ETV Bharat / state

फरीदाबाद में पुलिस ने बदमाशों का पहले सिर मुंडवाया फिर इलाके में कराया परेड, बंदर-भालू गैंग के हैं सदस्य

फरीदाबाद में बदमाशों का परेड ( FARIDABAD POLICE ACTION )