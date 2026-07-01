ETV Bharat / state

इतना दुस्साहस..! बिहार में घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म

पश्चिम चंपारण : बिहार के बेतिया से सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां एक महिला ने गांव के ही युवक पर घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. महिला की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आरोपी को घर के अंदर बंद कर दिया और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर थाने ले गई.

घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म : मामला इनरवा थाना क्षेत्र के एक गांव का है. पीड़िता ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया है कि मंगलवार की रात करीब 10 बजे वह अपने घर के बाहर आंगन में लगे चापाकल पर पानी भरने गई थी. इसी दौरान गांव का रहने वाला 38 वर्षीय युवक वहां पहुंचा. महिला का आरोप है कि आरोपी ने उसे जबरन पकड़ लिया और खींचकर घर के अंदर ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया.

लोगों ने पकड़कर घर के अंदर बंद किया : पीड़िता के अनुसार, घटना के दौरान उसके शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ लिया. इसके बाद लोगों ने आरोपी को घर के अंदर ही बंद कर बाहर से ताला लगा दिया और इसकी सूचना तुरंत इनरवा थाना पुलिस को दी.

मॉडल थाना इनरवा (ETV Bharat)

पुलिस ने किया गिरफ्तार : सूचना मिलते ही इनरवा थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने ग्रामीणों द्वारा बंद किए गए कमरे से आरोपी को बाहर निकाला और उसे हिरासत में लेकर थाने ले गई. पुलिस ने पीड़िता के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.