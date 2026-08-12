गोपेश्वर में बंदर-लंगूरों का आतंक, बच्चे को लेकर जा रहे अभिभावक पर किया हमला
चमोली जिले के गोपेश्वर में बंदर और लंगूरों के आतंक से लोग परेशान, बच्चों और महिलाओं का चलना हुआ मुश्किल
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 12, 2026 at 5:29 PM IST
चमोली: गोपेश्वर में बंदर और लंगूरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. हालात ये हैं कि बाजार और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों का निकलना मुश्किल होता जा रहा है. ताजा मामला गोपेश्वर के गणेश मंदिर के पास का है. जहां एक अभिभावक अपने छोटे बच्चे को लेकर जा रहा था. तभी एक बंदर ने अचानक उन पर हमला कर दिया. अभिभावक ने किसी तरह बच्चे को संभालते हुए खुद को भी सुरक्षित किया.
बंदरों और लंगूरों का झुंड से लोग परेशान: स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है. गोपेश्वर के अलग-अलग इलाकों में बंदरों और लंगूरों का झुंड लगातार लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है. कई बार लोगों ने जिला प्रशासन, नगर पालिका और वन विभाग से शिकायत कर समस्या से निजात दिलाने की मांग की है.
पालिका प्रशासन से बंदरों और लंगूरों से निजात दिलाने की मांग: नगर पालिका की ओर से बंदरों को पकड़ने के लिए कई बार टीम भी बुलाई गई, लेकिन इसके बावजूद समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हो सकी है. बंदरों की बढ़ती संख्या और लगातार हो रही घटनाओं को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है. लोगों की मांग है कि प्रशासन इस समस्या का स्थायी समाधान निकाले. ताकि, स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और आम राहगीरों को बंदरों के हमले का डर न रहे.
"जोशीमठ नगर क्षेत्र में बंदरों के बढ़ते आतंक को देखते हुए उन्हें पकड़ने की व्यवस्था जल्द की जाएगी. इसके लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. बंदरों को पकड़कर समस्या से लोगों को राहत दिलाने का प्रयास किया जाएगा."- प्रणाली रमेश, डीएफओ, बदरीनाथ वन प्रभाग
बेरीनाग में लंगूर के हमले में महिला की जा चुकी जान: पिथौरागढ़ के बेरीनाग में भी लंगूर के हमले में घायल एक बुजुर्ग महिला की मौत हो चुकी है. महिला का 12 दिनों तक बरेली स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में उपचार चला, लेकिन जान नहीं बच पाई. आखिरकार महिला ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया.
जानकारी के मुताबिक, बीती 21 मार्च को बेरीनाग नगर पालिका क्षेत्र के सागंड निवासी लीला देवी पत्नी दीवान सिंह (उम्र 60 वर्ष) पर घर के बाहर आंगन में लंगूर ने हमला कर दिया था. ऐसे में लंगूर से बचने के लिए भागते समय लीला देवी गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी.
इसके बाद परिजन आनन-फानन में महिला को लेकर हल्द्वानी गए. जहां पर महिला की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया. इसके बाद महिला को बरेली के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई.
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