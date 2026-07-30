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आईएमएस BHU में रैगिंग कंप्लेन की धमकी देकर ऐंठे गए रुपये, दो मामले सामने आए

एंटी रैगिंग कमेटी के साथ ही पुलिस भी कर रही जांच, शिकायत करने वाली युवती का नंबर बिहार का.

आईएमएस BHU
आईएमएस BHU (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 5:20 PM IST

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वाराणसी: इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एंटी रैगिंग कमेटी के सामने फर्जी शिकायतें भी आने लगी हैं. यह भी खुलासा हुआ है कि फर्जी शिकायत करके रेजीडेंट से पैसे भी वसूल किए गए हैं. इस तरह के दो मामले सामने आए हैं. शिकायत एंटी रैगिंग टीम को फोन कर की गई. जांच में पता चला कि शिकायतकर्ता छात्रा है ही नहीं, उसका नंबर भी बंद है और लोकेशन बिहार की है. विश्वविद्यालय प्रशासन और एंटी रैगिंग कमेटी जांच में जुटी है.

इस बारे में लंका थाना प्रभारी राजकुमार का कहना है कि उनके पास एक लिखित शिकायत दी गई है रैगिंग के नाम पर पैसे ऐंठे गए. जिसकी जांच की जा रही है. दिया गया मोबाइल नंबर किसी लड़की का है, जिस पर कॉल करने पर वह बंद बता रहा है और नंबर बिहार में एक्टिव है.

इस बारे में बीएचयू एंटी रैगिंग कमेटी के चेयरमैन प्रो. ललित मोहन अग्रवाल ने बताया कि पिछले एक सप्ताह के भीतर कमेटी के पास दो ऐसे मामले पहुंचे हैं, जिनमें रैगिंग की शिकायत दर्ज कराने की धमकी देकर छात्रों से रुपये ऐंठे गए हैं. जांच में सामने आया कि शिकायत करने वाली युवती ने अपनी पहचान भी गलत बताई थी.

प्रो. अग्रवाल का कहना है कि शनिवार रात उन्हें एक युवती ने फोन किया था. उसने खुद को आईएमएस के गायनेकॉलोजी विभाग की रेजिडेंट डॉक्टर बताते हुए आरोप लगाया कि मेडिसिन विभाग के एक छात्र और उसके कुछ साथियों ने रैगिंग के नाम पर उसके साथ छेड़छाड़ की है. मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रो. अग्रवाल ने तुरंत गायनेकॉलोजी विभागाध्यक्ष से संपर्क किया. जांच में पता चला कि विभाग में उस नाम की कोई भी रेजिडेंट नहीं है. इसके बाद संदेह गहराने पर संबंधित छात्र से पूछताछ की गई.

छात्र ने बताया कि उसी युवती ने उसे पहले भी फोन किया था और रैगिंग की शिकायत करने की धमकी देकर दो हजार रुपये ले लिए थे. बाद में उसने दोबारा अधिक पैसे की मांग शुरू कर दी, जब छात्र ने रुपये देने से इनकार किया तो युवती ने एंटी रैगिंग कमेटी में शिकायत कर दी.

यह भी सामने आया कि इसी तरीके से एक अन्य छात्र से भी रुपये वसूले गए थे. हालांकि दूसरा छात्र डर और बदनामी के भय से अब तक औपचारिक शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे नहीं आया है.
फिलहाल मेडिसिन विभाग के छात्र ने पूरे मामले की शिकायत लंका थाने में की है. पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है.

वहीं आईएमएस के निदेशक प्रो. एस.एन. संखवार को भी पूरे घटनाक्रम की जानकारी दे दी गई है. एंटी रैगिंग कमेटी के चेयरमैन प्रो. ललित मोहन अग्रवाल ने छात्रों से अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति रैगिंग की शिकायत दर्ज कराने की धमकी देकर रुपये मांगता है या किसी प्रकार का दबाव बनाता है, तो घबराने या पैसे देने के बजाय तुरंत इसकी सूचना एंटी रैगिंग कमेटी, संस्थान प्रशासन या संबंधित अधिकारियों को दें. कहा कि किसी भी अनजान व्यक्ति पर विश्वास कर रुपये न दें और ऐसे मामलों को छिपाने के बजाय तुरंत शिकायत करें.

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बीएचयू रैगिंग फर्जी शिकायत
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