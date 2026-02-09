ETV Bharat / state

महिला आरक्षक ने चुराए सोने के गहने, पुलिस ने गिरफ्तार करके भेजा जेल

दुर्ग की महिला आरक्षक ने ज्वेलरी का गबन किया है. एसएसपी के निर्देश पर मोनिका सोनी गुप्ता को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है.

Female constable sent to jail
महिला आरक्षक ने चुराए सोने के गहने (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 9, 2026 at 5:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग : दुर्ग जिले के मोहन नगर थाना क्षेत्र में चोरी के एक गंभीर प्रकरण में जब्त सोने की ज्वेलरी का गबन करने के आरोप में बर्खास्त महिला प्रधान आरक्षक मोनिका सोनी गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.आरोपी के खिलाफ अमानत में खयानत का मामला दर्ज कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है.


79 ग्राम की ज्वेलरी का किया था गबन

सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि चोरी के एक मामले में पुलिस ने करीब 79 ग्राम सोने की ज्वेलरी जब्त कर थाना परिसर में सुरक्षित रखी थी.बाद में यह ज्वेलरी गायब पाई गई.प्रार्थी ने शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उसके घर से चोरी हुए सोने को जब्त करने के बाद गायब कर दिया गया है. जांच के दौरान थाना में लगे सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदेह महिला प्रधान आरक्षक मोनिका गुप्ता पर गया.

महिला आरक्षक ने चुराए सोने के गहने (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद उसके खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्रवाई की गई. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के निर्देश पर मामले की विस्तृत जांच की गई, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि सोने का गबन मोनिका गुप्ता ने ही किया था. इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया-सत्यप्रकाश तिवारी,सीएसपी


पहले भी विवादों में रह चुकी हैं मोनिका सोनी गुप्ता

moniKa-soni-gupta-female-constable
मोनिका सोनी गुप्ता पर लगा था गहना गबन करने का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
आपको बता दें कि मोनिका गुप्ता पहले भी विवादों में रह चुकी है. छत्तीसगढ़ गृह (पुलिस) विभाग ने विभागीय जांच में दोषी पाए जाने पर उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया था. जांच में साबित हुआ था कि उसने एक व्यक्ति से उसकी बेटी को नौकरी दिलाने के नाम पर अवैध रूप से रकम ली और अपने पद का दुरुपयोग किया. आरोपपत्र दिए जाने और अंतिम स्मरण पत्र जारी होने के बावजूद उसने अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया. साक्ष्यों के आधार पर उसके कृत्य को गंभीर कदाचार मानते हुए पुलिस सेवा के लिए अयोग्य घोषित किया गया था.



महिला आरक्षक से बदसलूकी केस: रायगढ़ में आरोपी का निकला जुलूस, जूतों की माला पहनाई, कान पकड़कर मांगी माफी

दुर्ग में आरपीएफ की महिला आरक्षक ने दी जान, जांच में जुटी पुलिस

ऑल इंडिया पुलिस वेटलिफ्टिंग क्लस्टर चैंपियनशिप, देश भर के पुलिसकर्मियों ने दिखाए जौहर

TAGGED:

STOLE JEWELLERY IN DURG
SENT TO JAIL AFTER ARREST FOR STOLE
महिला आरक्षक
ज्वेलरी का गबन
FEMALE CONSTABLE STOLE JEWELLERY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.