बंदर अटैक:यूपी के इस जिले में 6 महीने में 919 लोग अस्पताल पहुंचे
पढ़िए राज किशोर के संपादन के साथ संवाददाता रवि तिवारी की विशेष रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 1:44 PM IST|
Updated : November 3, 2026 at 2:09 PM IST
औरैया: यूपी के औरैया शहर में इन दिनों 'मंकी टेरर' चरम पर है. सड़कों पर बेखौफ घूमते बंदर अब मासूम बच्चों, बुजुर्गों और रोडवेज के यात्रियों पर सीधे हमले कर रहे हैं. बंदरों के इस तांडव से परेशान लोग अपने ही घरों में कैद होने को मजबूर हैं और खिड़कियों को लोहे के जालों से लॉक कर रहे हैं. रोडवेज विभाग ने बंदरों को भगाने के लिए परिसर में लंगूर की तस्वीरें तो टांग दी हैं लेकिन जमीनी स्तर पर बंदरों का खौफ टस से मस नहीं हुआ है.
6 महीने, 919 लोग घायल: अस्पताल के आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल से सितंबर तक छह महीनों में बंदरों के हमले में घायल 919 लोग इलाज के लिए पहुंचे. इनमें अप्रैल में 87, मई में 112, जून में 200, जुलाई में 175, अगस्त में 189 और सितंबर में 156 लोग शामिल हैं. आंकड़े शहर में बंदरों के बढ़ते आतंक की गंभीरता बयां कर रहे हैं.
रोडवेज कर्मचारी बैठकर काम करते हैं तो बंदर पीछे से हमला कर काट लेते हैं. बसों में घुसकर तोड़फोड़ करते हैं. बंदरों को भगाने के लिए परिसर में काले मुंह वाले लंगूर की होर्डिंग भी लगाई गई है लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है.- नीरज शुक्ला, स्थानीय निवासी
औरैया के ये 7 मोहल्ले बने 'नरक'!: शहर के ओमनगर, ब्रह्मनगर, तिलकनगर, जमाल शाह, विधीचंद्र, नारायणपुर और बनारसीदास मोहल्लों में बंदरों का आतंक सबसे अधिक बताया जा रहा है. मंदिर के पुजारी लाल बाबा ने बताया कि बंदर सड़कों और घरों की छतों पर बेखौफ घूमते हैं. बच्चों और बुजुर्गों को बाहर निकलने में डर लगता है. रोडवेज बसों में घुसकर बंदर यात्रियों का सामान छीन लेते हैं.
बंदर आए दिन लोगों का सामान छीन ले जाते हैं. रोडवेज परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ चुके हैं. सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को होती है. लोगों का सड़क पर निकलना तक मुश्किल हो गया है.- दाताराम पांडेय, ओमनगर निवासी
बीमारी का खतरा: बंदर के काटने, खरोंचने या उसका थूक (लाड़) कटे हुए घाव पर लगने से इंसान को कई गंभीर और जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं. रेबीज, बंदर के काटने से होने वाली सबसे खतरनाक और जानलेवा बीमारी है. यह वायरस इंसान के सेंट्रल नर्वस सिस्टम (दिमाग) पर हमला करता है. बी-वायरस, यह मुख्य रूप से मकाक प्रजाति के बंदरों में पाया जाता है. इंसानों में फैलने पर यह दिमाग में सूजन पैदा करता है और बेहद घातक हो सकता है. टिटनेस, बंदर के दांतों में मौजूद गंदगी या मिट्टी के संपर्क में आने से घाव में टिटनेस के बैक्टीरिया पनप सकते हैं, जिससे मांसपेशियों में गंभीर जकड़न होने लगती है. बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बंदर के मुंह में कई तरह के हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं. इनके कारण घाव में भयंकर सूजन, मवाद और इन्फेक्शन फैल सकता है.
बंदरों के काटने से घायल होकर आने वाले मरीजों के उपचार के लिए अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध है. किसी भी मरीज को दवा या इंजेक्शन की कमी नहीं होने दी जाएगी.- डॉ. अनिल कुमार गुप्ता, सीएमएस, जिला अस्पताल
किसकी जिम्मेदारी: नगर पालिका अध्यक्ष अनूप गुप्ता ने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुसार बंदरों को पकड़ने की जिम्मेदारी अब वन विभाग की है. नगर पालिका नियमों के तहत आवश्यक सहयोग के लिए तैयार है. वहीं, जिला वन क्षेत्रीय अधिकारी सीपी सिंह ने बताया कि वन विभाग की जिम्मेदारी घायल बंदरों को पकड़ने और उनका इलाज कराने की है. इसके लिए समय-समय पर कार्रवाई की जाती है.
फिलहाल बंदरों को पकड़ने की जिम्मेदारी को लेकर नगर पालिका और वन विभाग के बीच स्थिति स्पष्ट नहीं होने से शहरवासियों को राहत नहीं मिल पा रही है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अभियान चलाकर बंदरों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है.
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