मनी लॉन्ड्रिंग केस: I-PAC के डायरेक्टर विनेश चंदेल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया
विनेश चंदेल को कथित कोयला चोरी मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया.
Published : April 23, 2026 at 8:42 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार I-PAC के डायरेक्टर विनेश चंदेल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. गुरुवार यानी आज विनेश चंदेल ने कोर्ट में जमानत याचिका भी दायर किया, जिस पर सुनवाई करते हुए एडिशनल सेशंस जज धीरेंद्र राणा ने 29 अप्रैल को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया है.
दरअसल, इससे पहले, अदालत ने विनेश चंदेल को मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में 10 दिनों की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेजा था, जो आज खत्म हो गई थी. ईडी ने विनेश चंदेल को 13 अप्रैल की देर रात कोर्ट में पेश किया था. ईडी के मुताबिक, पीएफसी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड में विनेश चंदेल की 33 फीसदी हिस्सेदारी है. इस कंपनी की मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत जांच चल रही है. इस मामले में सबसे पहले दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था.
A Delhi Court sends I-PAC Consulting Pvt. Ltd. director Vinesh Chandel to 14 days' judicial custody till May 7 in connection with a money laundering probe linked to the alleged coal pilferage case.— ANI (@ANI) April 23, 2026
Earlier, the Court had sent Chandel to 10 days' Enforcement Directorate (ED)…
बता दें कि ये मामला तब शुरु हुआ था जब ईडी ने 8 जनवरी को I-PAC के डायरेक्टर प्रतीक जैन के कोलकाता आवास पर छापा मारा था. I-PAC तृणमूल कांग्रेस के प्रचार का काम देखती है. ईडी ने यह छापा कथित कोयला घोटाला मामले की जांच के लिए मारा था. ईडी का कहना है कि उसकी जांच कार्रवाई में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बाधा डालने के मकसद से छापे के दौरान IPAC के दफ्तर पहुंची थीं और कुछ दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य अपने साथ ले गईं. हालांकि, बाद में ममता बनर्जी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था.
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