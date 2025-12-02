चार कदम चलने पर पैसा डबल करने का झांसा, अनोखी ठगी के बाद आरोपी फरार
धमतरी में पैसा डबल करने के नाम पर अनोखी ठगी की वारदात हुई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 2, 2025 at 12:48 PM IST
धमतरी : छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक अनोखी ठगी का मामला सामने आया है. ठगों ने व्यक्ति को भरोसा दिलाया कि आंखें बंद करके चार कदम चलने पर उसका पैसा डबल हो जाएगा.व्यक्ति ने ठगों पर भरोसा किया और आंखें बंद कर चार कदम चला. चार कदम चलने के बाद जब उसने आंखें खोली तो वो हैरान रह गया.क्योंकि उसके पैसे डबल होने के बदले दोगुनी रफ्तार से ठग लेकर गायब हो गए.
कैसे दिया झांसा ?
ये घटना रायपुर रोड मित्तल अस्पताल के पास दोपहर करीब 12 बजे के आसपास हुई है. जहां बालोद जिले के ग्राम जगतरा का विशाल धनकर किसी परिचित से मिलने आया था. विशाल धनकर ने बताया कि इस दौरान उसे एक व्यक्ति रास्ते में मिला जो खुद को हरिद्वार से आया हूं बोलकर अगरबत्ती कहां मिलती है पूछा.इसके बाद दूसरा व्यक्ति वहां आया और उसने हरिद्वार वाले व्यक्ति से धार्मिक बातें की.इस दौरान दूसरे व्यक्ति ने अगरबत्ती दिलवाने की बात कही.दोनों ने आपस में पैसे डबल करने की बात कहने लगे.
इन दोनों की बातों को विशाल धनकर सुन रहा था.हरिद्वार वाले व्यक्ति ने दूसरे से पूछा कि तुम्हारे पास कितने रुपए हैं. उसने खुद के पास 18 हजार रुपए होने की बात कही. इसके बाद विशाल धनकर को एक थैला पकड़ा दिया,जिसमें 18 हजार रुपए होने की बात कही गई. इस दौरान बाबा ने आंखें बंद कर दूसरे व्यक्ति को चार कदम चलने के लिए कहा. दूसरे व्यक्ति ने ऐसा ही किया.उसने वापस आकर विशाल से थैला लिया और कहा खोलकर कहा कि उसके पैसे डबल हो गए.
ठगों ने विशाल को झांसे में लिया
अब बारी विशाल की थी. बाबा ने विशाल से पूछा कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं. विशाल ने खुद के पास 4 हजार रुपए होने की बात कही. तब उसने कहा कि तुम भी अपने पैसे डबल करवा सकते हो.जैसे इसने किया ठीक वैसे तुम अपने पैसे इसे पकड़ा दो. फिर आंखें बंद करके भगवान पर भरोसा करते हुए चार कदम चलो तो तुम्हारे पैसे भी डबल हो जाएंगे. इसमें शर्त सिर्फ इतनी है कि तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है. विशाल धनकर झांसे में आ गया था इसलिए उसने भी वैसा ही किया. आंखें बंदकर वो कुछ कदम आगे ही बढ़ा था कि उसे कुछ शंका हुई. उसने मुड़कर देखा तो वह दोनों व्यक्ति गायब मौके पर नहीं थे और भाग चुके थे.
पुलिस में दर्ज की शिकायत
विशाल ने ठगे जाने के बाद कोतवाली पुलिस थाना पहुंचकर ठगी की शिकायत दर्ज कराई.इस मामले पर सिटी कोतवाली थाना प्रभारी राजेश मरई ने कहा कि शिकायत मिली है, जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी.
युवक से ठगी की घटना हुई है.अज्ञात लोगों ने प्रार्थी का पैसा डबल करने के नाम पर ठगी की है.मामले की जांच की जा रही है,सीसीटीवी खंगालने का काम टीम को दिया गया है - राजेश मरई, कोतवाली थाना प्रभारी
आपको बता दें कि इस तरह कि घटनाएं पहले भी शहर के आसपास हो चुकी है. जिसमे भोले भाले लोगों को ठगा गया है. कुछ महीने पहले भी मकई चौक के पास ऐसा हुआ था. पुलिस को ऐसे मामलों को गंभीरता से लेकर ऐसी ठगी करने वालों को बेनकाब करना चाहिए.
