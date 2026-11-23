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बिहार में बंदर का आतंक, 25 से अधिक लोगों को काटकर किया घायल

मुजफ्फरपुर में बंदर का आतंक ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बंदर का आतंक लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है.साहेबगंज थाना क्षेत्र के नगर परिषद स्थित मीना बाजार में पिछले करीब 20 दिनों से बंदर का उत्पात जारी है. बताया जा रहा है कि बंदर अब तक 25 से अधिक लोगों को काटकर घायल कर चुका है.

स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल