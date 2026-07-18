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साइबर ठगी के पीड़ितों को पैसा वापस मिलना हुआ आसान, बस करना होगा ये काम

साइबर ठगी का पैसा वापस पाना हुआ आसान ( ETV Bharat )

पानीपत: साइबर ठगी के शिकार लोगों के लिए राहत भरी खबर है. भारत सरकार ने मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल (MRM) पोर्टल शुरू किया है, जिसके माध्यम से साइबर धोखाधड़ी के मामलों में 50 हजार रुपये तक की होल्ड राशि को पहले की तुलना में कहीं अधिक सरल और तेज प्रक्रिया के जरिए पीड़ितों के बैंक खाते में वापस भेजा जा सकेगा. साइबर थाना प्रभारी दीपक कुमार ने बताया कि "इस नई व्यवस्था से कोर्ट के आदेश की अनिवार्यता समाप्त हो गई है, जिससे पीड़ितों को जल्दी राहत मिलेगी." अब कोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं: साइबर थाना प्रभारी दीपक कुमार ने बताया कि "पहले यदि किसी साइबर ठगी के मामले में बैंक खाते में राशि होल्ड हो जाती थी तो पीड़ित को उसे वापस पाने के लिए पहले अदालत से आदेश लेना पड़ता था. इसके बाद वह आदेश पुलिस के माध्यम से बैंक भेजा जाता था और लंबी प्रक्रिया के बाद राशि वापस मिलती थी. अब भारत सरकार ने MRM (Money Restoration Module) पोर्टल शुरू किया है, जिसके जरिए 50 हजार तक की रिस्टोरेबल राशि सीधे ऑनलाइन प्रक्रिया से वापस कराई जा सकेगी." MRM Portal की मदद से 50 हजार रुपये तक की राशि वापसी आसान हुआ. (ETV Bharat) ऐसे काम करता है MRM पोर्टल: दीपक कुमार ने बताया कि "पोर्टल पर दो इंटरफेस बनाए गए हैं. एक नागरिकों के लिए और दूसरा पुलिस अधिकारियों के लिए. पीड़ित अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करेगा, जहां ओटीपी के माध्यम से सत्यापन होगा. इसके बाद उसे पैन कार्ड सहित आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे. आवेदन जमा होते ही संबंधित अनुरोध साइबर थाना के पोर्टल पर पहुंच जाएगा. पुलिस अधिकारी आवेदन की जांच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि कितनी राशि वापस की जानी है. यदि एक पीड़ित के अलग-अलग बैंकों में राशि होल्ड है तो उसकी सभी प्रविष्टियां पोर्टल पर दिखाई देंगी."