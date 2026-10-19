बिहार में पति को बंधक बनाकर पत्नी से सामूहिक दुष्कर्म, दुर्गा पूजा मेला देखकर लौट रहे थे
मोतिहारी में दशहरा मेले से लौट रहे दंपती के साथ वारदात, महिला से सामूहिक दुष्कर्म; 8 आरोपी गिरफ्तार. रिपोर्ट- रोहित राज
Published : October 19, 2026 at 2:18 PM IST
मोतिहारी : बिहार के मोतिहारी से एक बेहद गंभीर आपराधिक मामला सामने आया है. दुर्गा पूजा मेले से लौट रहे एक दंपती को बदमाशों ने रास्ते में रोक लिया. आरोप है कि बदमाशों ने पति के साथ मारपीट कर उसे बंधक बना लिया और उसकी पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.
महिला से सामूहिक दुष्कर्म
घटना 18 अक्टूबर की सुबह करीब चार बजे की बताई जा रही है. आरोप है कि बदमाश महिला को जबरन मधुबन थाना क्षेत्र के बंजरिया सरेह स्थित एक आम के बगीचे में ले गए, जहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया. यह स्थान शिवहर जिले के श्यामपुर भटहा थाना क्षेत्र के लालगढ़ जिम्मी सिंह टोला के पास बताया जा रहा है.
आरोपियों ने लूटपाट भी की
इस घटना में लूटपाट का मामला भी सामने आया है. आरोप है कि बदमाशों ने पीड़ित पति के मोबाइल फोन से ऑनलाइन तीन हजार रुपये ट्रांसफर करा लिए. इसके अलावा 50 हजार रुपये नकद और अन्य सामान भी लूट लिया. आरोपियों पर घटना का वीडियो बनाने का भी आरोप है. हालांकि, इस संबंध में सामने आए सभी आरोपों की पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के जरिए होनी है.
सभी आरोपी शिवहर के रहने वाले
घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने छापेमारी कर आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अंबिकेश तिवारी, रिकी कुमार, अंकुश कुमार, राहुल कुमार, कंचन कुमार, मुन्ना कुमार, रणधीर कुमार और अमित कुमार के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, सभी आरोपी शिवहर जिले के श्यामपुर भटहा थाना क्षेत्र के लालगढ़ जिम्मी सिंह टोला के निवासी हैं. पुलिस ने आरोपियों के पास से आठ मोबाइल फोन बरामद किए हैं. इनमें पीड़ित पति का छीना गया मोबाइल फोन भी शामिल है.
''पीड़िता के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है. मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं.''- प्रवीण पांडे, मधुबन थानाध्यक्ष
महिलाओं सुरक्षा पर उठे सवाल
थानाध्यक्ष ने मामले में सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही है. फिलहाल, आठ आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुटी है. इस घटना ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा और सुनसान रास्तों पर कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
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