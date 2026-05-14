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'अगले जन्म में आपके सपने साकार ज़रूर करुंगा, मम्मी-पापा मुझे माफ करना' लिखकर बीटेक छात्र ने जान दे दी

छात्र ने लिखाकि मम्मी-पापा मुझे माफ करना, मैं उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया. अगले जन्म में फिर आउंगा, तब आपके सपने साकार ज़रूर करुंगा.

BTech Student Suicide
बीटेक छात्र ने हॉस्टल में दी जान. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 7:25 PM IST

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गोरखपुर: गोरखपुर के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर में स्थित हॉस्टल में रहने वाले बीटेक छात्र ने आत्महत्या कर ली. गुरुवार को सुबह हॉस्टल के कमरे में पंखे में फंदे के सहारे उसका लटका हुआ शव मिला. इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया.

छात्र के कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें छात्र ने लिखा कि.. न मैं अच्छा बेटा बन सका ...ना ही अच्छा छात्र बन सका, मम्मी-पापा मुझे माफ करना, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया.अगले जन्म में फिर आउंगा, तब आपके सपने साकार जरूर करुंगा.

छात्र की शिनाख्त अलीगढ़ जिले के खैर बायपास रोड निवासी 23 साल के घनेंद्र चौधरी के रूप में हुई. अलीगढ़ में छात्र के पिता बृजभान सिंह को पुलिस ने सूचना भिजवा दी है. परिजन गोरखपुर के लिए रवाना हो गए हैं.

इंदिरानगर क्षेत्र के महादेव ब्वॉयज हॉस्टल के वार्डेन ने 12:30 बजे रामगढ़ताल थाने की पुलिस का कॉल कर सूचना दी. वार्डेन ने बताया कि हॉस्टल में रहने वाले घनेंद्र चौधरी ने अपने कमरे में सीलिंग फैन से फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया है.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस के साथ ही फारेंसिक टीम ने भी जांच पड़ताल कर शव को नीचे उतरवाया. पुलिस के मुताबिक, घनेंद्र चौधरी गोरखपुर विश्वविद्यालय का बीटेक थर्ड इयर का छात्र था. अलीगढ़ का यह छात्र अकेले कमरा लेकर ब्वॉयज हॉस्टल में रहता था.

बुधवार शाम वह हॉस्टल में आया, इसके बाद सीधे अपने कमरे में चला गया. फिर गुरुवार सुबह तक वह बाहर नहीं निकला. शक होने पर वार्डेन ने कमरा खुलवाने की कोशिश की. अंदर से जब कोई जवाब नहीं मिला. तब उन्होंने पुलिस काे सूचना देकर कमरे का दरवाजा तोड़वाया.

मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने अच्छा बेटा और छात्र न बन सकने के कारण आत्महत्या करना लिखा है. मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

रामगढ़ताल थाना प्रभारी अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि शव काे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है. पोस्टमार्टम के बाद सही कारण पता चल पाएगा. परिजनों को सूचना दी गई है. वह लोग भी गोरखपुर के लिए निकल दिए हैं. लेकिन इस तरह से छात्र अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बाद इतना क्रूर कदम उठा रहे हैं, कि परिजन के साथ समाज भी स्तब्ध हो जा रहा है. आखिर बच्चों को इस सबसे कैसे बचाया जाए. इसके बारे में ठोस विचार करना होगा, वरना एक-एक कर कई घर के चिराग ऐसे ही उजड़ते रहेंगे.

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