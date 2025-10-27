गिरिडीह के राजधनवार छठ घाट पर लगे चार चांद! घाट पर मंगोलियन मंदिर और तिरुपति बालाजी मंदिर की झलक
गिरिडीह के राजधनवार छठ घाट पर इस बार मंगोलियन मंदिर और तिरुपति बालाजी मंदिर का स्वरूप दिया गया है.
Published : October 27, 2025 at 4:53 PM IST
गिरिडीह: राजधनवार का राजाघाट का छठ घाट न सिर्फ लोगों की आस्था का केंद्र है बल्कि यहां की सजावट भी लोगों को आकर्षित करती है. इस घाट को बहुत ही आकर्षक तरीके से सजाया गया है. घाट पर मंगोलियन मंदिर के रुप में भव्य रूप दिया गया है. इसके साथ साथ यहां तिरुपति बालाजी का स्वरूप भी देखने को मिल रहा है.
घाट पर मंगोलियन मंदिर और तिरुपति बालाजी मंदिर की झलक
छठ व्रती के लिए छठ घाट पूरी तरह से तैयार है और चंद घंटे में यहां डूबते हुए सूर्य को अर्ध्य दिया जाएगा. इस घाट को सजाने और मनमोहक रूप देने स्थानीय लोगों का विशेष योगदान रहा है. यहां प्रमुख रूप से योगदान देने वाले व्यवसायी सह सामाजिक कार्यकर्त्ता अनूप संथालिया ने बताया कि इस बार घाट को अलग लुक दिया गया है. इसमें सूर्य देव के स्थल को मंगोलियन मंदिर का प्रारूप दिया गया है. इसके साथ ही साथ लकड़ी के पुल को तिरुपति बालाजी मंदिर के रूप में उकेरा गया है.
बसाया गया राजस्थान का गांव
सामाजिक कार्यकर्ता अनूप ने बताया कि राजधनवार के घर के सामने राजस्थान के गांव का स्वरूप दर्शाया गया है. इसके साथ ही साथ यहां राधा- कृष्ण मंदिर को भी दिखाया गया है. इसके अलावा विद्युत सज्जा भी आकर्षक तरीके से सजाई गई है. यहां पूजा करने के लिए राजधनवार के बाजार के लोग आते हैं. जिसे देखते हुए सभी चीजों को बारीकी से सजाया गया है. रात के समय में यहां की सजावट लोगोॆं को अपनी और खींचती है.
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
चूंकि राजधनवार में छठ घाट को देखने झारखंड और बिहार के कई जिले के लोग पहुंचते हैं. ऐसे में यहां भीड़ काफी अधिक रहती है. ऐसे में इस स्थान पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. गिरिडीह एसपी डॉ. बिमल कुमार, खुद सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं जबकि एसडीएम अनिमेष रंजन, एसडीपीओ राजेंद्र कुमार के साथ साथ धनवार थाना प्रभारी सतेंद्र पाल व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटे हैं.
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है. जगह जगह चेकपोस्ट भी बनाए गए हैं. हुडदंगियों खासकर शराब पीकर मेले में आने वालों पर पैनी नजर रहेगी: अनिमेष रंजन, एसडीएम
ये भी पढ़ें- लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर रांची तैयार, सुरक्षा से लेकर सफाई तक पुख्ता इंतजाम
सूर्यदेव का एक भक्त ऐसा भी, रिटायर्ड होते ही खर्च कर डाला सारा धन
रामगढ़ में महापर्व छठ को लेकर तैयारी पूरी, आकर्षक रूप से सजे छठ घाट