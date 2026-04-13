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मोनलिसा की अवैध शादी के पीछे बड़ा धर्मांतरण रैकेट, क्षत्रिय महासभा समेत कई संगठनों ने की सख्त कार्रवाई की मांग

सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बैठक में हुए शामिल, बोले-नाबालिग की शादी कराना गंभीर अपराध, धर्मांतरण के पीछे कई संगठन और नेता शामिल.

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मोनलिसा की अवैध शादी के पीछे बड़ा धर्मांतरण रैकेट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 8:46 AM IST

3 Min Read
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उज्जैन : महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा की नाबालिग होते हुए शादी कराए जाने के मामले को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है. उज्जैन में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले में नाबालिग धर्मांतरण और लव जिहाद के गंभीर आरोप लगाए हैं. उज्जैन प्रेस क्लब में आयोजित इस बैठक में क्षत्रिय महासभा, चंबल विकास यात्रा समेत कई संगठनों ने मोनालिसा मामले के पीछे बड़े धर्मांतरण रैकेट का हाथ बताया और इसकी उच्चस्तरीय जांच की मांग की है.

नाबालिग की शादी कराना गंभीर अपराध

सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एपी सिंह ने रविवार को कहा, '' उस नाबालिग आदिवासी लड़की का धर्म परिवर्तन कर विवाह कराया गया, जो गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है. राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय दलित आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग और आदिवासी आयोग द्वारा मामले में संज्ञान लिया गया है. जांच में सामने आया कि पीड़िता की जन्मतिथि 30 फरवरी 2009 दर्ज की गई, जबकि विवाह की तारीख 19 मार्च 2026 है. इस आधार पर लड़की की उम्र लगभग 16 वर्ष पाई गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह नाबालिग है.''

मोनालिसा मामले में क्षत्रिय महासभा समेत कई संगठनों ने की सख्त कार्रवाई की मांग (Etv Bharat)

अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले में पॉक्सो एक्ट, एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम और यौन शोषण जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है. साथ ही खरगोन जिले के महेश्वर थाने से जुड़े दो अधिकारियों को फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में निलंबित किया गया है.

धर्मांतरण के पीछे कई संगठन और नेता शामिल

एडवोकेट एपी सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा, '' उत्तर प्रदेश के बागपत-बड़ौत क्षेत्र का फरमान नाबालिग को केरल ले गया, जहां उसका धर्म परिवर्तन कर विवाह कराया गया. इस पूरे मामले में कुछ संगठनों और राजनीतिक तत्वों की भूमिका संदिग्ध है.'' प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडवोकेट ने कहा कि भले ही इसमें नाबालिग की सहमति रही हो लेकिन नाबालिग की सहमति के बावजूद कोई भी शारीरिक संपर्क या संबंध भी कानून की नजरों में घोर अपराध है.''

लोगों को जागरुक होना पड़ेगा

एडवोकेट ने कहा कि समाज और अभिभावकों को जागरुका होना पड़ेगा. उन्होंने अपील करते हुए कहा कि बेटियों को गुमराह कर धर्म परिवर्तन कराने की घटनाएं देश के कई राज्यों में सामने आ रही हैं. इस दौरान फिल्म निर्माता सनोज मिश्रा का भी जिक्र किया गया. अधिवक्ता ने दावा किया कि उनकी फिल्मों के माध्यम से इस तरह के मुद्दों को उजागर करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी फिल्म को भी रोकने के लिए साजिश रची गई.

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प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी एकजुट होकर इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि आदिवासी लड़की की सुरक्षा और न्याय के लिए समाज पूरी ताकत से खड़ा रहेगा. अधिवक्ता एपी सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और गहन जांच कर बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाए, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके.

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