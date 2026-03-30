दुर्ग में म्यूल अकाउंट से पैसों के लेन-देन का खुलासा, गिरोह के 10 लोग गिफ्तार
पकड़े गए लोगों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं. सभी को पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 30, 2026 at 9:01 PM IST
दुर्ग: मोहन नगर थाना पुलिस ने म्यूल एकाउंट के जरिए अवैध पैसों के लेन-देन का खुलासा किया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह का पर्दाफाश किया है. गिरोह के लोग म्यूल अकाउंट के जरिए पैसों का ट्रांजेक्शन कर रहे थे. इस मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है. पकड़े गए लोगों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं.
दुर्ग में म्यूल अकाउंट के जरिए पैसों का लेन-देन
भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा संचालित समन्वय पोर्टल के द्वारा म्यूल एकाउंट खाता धारकों की जांच की गई. जांच में पाया कि दुर्ग रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित कर्नाटक बैंक शाखा में कुल 111 खाता धारक हैं, जो अलग-अलग राज्यों में हुए साइबर ठगी के द्वारा मिले पैसों का ट्रांजेक्शन करते हैं. जिन पैसों का ट्रांजेक्शन किया गया वो राशि करीब 86 लाख के करीब है. जांच में ये बात भी सामने आई कि इन खातों को लेकर विभिन्न राज्यों में ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज की गई हैं.
पुलिस ने इस मामले में 10 खाताधारकों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों में मधु साहू, ज्योति गौतम, फरहद खान, भूपेश गोहिल, अजय कुमार उर्फ मोनू, मसीर आलम, नवीन भागवत, भूपेंद्र टंडन, संतोष बिसोई, हीरा सिंह का नाम शामिल है. सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है.
दुर्ग एएसपी का बयान
दुर्ग ग्रामीण एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संचालित समन्वय पोर्टल के द्वारा म्यूल एकाउंट खाताधारकों के खातों में अवैध रूप से 86 लाख 33 हजार से अधिक की लेन देन की शिकायत पर जांच की गई. जिसमें दुर्ग स्टेशन रोड स्थित कर्नाटक बैंक के खातों की जांच की. जिसमें आज 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
क्या है म्यूल अकाउंट
म्यूल अकाउंट एक ऐसा बैंक खाता है जिसका उपयोग धोखेबाज या अपराधी, किसी व्यक्ति को झांसा देकर, अवैध धन (फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, सायबर क्राइम) प्राप्त करने और उसे ट्रांसफर करने के लिए करते हैं. इसमें आपका बैंक खाता इस्तेमाल कर अपराधी अपनी पहचान छिपाते हैं, जिससे आप मुसीबत में पड़ सकते हैं.
क्या है समन्वय पोर्टल
समन्वय पोर्टल जिसे 'संयुक्त साइबर अपराध जांच सुविधा प्रणाली' (JCCT) भी कहा जाता है, गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) का एक एकीकृत डेटाबेस है. इसका उद्देश्य देश भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच साइबर अपराधों से जुड़े डेटा को साझा करना, संदिग्धों की मैपिंग और जांच में तेजी लाना है.
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