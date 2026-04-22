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फरीदाबाद में पुलिस ने बदमाशों का पहले सिर मुंडवाया फिर इलाके में कराया परेड, बंदर-भालू गैंग के हैं सदस्य

फरीदाबाद में पुलिस ने मारपीट मामले में गिरफ्तार बदमाशों को पहले सिर मुंडवाया फिर परेड कराया.

FARIDABAD POLICE ACTION
फरीदाबाद में बदमाशों का परेड (FARIDABAD POLICE ACTION)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 22, 2026 at 12:21 PM IST

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फरीदाबाद:फरीदाबाद में अपराध पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने एक सख्त कार्रवाई की है. दरअसल, फरीदाबाद पुलिस ने बंदर-भालू गैंग के तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उनका सिर मुंडवाकर इलाके में परेड कराया.पुलिस का कहना है कि इस कदम का मकसद आम लोगों के मन से अपराधियों का डर खत्म करना और कानून का खौफ पैदा करना है.

जानें पूरा मामला:दरअसल, 17 अप्रैल को बल्लभगढ़ की भुद्दत कॉलोनी में रहने वाले प्रवीण नाम के युवक पर उसके घर के पास कुछ बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया था. हमलावरों की संख्या 4 से 5 बताई जा रही है, जिन्होंने हथौड़े और डंडों से प्रवीण पर ताबड़तोड़ वार किए. इस हमले में प्रवीण गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके दोनों पैर टूट गए. घटना के बाद परिजनों ने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

बदमाशों का पहले सिर मुंडवाया फिर इलाके में कराया परेड (FARIDABAD POLICE ACTION)

बंदर-भालू गैंग के सदस्य: मामले की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि इस वारदात के पीछे बंदर-भालू गैंग का हाथ है. जांच में मुख्य आरोपी के रूप में बंदर उर्फ विजेंद्र और भालू उर्फ बलराज के नाम सामने आए. इनके साथ हर्ष, सेबिन और आर्यन भी इस हमले में शामिल बताए गए. पुलिस के अनुसार यह हमला जमीन के विवाद को लेकर किया गया था.

गिरफ्तारी के बाद कराया परेड: मामले में क्राइम ब्रांच ऊंचा गांव की टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए गैंग के तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों का सिर मुंडवाया और उन्हें घटनास्थल सहित आसपास के इलाके में पैदल घुमाया. इस दौरान उनसे वारदात की निशानदेही भी करवाई गई.

अपराधियों में डर पैदा करना लक्ष्य: इस पूरे मामले में बल्लभगढ़ सिटी थाना प्रभारी शमशेर सिंह ने बताया कि, "इस तरह की कार्रवाई का उद्देश्य समाज में संदेश देना है कि अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस की प्राथमिकता लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ाना और अपराधियों में डर पैदा करना है."

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