनी के लगभग पंद्रह लोगों को बन्दर ने काटा है. वहीं कॉलोनी के लोगों द्वारा फॉरेस्ट विभाग को इसकी सूचना दी गई. वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उसे पकड़ने का प्रयास किया लेकिन बंदर नहीं पकड़ में आया. दो दिन पहले भी बंदर को पकड़ने का प्रयास किया गया परंतु सफलता नहीं मिली.
वन विभाग की टीम को सफलता मिली
डीएफओ विकास पालीवाल ने बाद में जानकारी देते हुए कहा कि ग्रामीणों के द्वारा बंदर की सूचना दी गई थी. वन विभाग की टीम को भेजा गया. उस समय तो बंदर पकड़ में नहीं आया मगर बाद में कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने उसे पकड़कर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया.
