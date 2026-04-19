ETV Bharat / state

मौत या सुसाइड ! कानपुर में बैंक परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा ने की खुदकुशी

परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, पोस्टमार्टम हाउस पहुंच कर किया हंगामा.

Photo Credit; Family Member
कानपुर में छात्रा ने की खुदकुशी (Photo Credit; Family Member)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 19, 2026 at 5:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: काकादेव थाना क्षेत्र के नवीन नगर स्थित एक पीजी में बैंक परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा का शव कमरे में फंदे से लटका मिला है. दोस्त ने शव को फंदे से उतार कर पुलिस को सूचना दी. परिजनों ने आत्महत्या न मानते हुए बेटी की हत्या की जाने की आशंका जताई है. पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे परिजनों ने छात्रा के एक क्लासमेट की जमकर पिटाई भी की, जिससे वहां काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

छात्रा की पहचान इटावा के अजीतनगर फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी मोनिका सिंह (25) के रूप में हुई है, जो कि एक बीमा कंपनी के ब्रांच मैनेजर रमेशचंद्र की बेटी थी. मोनिका पिछले 1.5 साल से कानपुर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी. शनिवार शाम करीब 4 बजे पुलिस ने परिजनों को फोन पर उसकी मौत की सूचना दी. पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला है. जिसमें मोनिका ने जिक्र किया है कि वह काफी समय से मानसिक तनाव में थी.

पिता का कहना है कि मोनिका किसी भी तरह के मानसिक तनाव में नहीं थी और न ही उसका कोई इलाज चल रहा था. उन्होंने बताया कि घटना से 2 दिन पहले ही उनकी बड़ी बेटी सोनाली से मोनिका की वीडियो कॉल पर करीब डेढ़ घंटे तक बात हुई थी. उस दौरान वह अपनी एक सहेली की 29 अप्रैल को होने वाली शादी को लेकर बहुत उत्साहित थी. इसी उत्साह के चलते शुक्रवार को ही पिता ने उसे नए कपड़े खरीदने और कमरे का किराया देने के लिए 15 हजार रुपए भेजे थे.

घटनाक्रम में शक फतेहपुर निवासी एक युवक पर जताया जा रहा है, जो मोनिका का क्लासमेट रहा है. पुलिस के अनुसार, इसी युवक ने सबसे पहले कमरे में पहुंच कर मोनिका का शव फंदे से नीचे उतारा और फिर पुलिस को सूचना दी.

परिजनों का कहना है कि जो बेटी कुछ घंटे पहले तक सामान्य थी, वह अचानक सुसाइड कैसे कर सकती है. इसी शक के आधार पर जब रविवार को वह युवक पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा, तो परिजनों ने उस पर हमला कर दिया और हत्या का आरोप लगाकर उसकी पिटाई कर दी. पुलिस को मौके से जो सुसाइड नोट मिला है, उसमें मोनिका ने लिखा है कि वह पिछले 1 साल से गंभीर मानसिक तनाव से गुजर रही है और उसकी स्थिति समझने वाला कोई नहीं है.

नोट में उसने अपनी मर्जी से जान देने की बात कहते हुए माता-पिता, भाई रविकांत, पीयूष कांत और बहनों से माफी मांगी है. हालांकि, पिता का कहना है कि उनकी बेटी पूरी तरह स्वस्थ थी, इसलिए पुलिस अब इस सुसाइड नोट की राइटिंग का मिलान कराने की तैयारी कर रही है. परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए पैनल से पोस्टमार्टम कराने और उसकी पूरी वीडियोग्राफी कराने की जिद की है. उनका कहना है कि पुलिस हर पहलू को बारीकी से देखे क्योंकि मामला संदिग्ध है.

काकादेव अतिरिक्त थाना प्रभारी उदयवीर सिंह ने बताया कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोटमार्टम के लिए भेज दिया है. मौके से सुसाइड नोट बरामद हुआ है. पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है. पीएम रिपोर्ट के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: ऑनर किलिंग; महराजगंज में युवती की हत्या कर शव जलाया, भाई समेत दो गिरफ्तार, हिरासत में नाबालिग

TAGGED:

KANPUR NEWS TODAY
STUDENT KILLED HERSELF IN KANPUR
STUDENT PREPARING FOR BANK EXAM
कानपुर में छात्रा ने की खुदकुशी
STUDENT COMMITS SUICIDE IN KANPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.