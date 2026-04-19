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मौत या सुसाइड ! कानपुर में बैंक परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा ने की खुदकुशी

कानपुर: काकादेव थाना क्षेत्र के नवीन नगर स्थित एक पीजी में बैंक परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा का शव कमरे में फंदे से लटका मिला है. दोस्त ने शव को फंदे से उतार कर पुलिस को सूचना दी. परिजनों ने आत्महत्या न मानते हुए बेटी की हत्या की जाने की आशंका जताई है. पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे परिजनों ने छात्रा के एक क्लासमेट की जमकर पिटाई भी की, जिससे वहां काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

छात्रा की पहचान इटावा के अजीतनगर फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी मोनिका सिंह (25) के रूप में हुई है, जो कि एक बीमा कंपनी के ब्रांच मैनेजर रमेशचंद्र की बेटी थी. मोनिका पिछले 1.5 साल से कानपुर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी. शनिवार शाम करीब 4 बजे पुलिस ने परिजनों को फोन पर उसकी मौत की सूचना दी. पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला है. जिसमें मोनिका ने जिक्र किया है कि वह काफी समय से मानसिक तनाव में थी.

पिता का कहना है कि मोनिका किसी भी तरह के मानसिक तनाव में नहीं थी और न ही उसका कोई इलाज चल रहा था. उन्होंने बताया कि घटना से 2 दिन पहले ही उनकी बड़ी बेटी सोनाली से मोनिका की वीडियो कॉल पर करीब डेढ़ घंटे तक बात हुई थी. उस दौरान वह अपनी एक सहेली की 29 अप्रैल को होने वाली शादी को लेकर बहुत उत्साहित थी. इसी उत्साह के चलते शुक्रवार को ही पिता ने उसे नए कपड़े खरीदने और कमरे का किराया देने के लिए 15 हजार रुपए भेजे थे.

घटनाक्रम में शक फतेहपुर निवासी एक युवक पर जताया जा रहा है, जो मोनिका का क्लासमेट रहा है. पुलिस के अनुसार, इसी युवक ने सबसे पहले कमरे में पहुंच कर मोनिका का शव फंदे से नीचे उतारा और फिर पुलिस को सूचना दी.