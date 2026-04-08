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आगरा में थाना के मालखाना से जुए में ज़ब्त रकम गायब, कोर्ट ने दिए जांच के आदेश

थाना के मालखाना से जब्त रकम गायब, पुलिस महकमा में खलबली ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा: आगरा पुलिस कमिश्नरेट के मंटोला थाना के मालखाना से जुआ अधिनियम के मामलों में जब्त 1.80 लाख से अधिक रुपये, 7 मोबाइल और ताश के पत्ते गायब हो गए हैं. जिससे पुलिस महकमा में खलबली मची हुई है. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बटेश्वर कुमार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार को आदेश दिया है कि गायब करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार जांच करें. दोषियों के खिलाफ केस दर्ज कराकर कार्रवाई के बारे में न्यायालय को अवगत कराएं. बता दें कि ACJM द्वितीय की अदालत में मुकदमा राज्य बनाम आरिफ उर्फ गुड्डू, धारा 3/4 सार्वजनिक जुआ अधिनियम, थाना मंटोला से संबंधित प्रकरण विचारणाधीन है. बीते दिनों दोनों ही मुकदमों से संबंधित माल को अभियोजन के माध्यम से न्यायालय में तलब किया गया था. जिस पर थाना मंटोला के मालखाना से प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया कि उक्त माल 2 अगस्त 2009 और 30 नवंबर 2011 को दाखिल किया जाना दर्शाया गया है. जबकि मालखाना रजिस्टर में इसका कोई अंकन नहीं है और न ही पूर्व मालखाना मोहर्रिर ने इसे प्राप्त कराया है.