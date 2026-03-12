ETV Bharat / state

मोनालिसा का दिल चुराने वाले फरमान की इनसाइड लव स्टोरी, 6 महीने डेट फिर किया प्रपोज

महाकुंभ 2025 की ब्यूटी सेंसेशन कजरारी आंखों वाली मोनालिसा एक बार फिर सुर्खियों में हैं. फरमान खान के संग केरल में शादी कर चौंकाया.

MONALISA FARMAN INSIDE LOVE STORY
मोनालिसा ने फरमान खान संग रचाई शादी (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 12, 2026 at 7:06 PM IST

|

Updated : March 12, 2026 at 7:24 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट: आलोक कुमार श्रीवास्तव

हैदराबाद: मध्य प्रदेश की गलियों से माला बेचने प्रयागराज महाकुंभ पहुंची और फिर मायानगरी मुंबई में एक्टिंग की एबीसीडी सीखते-सीखते बुधवार को खबर आई कि मोनालिसा ने शादी कर ली है. मोनालिसा ने अपने घरवालों से बगावत कर बॉयफ्रेंड फरमान खान को अपना हमसफर चुन लिया. शादी बॉलीवुड में नहीं बल्कि केरल में की. अब हर कोई जानना चाहता है कि आखिर फरमान खान कौन हैं जिसे मोनालिसा अपना दिल दे बैठी. इस आर्टिकल में ईटीवी भारत आपको फरमान और मोनालिसा की पूरी इनसाइड लव स्टोरी बताएगा.

6 महीने डेट करने के बाद शादी का फैसला

महाकुंभ 2025 की ब्यूटी सेंसेशन कजरारी आंखों वाली मोनालिसा एक बार फिर सुर्खियों में हैं. फरमान खान के बारे में आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले जानते हैं कि दोनों के बीच आखिर कहां और कैसे शुरू हुई लव स्टोरी. करीब 6 महीने पहले मोनालिसा की मुलाकात फरमान के साथ एक फिल्म के सेट पर हुई थी. उसी के बाद दोनों के बीच फेसबुक से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा. यहीं से दोस्ती और फिर यह धीरे-धीरे रोमांटिक रिश्ते में बदल गया. 6 महीने तक डेट करने के बाद दोनों ने शादी का फैसला किया.

MAHAKUMBH 2025 VIRAL GIRL MONALISA
मोनालिसा ने फरमान खान से की शादी (Monalisa Instagram)

'मोनालिसा ने किया था प्रपोज'

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें मोनालिसा और फरमान गले में जयमाला डाले हुए दिख रहे हैं और अपनी शादी के बारे में जानकारी दे रहे हैं. इसमें फरमान बता रहे हैं कि हम दोनों केरल घूमने आए थे और इसी दौरान हमने शादी की. हमें केरल बहुत अच्छा लगा है और अभी हम केरल में ही रहेंगे.

फरमान के मुताबिक इसके बाद मोनालिसा ने उन्हें प्रपोज किया हालांकि शुरुआत में उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया लेकिन बाद में मोनालिसा ने उन्हें मना लिया. 6 महीने तक डेट करने के बाद हम दोनों ने शादी का फैसला किया. अलग-अलग धर्म होने की वजह से दोनों परिवार इस रिश्ते के खिलाफ थे लेकिन इसके बाद भी दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर ली. फरमान ने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर मोनालिसा के साथ वीडियो और तस्वीरें पोस्ट की हैं.

उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं फरमान खान

फरमान खान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बरौत गांव के रहने वाले हैं. उनके पिता का नाम जफर अली और मां का नाम निशा खातून है. बागपत के ही पलरी में जनता इंटर कॉलेज से फरमान खान ने 12वीं तक पढ़ाई की है. इसके बाद चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. एक्टिंग में रुचि होने के कारण वह मुंबई चले गए और थिएटर से जुड़ गए. यहीं से फरमान ने एक्टिंग सीखी. फरमान खान ने कई टीवी सीरियल और शॉर्ट फिल्मों में काम किया है. फरमान रीजनल फिल्मों में काम करने के साथ-साथ कई मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स से भी जुड़े हुए हैं.

MONALISA MARRIGE FARMAN KHAN KERALA
फरमान खान के संग केरल में शादी कर मोनालिसा ने चौंकाया (Monalisa Instagram)

खरगोन की रहने वाली हैं मोनालिसा

मोनालिसा भोसले मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर की रहने वाली हैं. यहीं उनका जन्म हुआ और यहीं उनका बचपन बीता.मैरिज सर्टिफिकेट के अनुसार मोनालिसा भोसले की जन्मतिथि 1 जनवरी 2008 है और वह 18 साल की हो चुकी हैं. परिवार के अनुसार मोनालिसा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं. उनकी प्रारंभिक शिक्षा अधूरी है. मोनालिसा पारधी(बंजारा) समुदाय से आती हैं और यह समाज मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है. काम के सिलसिले में समाज के लोगों ने मध्य प्रदेश में पलायन किया था.

30-40 साल से महेश्वर में रह रहा है परिवार

मोनालिसा के पिता का नाम जय सिंह भोसले हैं. मोनालिसा के दो भाई और दो बहनें हैं. मोनालिसा का परिवार 30 से 40 साल से खरगोन के महेश्वर में ही रह रहा है. यहां पारधी समुदाय के करीब 150 घर हैं. मोनालिसा का परिवार मोती, रुद्राक्ष सहित कई प्रकार की मालाएं बेचने का काम सालों से कर रहा है. अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर मालाएं बेचते हैं. मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में लगने वाले बड़े मेलों में परिवार माला बेचता है.

