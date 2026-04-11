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दारमा वैली में मोनाल दिखाई देने से खुशी से झूमे लोग, खूबसूरती के हुए कायल

पिथौरागढ़: दारमा घाटी में एक बार फिर मोनाल पक्षी कैमरे में कैद हुआ है, जो उत्तराखंड का राज्य पक्षी भी है. मोनाल अपने चमकदार रंगों के साथ ही आकर्षक के लिए भी जाना जाता है. इसी वजह से मोनाल को हिमालय की शान भी कहा जाता है. मोनाल दिखाई देने से पक्षी प्रेमियों और स्थानीय लोगों की खुशी की लहर है. क्योंकि मोनाल दुर्लभ श्रेणी में आता है.

सीमांत जनपद पिथौरागढ़ की दारमा घाटी में बर्फबारी के बीच एक मोनाल पक्षी नजर आया. मोनाल के नजर आने से पर्यटक और स्थानीय लोग भी काफी खुश हैं. दारमा घाटी में होम स्टे संचालक गुड्डू जंग ने बताया गांव से धारचूला की ओर आते समय बालिंग गांव की लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई वाली चोटी पर बर्फबारी के बीच हिमालयन मोनाल पक्षी दिखाई दिया. इस मौसम में मोनाल का नजर आना काफी सुखद रहा. कविंद्र नगन्याल और अभिराज दताल ने बताया कि बर्फबारी से पंचाचूली और गांव की चोटियां लकदक हैं. भोजन की तलाश में आने से हो रहा दुर्लभ पक्षियों का दीदार हो रहे हैं.

लगभग एक दशक पहले तक नवंबर माह से लेकर मार्च तक बर्फबारी होती थी. मौसम सामान्य रहने पर अप्रैल माह से बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती थी. पिछले एक दशक में मौसम में आए बदलाव के कारण नवंबर से लेकर जनवरी तक सूखे जैसे हालात पैदा हो रहे हैं. इस बार भी काफी देरी से अप्रैल माह में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में काफी हिमपात हुआ है, इससे कड़ाके की ठंड पड़ रही है. हिमपात से तापमान में गिरावट आने से भोजन की तलाश में आने वाले दुर्लभ पशु पक्षियों का दीदार हो जाते हैं.