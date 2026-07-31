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बस्तर के विकास को नई रफ्तार, सीएम साय ने बिजली, सड़क और टेलीकॉम के लिए केंद्र से विशेष सहयोग का किया आग्रह

मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत इस परियोजना को विशेष प्रकरण मानते हुए जल्द स्वीकृति प्रदान की जाए. उन्होंने कहा कि जिन गांवों में वर्षों तक नक्सल हिंसा के कारण विकास कार्य नहीं पहुंच सके, वहां अब बिजली जैसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

मुख्यमंत्री ने इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव सौंपते हुए बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 973 करोड़ रुपये है. इसमें केंद्र सरकार से तीन वित्तीय वर्षों में सहायता मांगी गई है. वर्ष 2026-27 में 85 करोड़ रुपये, वर्ष 2027-28 में 250 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2028-29 में 100 करोड़ रुपये, यानी कुल 435 करोड़ रुपये केंद्र से अपेक्षित हैं. शेष राशि राज्य सरकार स्वयं वहन करेगी.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम से मुलाकात की. इस मुलाकात में धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना के तहत बस्तर संभाग के सात जिलों में बिजली पहुंचाने की मांग की. उन्होंने 461 दूरस्थ एवं पूर्व नक्सल प्रभावित गांवों तक ग्रिड बिजली पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार से 435 करोड़ रुपये की विशेष वित्तीय सहायता का अनुरोध किया.

रायपुर : बस्तर के दूरस्थ, आदिवासी और पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम और केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की. इस मुलाकात में उन्होंने बस्तर के 461 गांवों तक ग्रिड बिजली पहुंचाने और दुर्गम क्षेत्रों में सड़क संपर्क मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार से विशेष सहयोग का आग्रह किया. दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने राज्य सरकार के प्रस्तावों पर सकारात्मक आश्वासन दिया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन गांवों तक बिजली पहुंचने से आदिवासी परिवारों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा. शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और छोटे उद्योगों को नई गति मिलेगी. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और बस्तर के दूरस्थ गांव विकास की मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे.

बस्तर में अरुणाचल मॉडल की मांग

केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-IV) में बस्तर के लिए विशेष प्रावधान करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश की तरह बस्तर में भी 10 किलोमीटर की परिधि में स्थित बसाहटों को एक क्लस्टर मानने की अनुमति दी जाए.

दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित हैं कई गांव

मुख्यमंत्री ने बताया कि बस्तर के अनेक गांव घने जंगलों, पहाड़ियों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में स्थित हैं. वर्तमान व्यवस्था के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केवल 500 मीटर की परिधि में स्थित बसाहटों को एक क्लस्टर माना जाता है. इस कारण अनेक छोटे और दूरस्थ गांव सड़क सुविधा से वंचित रह जाते हैं.

सड़कें विकास, सुरक्षा और समृद्धि की आधारशिला

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर अब नक्सलवाद के दौर से निकलकर तेज़ी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है. ऐसे समय में बेहतर सड़क संपर्क शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार और सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का सबसे प्रभावी माध्यम होगा. उन्होंने कहा कि सड़कें केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि विकास, सुरक्षा और समृद्धि की आधारशिला हैं.

बैठक में वरिष्ठ अधिकारी भी रहे मौजूद

इस बैठक में प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव तथा मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह भी उपस्थित रहे. इस दौरान गृह मंत्री विजय शर्मा ने बस्तर सहित पूरे प्रदेश में ग्रामीण विकास, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और राज्य सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति से केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया.

जुएल ओराम ने दिया त्वरित स्वीकृति का भरोसा

केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना के तहत प्रस्ताव प्राप्त होते ही उसकी स्वीकृति की प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाएगी. उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और केंद्र सरकार बस्तर के विकास के लिए पूरा सहयोग करेगी.

शिवराज सिंह चौहान ने भी जताई सकारात्मक सहमति

केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को गंभीरता से सुनते हुए सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बस्तर जैसे दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है तथा राज्य सरकार के प्रस्ताव पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

छत्तीसगढ़ के ग्रामीण विकास कार्यों की सराहना

बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की. उन्होंने कहा कि जीरामजी योजना के तहत मुक्तिधाम और शौचालय निर्माण जैसे कार्य प्रभावी ढंग से किए जा रहे हैं.

प्रधानमंत्री आवास योजना के बेहतर क्रियान्वयन की प्रशंसा

केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की भी सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन लगभग 1,500 आवासों का निर्माण एक उल्लेखनीय उपलब्धि है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में विकास कार्य और अधिक गति से आगे बढ़ेंगे.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर अब विकास, विश्वास और नई संभावनाओं की पहचान बन रहा है. 461 गांवों तक ग्रिड बिजली पहुंचाने की पहल और दुर्गम क्षेत्रों को बेहतर सड़क संपर्क से जोड़ने के लिए किए गए प्रयास बस्तर के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं. इन प्रस्तावों को केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद हजारों आदिवासी परिवारों को बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिलेगा तथा बस्तर विकास के एक नए अध्याय की ओर अग्रसर होगा.

ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले सीएम साय

दिल्ली दौरे पर सीएम साय ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की. उन्होंने राज्य के दूर-दराज और दुर्गम इलाकों में टेलीकॉम और इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल भारत निधि स्कीम के तहत 2,305 नए मोबाइल टावरों की मंज़ूरी मांगी.राष्ट्रीय राजधानी के संचार भवन में हुई मीटिंग में, दोनों नेताओं ने छत्तीसगढ़ में डिजिटल और टेलीकॉम कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर चर्चा की.

सीएम साय ने कहा कि 2,305 मोबाइल टावर लगाने के प्रस्ताव से डिजिटल समावेश को काफी बढ़ावा मिलेगा. इससे उन गांवों और बस्तियों तक भरोसेमंद मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं पहुंचेंगी, जो मुश्किल इलाकों की वजह से अब तक बेहतर संचार सुविधाओं से वंचित थे.

उन्होंने केंद्र सरकार और संचार मंत्री सिंधिया का भी शुक्रिया अदा किया. उन्होंने पहले माओवादी प्रभावित और दुर्गम इलाकों के लिए 577 अतिरिक्त मोबाइल टावर लगाने की मंज़ूरी दी है. साय ने कहा कि इस कदम से बस्तर जैसे इलाकों को डिजिटल मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिलेगी.