आगरा में थाना के मालखाना से जुए में ज़ब्त रकम गायब, कोर्ट ने दिए जांच के आदेश
कर्मचारियों ने उस माल और राशि को मालखाने में जमा ना करके गायब कर दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 8, 2026 at 5:21 PM IST
आगरा: आगरा पुलिस कमिश्नरेट के मंटोला थाना के मालखाना से जुआ अधिनियम के मामलों में जब्त 1.80 लाख से अधिक रुपये, 7 मोबाइल और ताश के पत्ते गायब हो गए हैं. जिससे पुलिस महकमा में खलबली मची हुई है.
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बटेश्वर कुमार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार को आदेश दिया है कि गायब करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार जांच करें. दोषियों के खिलाफ केस दर्ज कराकर कार्रवाई के बारे में न्यायालय को अवगत कराएं.
बता दें कि ACJM द्वितीय की अदालत में मुकदमा राज्य बनाम आरिफ उर्फ गुड्डू, धारा 3/4 सार्वजनिक जुआ अधिनियम, थाना मंटोला से संबंधित प्रकरण विचारणाधीन है.
बीते दिनों दोनों ही मुकदमों से संबंधित माल को अभियोजन के माध्यम से न्यायालय में तलब किया गया था. जिस पर थाना मंटोला के मालखाना से प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया कि उक्त माल 2 अगस्त 2009 और 30 नवंबर 2011 को दाखिल किया जाना दर्शाया गया है. जबकि मालखाना रजिस्टर में इसका कोई अंकन नहीं है और न ही पूर्व मालखाना मोहर्रिर ने इसे प्राप्त कराया है.
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बटेश्वर कुमार के मुताबिक, इन दोनों ही मामले में 15 हजार 500 रुपये और 1 लाख 25 हजार 300 रुपये समेत 7 मोबाइल और ताश के पत्ते शामिल हैं.
इस पर ही आदेश दिया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित कर्मचारियों ने उक्त माल और राशि को मालखाने में जमा ना करके गायब कर दिया. जो बेहद गंभीर अपराध है. इसलिए, आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार को जांच कराकर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं.
एक नज़र मंटोला मालखाना मामले पर
● 1.40 लाख रु., 7 मोबाइल, ताश के पत्ते हुए थे गायब
● साल 2008 और 2011 में जुए के 2 केसों में बरामद हुई थी रकम
● 2 अगस्त 2009 और 30 नवंबर 2011 को दाखिल करना बताया था
● मालखाना रजिस्टर में अंकित नहीं, थाने से दी गई रिपोर्ट
जगदीशपुरा के मालखाने से सोना हो चुका है चोरी: आगरा में मालखाना से जब्त सामान गायब होने का यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी जिले के थानों के मालखानों से सोना चोरी और रिवॉल्वर गायब होने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं.
जगदीशपुरा थाना के मालखाने से कई साल पहले लाखों रुपये का सोना चोरी हुआ था. जिसका भी खूब हल्ला मचा था. उस समय पुलिसकर्मियों को निलंबित कर केस दर्ज किया गया था. ऐसे ही न्यू आगरा थाना के मालखाने से भी रिवॉल्वर गायब होने का मामला सामने आया था. जिसकी जांच के बाद मुकदमा हुआ था.
ये भी पढ़ें: वाराणसी में जज के सामने बहस कर रहे वकील के वकालतनामा पर हंगामा, जानिए फिर क्या हुआ