बिहार में बंदर का आतंक, 25 से अधिक लोगों को काटकर किया घायल
Muzaffarpur Monkey attack: लगातार हो रहे हमलों से दुकानदारों और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल.लोगों में वन विभाग के प्रति नाराजगी है. रिपोर्ट-विवेक कुमार
Published : November 23, 2026 at 4:59 PM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बंदर का आतंक लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है.साहेबगंज थाना क्षेत्र के नगर परिषद स्थित मीना बाजार में पिछले करीब 20 दिनों से बंदर का उत्पात जारी है. बताया जा रहा है कि बंदर अब तक 25 से अधिक लोगों को काटकर घायल कर चुका है.
स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल
पूरा मामला साहेबगंज नगर परिषद क्षेत्र के मीना बाजार का है. बताया जा रहा है कि बंदर केशव चौक से लेकर मीना बाजार तक घूमकर लोगों पर हमला कर रहा है. लगातार हो रहे हमलों से बाजार के दुकानदारों और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है.
वन विभाग के प्रति नाराजगी
वहीं, वन विभाग की ओर से अब तक प्रभावी रेस्क्यू अभियान नहीं चलाए जाने से लोगों में नाराजगी भी है. रविवार को सड़क पार कर रहे पूर्वी चंपारण जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र निवासी प्रिंस तिवारी पर बंदर ने हमला कर दिया और उनके हाथ में काट लिया. इसके बाद उन्हें आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साहेबगंज ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया.
बाजार आने-जाने में परेशानी
इससे पहले बंदर 14 वर्षीय जुड़वां भाई वीर और ऋषभ जायसवाल के अलावा गौरा निवासी राजमंगली देवी को भी काटकर घायल कर चुका है. लगातार हो रहे हमलों के कारण लोगों को बाजार आने-जाने के दौरान भी सतर्क रहना पड़ रहा है.
पूरे बाजार में बंदर का आतंक
स्थानीय निवासी अंकित कुमार ने बताया कि पिछले कई दिनों से पूरे बाजार में बंदर का आतंक कायम है. बंदर खुलेआम घूम रहा है और अचानक लोगों पर हमला कर उन्हें काट रहा है. इसकी सूचना कई बार वन विभाग के अधिकारियों को दी गई है,ताकि बाजार में लोगों को इस आतंक से राहत मिल सके.
"पिछले कई दिनों से पूरे बाजार में बंदर का आतंक कायम है. बंदर खुलेआम घूम रहा है और अचानक लोगों पर हमला कर उन्हें काट रहा है. इसकी सूचना कई बार वन विभाग के अधिकारियों को दी गई है,ताकि बाजार में लोगों को इस आतंक से राहत मिल सके."- अंकित कुमार, स्थानीय निवासी
बंदर को पकड़ने के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं
वहीं वीर और ऋषभ जायसवाल के परिजन ने बताया कि लगातार इस तरह से बंदर खुले आम बाजार में घुम रहा है इससे दुकानदारों और ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है. स्थानीय लोगों ने वन विभाग से जल्द से जल्द रेस्क्यू अभियान चलाकर बंदर को पकड़ने की मांग की है,लेकिन अब तक बंदर को पकड़ने के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है.
"लगातार इस तरह से बंदर खुले आम बाजार में घुम रहा है. इससे दुकानदारों और ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है. स्थानीय लोगों ने वन विभाग से जल्द से जल्द रेस्क्यू अभियान चलाकर बंदर को पकड़ने की मांग की है,लेकिन अब तक बंदर को पकड़ने के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है."- राजीव रंजन, घायल के परिजन
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