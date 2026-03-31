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बिहार में महिला से दुष्कर्म की कोशिश, भीड़ के सामने इज्जत को उछाला, वीडियो किया वायरल

बिहार में अपराधियों को आखिर पुलिस का खौफ क्यों नहीं है? महिला से सरेआम बदसलूकी की गई है. पढ़ें पूरी खबर

NALANDA MOLESTATION
नूरसराय थाना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 31, 2026 at 8:56 PM IST

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नालंदा : बिहार के नालंदा में महिला के साथ कुछ मनचलों ने हैवानियत की हदें पार कर दीं. वहां मौजूद ग्रामीण तमाशा देखते रहे और वीडियो बनाया. किसी ने भी इस कुकृत्य को रोकने की कोशिश नहीं की, इसके बजाय महिला का मजाक बनाया और मारपीट भी की. यही नहीं, इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया.

नालंदा में हैवानियत : घटना नूरसराय थाना क्षेत्र के एक गांव की है. घटना के संबंध में बताया जाता है कि महिला का पति दूसरे राज्य में नौकरी करता है. महिला तीन बच्चों के साथ अपने मायके में रहती है. शाम को गांव में ही दुकान से दूध लाने जा रही थी, तभी कुछ मनचलों ने बदचलन बताकर जबरदस्ती करने का प्रयास किया.

दुष्कर्म का प्रयास : 26 मार्च की शाम की यह घटना बताई जा रही है. आरोपी महिला को सुनसान जगह ले जाकर दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहे थे. इसी दौरान चिल्लाने के बाद लोगों की भीड़ जुट गई. इस बात की भनक गांव में आग की तरह फैल गई और देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी.

तीन को बनाया गया आरोपी : लोगों ने उस भीड़ में महिला को बचाने की बजाय उसके साथ गलत दुर्व्यवहार किया. जिसके बाद पीड़ित महिला ने नूरसराय थाना में लिखित शिकायत देकर इंसाफ की गुहार लगाई है. पीड़िता ने दर्ज शिकायत में तीन नामजद को आरोपी बनाया है.

दो आरोपी गिरफ्तार : नूरसराय थाना को आवेदन मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया. इसके साथ ही तीसरे आरोपी की तलाश में कार्रवाई कर रही है. जिसकी जानकारी नूरसराय थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने दी. हालांकि पुलिस स्पष्ट कारण बताने से परहेज कर रही है.

''नूरसराय थाना क्षेत्र में महिला के साथ हुए जबरदस्ती मामले में दो लोगों को चिंहित कर गिरफ्तार कर लिया गया है. एक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है. वह फरार बताया जा रहा है. उसकी भी जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी. स्पीडी ट्रायल के जरिए दोषियों के विरुद्ध सख़्त कार्रवाई कराएंगे.''- विनय कुमार, डीजीपी, बिहार

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