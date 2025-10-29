इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर किया दुष्कर्म, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर करता रहा ब्लैकमेल, आरोपी गिरफ्तार
गुमानपुरा थाना पुलिस ने एक महिला से सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती कर दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया.
Published : October 29, 2025 at 9:10 AM IST
कोटा: शहर की गुमानपुरा थाना पुलिस ने एक महिला से सोशल मीडिया (इंस्टाग्राम) के जरिए दोस्ती कर दुष्कर्म के आरोपी को मंगलवार रात गिरफ्तार किया. आरोपी ने महिला का अश्लील वीडियो बना लिया था, जिसके जरिए वह धमकाकर कई बार उसका शोषण किया. युवक मूल रूप से झुंझुनू निवासी है व वर्तमान में जयपुर में रह रहा है. आरोपी अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर महिला को डरा धमकाकर रुपए और मोबाइल भी ऐंठ चुका है.
कोटा शहर की पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि फरियादी महिला ने 22 सितंबर को थाने में उपस्थित होकर मुकदमा दर्ज कराया. इसमें बताया कि उसकी झुंझुनूं निवासी 21 वर्षीय मुशैद अहमद से वर्ष 2024 में इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई. मुशैद उससे मिलने कोटा आया. इस दौरान दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया. मुशैद इस वीडियो के जरिए पीड़िता को डराने और धमकाने लगा. वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रुपए और मोबाइल भी ले लिया. इसके बाद भी वह फरियादी से लगातार वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रुपए की डिमांड करता रहा.
गुमानपुरा थाना अधिकारी अनिल टेलर ने बताया कि इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया तो पता चला कि आरोपी अभी झुंझुनू की जगह जयपुर के हरमाड़ा थाना इलाके के रिद्धि सिद्धि नगर में रह रहा है. पुलिस टीम ने मंगलवार को आरोपी मुशैद को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद रात को ही कोटा लाए. उससे पूछताछ की जा रही है. थानाधिकारी टेलर का कहना है कि आरोपी मुशैद अहमद से ऐंठे रुपए, मोबाइल और वीडियो बरामद करने की कार्रवाई की जाएगी.