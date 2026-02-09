महिला आरक्षक ने चुराए सोने के गहने, पुलिस ने गिरफ्तार करके भेजा जेल
दुर्ग की महिला आरक्षक ने ज्वेलरी का गबन किया है. एसएसपी के निर्देश पर मोनिका सोनी गुप्ता को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 9, 2026 at 5:07 PM IST
दुर्ग : दुर्ग जिले के मोहन नगर थाना क्षेत्र में चोरी के एक गंभीर प्रकरण में जब्त सोने की ज्वेलरी का गबन करने के आरोप में बर्खास्त महिला प्रधान आरक्षक मोनिका सोनी गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.आरोपी के खिलाफ अमानत में खयानत का मामला दर्ज कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है.
79 ग्राम की ज्वेलरी का किया था गबन
सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि चोरी के एक मामले में पुलिस ने करीब 79 ग्राम सोने की ज्वेलरी जब्त कर थाना परिसर में सुरक्षित रखी थी.बाद में यह ज्वेलरी गायब पाई गई.प्रार्थी ने शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उसके घर से चोरी हुए सोने को जब्त करने के बाद गायब कर दिया गया है. जांच के दौरान थाना में लगे सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदेह महिला प्रधान आरक्षक मोनिका गुप्ता पर गया.
पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद उसके खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्रवाई की गई. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के निर्देश पर मामले की विस्तृत जांच की गई, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि सोने का गबन मोनिका गुप्ता ने ही किया था. इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया-सत्यप्रकाश तिवारी,सीएसपी
पहले भी विवादों में रह चुकी हैं मोनिका सोनी गुप्ता
