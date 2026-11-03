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बंदर अटैक:यूपी के इस जिले में 6 महीने में 919 लोग अस्पताल पहुंचे

घर से निकलना हुआ दूभर! ( Photo Credit: ETV Bharat )

औरैया: यूपी के औरैया शहर में इन दिनों 'मंकी टेरर' चरम पर है. सड़कों पर बेखौफ घूमते बंदर अब मासूम बच्चों, बुजुर्गों और रोडवेज के यात्रियों पर सीधे हमले कर रहे हैं. बंदरों के इस तांडव से परेशान लोग अपने ही घरों में कैद होने को मजबूर हैं और खिड़कियों को लोहे के जालों से लॉक कर रहे हैं. रोडवेज विभाग ने बंदरों को भगाने के लिए परिसर में लंगूर की तस्वीरें तो टांग दी हैं लेकिन जमीनी स्तर पर बंदरों का खौफ टस से मस नहीं हुआ है.



दहशत में जी रहे शहरवासी! (Video Credit: ETV Bharat) 6 महीने, 919 लोग घायल: अस्पताल के आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल से सितंबर तक छह महीनों में बंदरों के हमले में घायल 919 लोग इलाज के लिए पहुंचे. इनमें अप्रैल में 87, मई में 112, जून में 200, जुलाई में 175, अगस्त में 189 और सितंबर में 156 लोग शामिल हैं. आंकड़े शहर में बंदरों के बढ़ते आतंक की गंभीरता बयां कर रहे हैं.