दोनों के परिवार शादी के खिलाफ

फरमान और मोनालिसा के परिवार वाले अलग-अलग धर्मों से होने के कारण इस रिश्ते के खिलाफ थे. मोनालिसा के पिता नहीं चाहते थे कि उसकी फरमान के साथ शादी हो. ऐसे में वो मोनालिसा की शादी कहीं और तय कर रहे थे. इसके बाद मोनालिसा ने साफ कह दिया था कि वह अपने पिता के साथ नहीं जाएंगी और अपनी पसंद से ही शादी करेंगीं क्योंकि वह बालिग हो चुकी हैं और कानून उन्हें अपनी मर्जी से फैसला लेने की अनुमति देता है.

MAHAKUMBH GIRL MONALISA MARRIGE
महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा (Monalisa Instagram)

केरल के मंदिर से ही क्यों की शादी?

परिवार के विरोध के बावजूद दोनों ने पहले कोर्ट मैरिज की और फिर केरल के मंदिर में हिंदू रीति-रिवाजों से सात फेरे लिए. दोनों ने केरल के तिरुवनंतपुरम के अरुमनूर नैनार मंदिर में हिंदू रीति-रिवाजों से भी शादी की है. जो वीडियो सामने आए हैं उनमें मोनालिसा पति फरमान के साथ मंदिर में दर्शन करती दिख रही हैं. शादी के बाद दोनों ने भगवान का आशीर्वाद लिया. वीडियो में मोनालिसा लाल बनारसी साड़ी में सजीं दिख रही हैं. वहीं उनकी मांग में सिंदूर लगा है. एक वीडियो में फरमान उन्हें मंगलसूत्र जैसा धागा भी गले में पहनाते दिख रहे हैं.

मोनालिसा का आरोप है कि परिवार की ओर से उन पर काफी दबाव बनाया जा रहा था और उन्हें धमकियां भी मिल रही थीं. जिसके कारण उन्होंने घर से दूर केरल को चुना और पुलिस प्रोटेक्शन की भी मांग की. फरमान खान का कहना है कि उन्होंने केरल में शादी इसलिए की क्योंकि उन्हें वहां के लोग और माहौल काफी पसंद आया.हम लोग यहां घूमने आए थे.

MONALISA HUSBAND FARMAN KHAN
शादी के बाद मोनालिसा और फरमान खान (Monalisa Instagram)

उनकी शादी के दौरान केरल के कई प्रमुख नेता भी मौजूद रहे. जिनमें सीपीएम राज्य सचिव एम.वी.गोविंदन और मंत्री वी.शिवनकुट्टी शामिल थे. इसके अलावा केरल के सांसद ए.ए.रहीम भी शामिल हुए थे. उन्होंने इस शादी का समर्थन करते हुए कहा,''ये शादी केरल के सांप्रदायिक सौहार्द को दर्शाती है.''

मलयालम फिल्म में दोनों साथ कर रहे काम

यह कपल हाल ही में एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में केरल के पास पूवार इलाके में आया था. मौजूदा समय में फरमान एक मलयालम फिल्म नागम्मा में काम कर रहे हैं. इस फिल्म में उनके साथ मोनालिसा भी को-एक्ट्रेस हैं. 17 फरवरी को इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई है. हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमान ने बताया था कि मैं साउथ की फिल्मों में छोटे-मोटे रोल करता हूं. तमिल,हिंदी फिल्मों में भी काम किया है. हाल ही में एक मलयालम फिल्म में काम कर रहा हूं.

महाकुंभ से बदली मोनालिसा की किस्मत

साल 2025 में मोनालिसा प्रयागराज महाकुंभ मेले में माला बेचने आई थीं. उनकी मासूमियत और नीली आंखों की वजह से वह रातों रात सोशल मीडिया पर स्टार बन गई थीं. उनकी तस्वीरें और वीडियो खूब शेयर हुए थे. हर मीडिया चैनल पर वह छाई हुई थीं. कुछ ही समय में मोनालिसा की देशभर में पहचान बन गई. वायरल होने के बाद उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया.

'द डायरी ऑफ मणिपुर' से शुरुआत

मोनालिसा को देखने के बाद फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने उनके साथ फिल्म बनाने का फैसला किया. इसके बाद उन्होंने मोनालिसा को फिल्म "द डायरी ऑफ मणिपुर" में साइन किया. शूटिंग से पहले डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने मोनालिसा को पढ़ना-लिखना भी सिखाया. मोनालिसा की ट्रेनिंग का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. मोनालिसा की पढ़ाई के साथ-साथ एक्टिंग की ट्रेनिंग भी चली.

द डायरी ऑफ मणिपुर फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है लेकिन अभी रिलीज नहीं हुई है.फरवरी 2026 में सनोज मिश्रा इस फिल्म का ट्रेलर प्रयागराज के माघ मेले से रिलीज करना चाहते थे लेकिन प्रशासन ने उन्हें अनुमति नहीं दी थी. मोनालिसा की शादी को लेकर डायरेक्टर सनोज मिश्रा खुश नहीं हैं और उनके करियर को लेकर कई सवाल उठा रहे हैं.

Last Updated : March 12, 2026 at 7:24 PM IST

TAGGED:

MONALISA HUSBAND FARMAN KHAN
MAHAKUMBH 2025 VIRAL GIRL MONALISA
MONALISA MARRIGE FARMAN KHAN KERALA
MAHAKUMBH GIRL MONALISA MARRIGE
MONALISA FARMAN INSIDE LOVE STORY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.