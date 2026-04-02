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मॉम-टू-बी: क्या आप अंदर से भी खुश हैं? गर्भावस्था में मानसिक स्वास्थ्य को न करें नजरअंदाज

वह कहती हैं कि सामान्य के साथ ऐसी गर्भवती महिलाएं जिसमें पहले से ही मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई किसी समस्या की स्थिति है उनके लिए और भी ज्यादा दिक्कत होती है. गर्भावस्था के दौरान पहले से मौजूद मानसिक समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं. ऐसे में गर्भवती महिलाओं को विशेष डॉक्टरों की निगरानी में रहने की जरूरत है और इस समय होने वाले भावनात्मक बदलाव को समझने की जरूरत है.

वह कहती हैं कि इसका ज्यादा बढ़ना नींद आने में परेशानी शुरू कर देता है, जिस वजह से सिर में दर्द, भूख न लगना या फिर ज्यादा खाना खाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जो जच्चा और बच्चा दोनों के विकास के लिए बेहद समस्यापूर्ण होती है.

वह बताती हैं कि मूड को अच्छा रखने में कुछ खाद्य पदार्थ काफी मदद करते हैं. जैसे एवाकाडो, फ्रूट्स और नट्स, डार्क चॉकलेट, हरीपत्तेदार सब्जियां, केला, बेरीज, अंडा, दूध और दही.

इन 5 संकेतों को पहचानें : लगातार उदासी, चिंता, नींद न आना, भूख न लगना, अरुचि, पोषण की कमी.

एंजाइटी : वह बताती हैं कि एंजायटी किसी को भी हो सकती है. यह सामान्य दिनों में होने वाली आम जनमानस की समस्या है, जिसमें चिड़चिड़ापन, उदासी, मूड स्विंग जैसी स्थिति होती है. यह किसी तनाव या किसी बात के भय के कारण हो सकती है.

बेबी ब्लूज : वह बताती हैं कि प्रसव के शुरुआती दिनों में होने वाला चिड़चिड़ा पन, मूड स्विंग, उदासी को "बेबी ब्लूज" कहा जाता है. यह दो से तीन सप्ताह के भीतर ठीक भी हो जाता है, यदि सही समय से प्रसूता का ख्याल रखा जाए तो यह और भी जल्दी ठीक हो सकता है.

लंबे समय से किसी तनाव में रहना : वह कहती हैं कि ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि गर्भवती महिलाएं लंबे समय तक किसी बात का तनाव ना लें. क्योंकि लंबे समय तक तनाव लेने से शरीर में कोर्टिसोल जैसे हार्मोन बनते हैं, जो तनाव हार्मोन होता है.

अवसाद : वह कहती हैं कि चिंता से महिलाओं में अवसाद भी होता है. वह उदास रहने लगती हैं. बार-बार रोना, किसी काम में रुची ना होना, भूख न लगना या नींद के पैटर्न में बदलाव आना शुरू हो जाता है और यदि सही समय पर इसे नहीं देखा गया तो उनके लिए अलग समस्या को जन्म देता है.

चिंता : वह कहती हैं कि चिंता गर्भावस्था में महिलाओं के लिए बड़ी समस्या होती है. वह पालन पोषण, बच्चों के हेल्थ को लेकर चिंताएं शुरू कर देती हैं, जिस वजह से उन्हें लगातार बेचैनी, नींद ना आने की समस्या शुरू होने लगती है.

वह कहती हैं कि गर्भवती महिलाओं के मानसिक समस्या से निजात दिलाने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर कौन सी वह सामान्य समस्याएं हैं जो गर्भावस्था में उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं.

वह कहती हैं कि गर्भावस्था के दौरान उनमें कई तरीके की दिक्कतें होती हैं. सबसे पहले इस दौरान उनमें हार्मोनल बदलाव की समस्या होती है, जो शारीरिक के साथ गर्भवती महिलाओं में अलग-अलग तरीके की मानसिक और भावनात्मक बदलाव लाती हैं, जो उनमें चिंता, अवसाद व अलग तरीके की समस्या शुरू करता है.

वह कहती हैं कि समय के साथ महिलाओं की शारीरिक मानसिक स्थिति बदल रही है. पहले महिलाएं संयुक्त परिवार में रहती थीं, लेकिन समय के साथ आज वह एकल परिवार में रह रही हैं, वर्किंग वुमन हैं. जिस वजह से उनकी समस्याएं और चुनौतियां भी बढ़ गई है.

वाराणसी : "मां" एक ऐसा शब्द है जो एक स्त्री के जीवन को नई पहचान देता है. उसके अंदर ममता, प्रेम, करुणा के एक अलग भाव को पैदा करता है, जो उसे खूब आनंद, आशा और नई जिम्मेदारी भी देता है. गर्भावस्था में महिला को शारीरिक परिवर्तनों के साथ में कई बड़ी मानसिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि गर्भावस्था के दौरान 'मॉम टू बी' को कैसे अपना, अपने बच्चे का ख्याल रखना है. इस दौरान हो रही मानसिक उलझनों से कैसे खुद को सुरक्षित और सुखी रखना है. 'शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना बेहद जरूरी' : इस बारे में ईटीवी भारत की टीम ने स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिप्रा धर से विशेष बातचीत की. वह कहती हैं कि मानसिक स्वास्थ्य एक मां के साथ उसके होने वाले शिशु के स्वास्थ्य पर भी असर डालता है. मानसिक समस्याओं का परिणाम शिशु का जन्म समय से पहले होना, कम वजन या फिर उसमें अन्य तरीके की जटिलताओं को बढ़ाता है, इसलिए गर्भावस्था के दौरान मातृत्व की नींव मजबूत हो, जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें, इस बात के लिए मां के शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य का ख्याल रखना बेहद जरूरी है.

पांच संकेतों को पहचानें (Photo credit: ETV Bharat)

डॉ. शिप्रा कहती हैं कि हमारी ओपीडी में हर पांचवीं से छठी महिला इस तरीके के अवसाद से ग्रसित होकर आती हैं. गर्भावस्था के दौरान कई तरीके की भावनाओं में बदलाव होना बिलकुल स्वाभाविक है, लेकिन इससे छुटकारा भी पाया जा सकता है. इसके लिए बेहद छोटे लेकिन, महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है. गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के हार्मोन में हो रहे बदलाव और मानसिक स्वास्थ्य को दूर करने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जा सकता है.





'प्री काउंसलिंग बेहद जरूरी' : उन्होंने बताया कि सबसे पहले यदि कोई कपल प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो उन्हें अपनी प्री काउंसलिंग जरूर करनी चाहिए. प्री काउंसलिंग के तहत उन्हें इस बात की जानकारी होगी कि प्रेगनेंसी के दौरान किन-किन समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ सकता है, कौन-कौन सी चुनौतियां मिलेंगी, यही नहीं प्रेगनेंसी के बाद भी किस तरीके की दिक्कतें आएंगी? इसकी भी उन्हें पूरी जानकारी होगी तो उन्होंने समस्याओं से लड़ने में काफी मदद मिलेगी. इसके लिए उन्हें अपने डॉक्टर से बात करने की बेहद जरूरत है.





उन्होंने बताया कि महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसमें उनके लिए तीन बातें सबसे महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि हर किसी का जीवन तीन पिलर पर चलता है. टाइम से सोना, टाइम से भोजन और एक्सरसाइज. गर्भवती महिलाओं को भी इन तीन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए.

वह कहती हैं कि सबसे पहले उन्हें स्वस्थ आहार लेना चाहिए, जिनमें पोषक तत्वों से भरपूर सब्जियां, फल अनाज, साबुत अनाज, कम वसा वाले खाने के सामानों को अपने डाइट में शामिल करना चाहिए. दो-तीन फलों को छोड़कर उन्हें हर तरीके के फल को खाना चाहिए.

बेबी ब्लूज और एंजाइटी में अंतर (Photo credit: ETV Bharat)

वह कहती हैं कि इसके साथ ही दिन भर में पर्याप्त पानी पीने की जरूरत है. यदि वह पहले दिन भर में 8 गिलास पानी पीती हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान इन्हें वॉटर इनटेक बढ़कर के 10 से 12 ग्लास तक करना है. यह शरीर को स्वस्थ रखने के साथ मूड स्विंग को मैनेज करने में भी मदद करेंगे.





'पर्याप्त नींद जरूरी' : वह कहती हैं कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को अपनी स्लीपिंग साइकिल को ठीक करने के सबसे ज्यादा जरूरत होती है. "अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज" के रूल को फॉलो करना चाहिए, जिससे उनकी नींद पूरी हो सके और यह उनकी तमाम तरीके की मानसिक समस्याओं में मदद करेगा. उनको अपने स्क्रीन टाइम को सीमित रखने की जरूरत है. इसके साथ ही थक जाने पर उन्हें आराम करने की और शॉर्ट नैप (झपकी) लेने की जरूरत है, जिससे उनकी शारीरिक थकान कम होगी.





'सबसे अच्छी एक्सरसाइज टहलना' : वह बताती हैं कि गर्भवती महिलाओं के लिये सबसे अच्छी एक्सरसाइज टहलना है. वह बताती हैं कि इनमें सबसे बेहतर है कि वह सुबह कम से कम आधे घंटे तक जरूर टहलें. गर्भावस्था के दौरान कई सारे ऐसे व्यायाम होते हैं जो उनकी प्रेगनेंसी पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं या उनके वाटर बैग को रैप्चर कर सकते हैं, इसलिए उन्हें सबसे सरल एक्सरसाइज करने की जरूरत है, जिसमें वह सुबह टहल सकती हैं और बटरफ्लाई योगासन कर सकती हैं. यह उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद अच्छा है.



डॉक्टर शिप्रा धर (Photo credit: ETV Bharat)



'सकारात्मक विचार लाएं' : डॉ. शिप्रा कहती हैं कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में सकारात्मक विचार की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, इसके लिए वह किताबों को पढ़ सकती हैं. गानों को सुन सकती हैं क्योंकि यह वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित है कि अच्छी किताबें और गाने महिलाओं के मूड स्विंग में बहुत मदद करते हैं. यही नहीं बच्चों के विकास और उनकी मानसिक स्थिति को सकारात्मक बनाने में भी काफी मदद करती है.





'गर्भवती महिलाओं से करें बातचीत' : महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान अन्य गर्भवती महिलाओं से भी जुड़कर बात करने की जरूरत है, जो उन्हें इस समय होने वाली समस्याओं के प्रति जागरूक करने में मदद करेगी. वह चाहे तो उसके लिए प्रसव पूर्व की क्लास ले सकती हैं. इंटरनेट के जरिए वह जानकारी हासिल कर सकती हैं और दूसरी "मॉम टू बी" से बात करके उनकी समस्याओं को जान सकते हैं, जो उन्हें उनके समस्याओं से के बारे में जानने समझने का मौका देगा और वह सहजता के साथ अपनी दिक्कतों को भी जान पाएंगी.







'परिवार के साथ बिताएं समय' : गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को परिवार के बीच में रहने की जरूरत होती है, क्योंकि इस दौरान कई तरीके की भावनाएं विकसित होती हैं और परिवार में रहने के नाते वह बेझिझक अपनी चिंताओं को व्यक्त कर सकती हैं, अपनी समस्याओं को बता सकती हैं. घरेलू कामों में या शारीरिक किसी समस्या में वह परिवार की मदद ले सकती हैं.

वह बताती हैं कि परिवार होने से उनका ठीक प्रकार से ख्याल रखा जा सकता है और उनकी भावनात्मक बदलाव को भी समझा जा सकता है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को प्यार अपनापन देने की जरूरत होती है जो उनके मनोबल को भी बढ़ाता है और उनकी मदद भी करता है.

वह बताती हैं कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को परिवार का साथ मिलता है तो जच्चा-बच्चा न सिर्फ पूरी तरीके से स्वस्थ रहता है बल्कि, उनका विशेष ख्याल रखा जाता है जो उन्हें तमाम तरीके की समस्याओं से सुरक्षित रहता है. घर में मौजूद दादी, नानी, मां अपने अनुभव के जरिए नई मां का विशेष ख्याल रख सकती हैं.

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वह बताती हैं कि यही नहीं डिलीवरी के बाद बच्चों के ख्याल रखने में भी उन्हें बेहद मदद मिलेगी. वह बताती हैं कि इस दौरान गर्भवती को एक बात का विशेष ख्याल रखने की भी जरूरत होती है. यदि लगातार मानसिक स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है, दिन भर वह उदास, मानसिक उलझन में रहती हैं तो उन्हें तत्काल डॉक्टर से परामर्श लेने की जरूरत है.



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वाराणसी की रहने वाली गर्भवती महिला मनीषा बताती हैं कि प्रेगनेंसी में तमाम तरीके की दिक्कत होती है और सबसे ज्यादा दिक्कत मानसिक हो रही है. समझ नहीं आता कब मूड स्विंग हो जाता है. कभी रोना आता है तो कभी अचानक से गुस्सा आ जाता है. इन सब में सबसे ज्यादा हेल्प फैमिली सपोर्ट कर रहा है. मैं जब भी डॉक्टर के यहां रुटीन चेकअप के लिए जाती हूं उनसे अपनी इन समस्याओं पर बातचीत करती हूं, उनकी काउंसलिंग भी मेरी बहुत हेल्प कर रही है.

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वह बताती हैं कि इस समय जो फैमिली की ओर से सपोर्ट मिल रहा है वह मेरी प्रेगनेंसी जर्नी को आसान बना रहा है. जब भी कोई दिक्कत होती है तो मैं बात करती हूं जिस वजह से ना अकेलापन महसूस होता है ना ही किसी तरीके की कोई समस्या परेशान करती है. रूटिंग ठीक रखा है. पानी खूब पीती हूं और खाने में पौष्टिक आहार ले रही हूं. इसके साथ ही कुछ किताबें पढ़ रही हूं जो मन को सुकून देती हैं.

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(डिस्क्लेमर : इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)